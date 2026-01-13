Nagy bejelentést tett a Liszt Ferenc Repülőtér: ez minden utast érint

Rendkívüli: bezárt a Liszt Ferenc Repülőtér az ónos eső miatt
Egy óriásgép lecsúszott közben orral előre a gurulóútról.
Jó hírt közöltek.
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 13.00 órakor újranyitott, mindkét futópálya üzemel – közölte a Budapest Airport kedd délután a Facebook-oldalán.
A repülőtér délelőtt 10 óra 25 perctől átmenetileg az ónos eső és az extrém jegesedés miatt biztonsági okokból nem indított és fogadott járatokat.
A repülőtér-üzemeltető később azt közölte, hogy a délelőtt folyamán az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú teherjáratának orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról.
(MTI)
Nyitókép: Facebook