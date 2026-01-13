Ft
repülőtér liszt ferenc nemzetközi repülőtér Magyarország utas Budapest utazás

Nagy bejelentést tett a Liszt Ferenc Repülőtér: ez minden utast érint

2026. január 13. 13:40

Jó hírt közöltek.

2026. január 13. 13:40
Budapest Airport, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Ferihegy

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 13.00 órakor újranyitott, mindkét futópálya üzemel – közölte a Budapest Airport kedd délután a Facebook-oldalán.

A repülőtér délelőtt 10 óra 25 perctől átmenetileg az ónos eső és az extrém jegesedés miatt biztonsági okokból nem indított és fogadott járatokat.

A repülőtér-üzemeltető később azt közölte, hogy a délelőtt folyamán az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú teherjáratának orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról.

(MTI)

Nyitókép: Facebook

 

Obsitos Technikus
2026. január 13. 15:19
Egy órával az előrejelzés előtt. Hatalmas munkát végeztek, gratula!
tapir32
2026. január 13. 14:15
Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar emberek jövedelem növekedése. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Magyarországon a lakosság pénzügyi eszközeinek értéke 2023-ban 12,9%-al nőtt. Az EU-ban a 3. Az átlagbérek vásárlóereje 2010 óta több mint megduplázódott. Magyarországon a szegények aránya 20%-al csökkent. Az EU-ban az 1. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. A magyarországi közhangulatot az optimizmus uralja. /Kopp Mária Intézet/ Az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli. Béke, biztonság, jobb élet = Fidesz-KDNP
