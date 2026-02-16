Ft
Ft
4°C
-6°C
Ft
Ft
4°C
-6°C
02. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
egyesült királyság jet2 törökország brüsszel légitársaság tömegverekedés rasszista

Sokkoló videó: elszabadult a pokol a levegőben, fojtogatás és üvöltözés miatt hajtottak végre kényszerleszállást

2026. február 16. 06:22

Egyetlen mondat robbantotta ki a káoszt: egymást verték az utasok a fedélzeten, videón a botrányos jelenetek.

2026. február 16. 06:22
null

A Törökországból az Egyesült Királyságba tartó Jet2-járatnak Brüsszelben kényszerleszállást kellett végrehajtania, miután a fedélzeten tömegverekedés tört ki. A The Standard beszámolója szerint a törökországi Antalyából induló gépen egy férfi rasszista megjegyzést tett egy pakisztáni utasra, a helyzet pedig gyorsan elmérgesedett, és több utas is egymásnak esett.

Az incidensről videó is készült. A felvételen az látható, ahogy az utasok lökdösik egymást, miközben valaki éppen fojtófogásból próbál szabadulni, és egy légiutas-kísérő igyekszik csillapítani a kedélyeket, illetve kézben tartani a kialakult káoszt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Mivel a konfliktus a levegőben sem csitult el, a Manchesterbe tartó repülő végül Brüsszelben szakította meg az útját. A leszállást követően rendőrök mentek a fedélzetre, és elvezették azokat az utasokat, akik a tömegverekedést szították.

A Jet2 közleményben reagált az esetre, és felháborítónak nevezte a két utas viselkedését. A légitársaság jelezte, hogy mindent megtesznek azért, hogy behajtsák rajtuk az eltérítés miatt felmerült költségeiket, majd azt is hangsúlyozták hogy családbarát légitársaságként zéró toleranciát alkalmaznak a rendbontó utasokkal szemben, és nagyon sajnálják, hogy a fedélzeten tartózkodó többi utasnak és kollégáinknak is át kellett élnie ezt.

A történteknek következménye is lett, a Jet2 az eset miatt két embert végleg eltiltott a légitársasággal történő utazástól.

Nyitókép: PASCAL PAVANI / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. február 16. 09:04
Es a repülőről nem tudsz kiszallni. Nincs mentőcsónak... Meg ejtőernyő SE....✈️☂️
Válasz erre
0
0
survivor
2026. február 16. 09:00
De a Videozas ment tovabb...🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
spapi99
2026. február 16. 08:19
Sajnos a videóhoz nincs hang. Komolyra fordítva a szót, nekem azért kiújult volna a több évtizedig tartott repülés-fóbiám, ha ott lettem volna épp.
Válasz erre
2
0
gullwing
2026. február 16. 08:03
Van önöknél rasszizmus? Nincs, de igény az lenne rá.... 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!