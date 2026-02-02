Ez most komoly? A Telex azon kesereg, hogy Magyarországot nem vásárolják fel eléggé a külföldiek

„Az, hogy ez az érték kisebb, mint a lengyel (13,8 milliárd euró), vagy a cseh (8,6 milliárd euró), illetve a román (2,5 milliárd euró) érték, nem olyan meglepő, de azért az, hogy tavaly már a szerb (1,7 milliárd euró), a szlovák (1,5 milliárd euró), sőt még a bosznia-hercegovinai (1,4 milliárd euró) vállalatfelvásárlási piac is nagyobb volt a magyarnál, már figyelmeztető jel lehet” – írják.

Hogy mi ebben a rossz, az nem igazán derül ki a cikkből, az viszont szembetűnő, a Telex mennyire erre a akarja kihozni a dolgot.

A portál extremitásnak nevezi, hogy Magyarországon „sokszor a legnagyobb felvásárló maga az állam, vagyis amolyan újraállamosítási trendeket mutat a lista. Itt gondolhatunk az elmúlt évekből a Budapest Airport, a Vodafone, vagy az Erste Bank, esetleg a VIG biztosító kisebb, vagy nagyobb részeinek adásvételeire, de sokszor a lista elejére felkerülnek azok a szintén vitatott (hogy kik és milyen érdekkörökhö kötődve vitatják, arra pontosan nem térnek ki – a szerk.) állami vásárlások, amikor irodaházakat birtokló céget vesz meg az állam.”

A Telex szerint tehát extremitás, hogy a stratégiai ágazatokban a magyar állam igyekszik aktívan megteremteni a magyar többségű tulajdont, ahelyett hogy a hazánk szempontjából kritikus szektorokban kiárusítást rendezne.

A Telex azt is megpróbálja megmagyarázni, hogy a magyar cégek külföldiek általi felvásárlása a GDP miatt lenne fontos.