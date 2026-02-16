Sokkoló videó: elszabadult a pokol a levegőben, fojtogatás és üvöltözés miatt hajtottak végre kényszerleszállást

A Törökországból az Egyesült Királyságba tartó Jet2-járatnak Brüsszelben kényszerleszállást kellett végrehajtania, miután a fedélzeten tömegverekedés tört ki. A The Standard beszámolója szerint a törökországi Antalyából induló gépen egy férfi rasszista megjegyzést tett egy pakisztáni utasra, a helyzet pedig gyorsan elmérgesedett, és több utas is egymásnak esett.

Az incidensről videó is készült. A felvételen az látható, ahogy az utasok lökdösik egymást, miközben valaki éppen fojtófogásból próbál szabadulni, és egy légiutas-kísérő igyekszik csillapítani a kedélyeket, illetve kézben tartani a kialakult káoszt.