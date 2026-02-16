Sokkoló videó: elszabadult a pokol a levegőben, fojtogatás és üvöltözés miatt hajtottak végre kényszerleszállást

Üzenet Amerikából: Tudják, hogy a Nyugat hanyatlik, de nem hagyják annyiban
Marco Rubio egy olyan Nyugat ígéretét hozta Európába, melyhez újra büszkeség lehet majd tartozni. Kohán Mátyás írása.
Egyetlen mondat robbantotta ki a káoszt: egymást verték az utasok a fedélzeten, videón a botrányos jelenetek.
A Törökországból az Egyesült Királyságba tartó Jet2-járatnak Brüsszelben kényszerleszállást kellett végrehajtania, miután a fedélzeten tömegverekedés tört ki. A The Standard beszámolója szerint a törökországi Antalyából induló gépen egy férfi rasszista megjegyzést tett egy pakisztáni utasra, a helyzet pedig gyorsan elmérgesedett, és több utas is egymásnak esett.
Az incidensről videó is készült. A felvételen az látható, ahogy az utasok lökdösik egymást, miközben valaki éppen fojtófogásból próbál szabadulni, és egy légiutas-kísérő igyekszik csillapítani a kedélyeket, illetve kézben tartani a kialakult káoszt.
Mivel a konfliktus a levegőben sem csitult el, a Manchesterbe tartó repülő végül Brüsszelben szakította meg az útját. A leszállást követően rendőrök mentek a fedélzetre, és elvezették azokat az utasokat, akik a tömegverekedést szították.
A Jet2 közleményben reagált az esetre, és felháborítónak nevezte a két utas viselkedését. A légitársaság jelezte, hogy mindent megtesznek azért, hogy behajtsák rajtuk az eltérítés miatt felmerült költségeiket, majd azt is hangsúlyozták hogy családbarát légitársaságként zéró toleranciát alkalmaznak a rendbontó utasokkal szemben, és nagyon sajnálják, hogy a fedélzeten tartózkodó többi utasnak és kollégáinknak is át kellett élnie ezt.
A történteknek következménye is lett, a Jet2 az eset miatt két embert végleg eltiltott a légitársasággal történő utazástól.
Nyitókép: PASCAL PAVANI / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
Marco Rubio egy olyan Nyugat ígéretét hozta Európába, melyhez újra büszkeség lehet majd tartozni. Kohán Mátyás írása.