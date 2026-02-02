Ez most komoly? A Telex azon kesereg, hogy Magyarországot nem vásárolják fel eléggé a külföldiek

Lebukott a Telex: kiderült, közel 200 millió forintot kaptak az amerikai kormánytól
Még a papíron a tanárok és mentorok továbbképzését szolgáló összegek is a portál vezetőinél és szerzőinél kötöttek ki.
A külföldről finanszírozott portál világképében a nemzetközi tőke a minden, a nemzeti kormányok pedig csak zavaró tényezők.
„Kiszerettek a magyar cégekből a külföldi befektetők” – ezzel a címmel írt cikket a külföldi pénzekből finanszírozott Telex.
A portál szerint „Az ukrán háború közelsége és a magyar gazdaság állapota sem teszi vonzóvá a magyar cégeket a külföldieknek, de az sem, hogy a kormány egyre jobban beleszól a vállalati üzletekbe.”
„Megdöbbentő mértékben zsugorodik a magyar vállalatfelvásárlási (angolul M&A – mergers and acquisitions) piac” – fogalmaznak egy felmérésre alapozva.
„Az, hogy ez az érték kisebb, mint a lengyel (13,8 milliárd euró), vagy a cseh (8,6 milliárd euró), illetve a román (2,5 milliárd euró) érték, nem olyan meglepő, de azért az, hogy tavaly már a szerb (1,7 milliárd euró), a szlovák (1,5 milliárd euró), sőt még a bosznia-hercegovinai (1,4 milliárd euró) vállalatfelvásárlási piac is nagyobb volt a magyarnál, már figyelmeztető jel lehet” – írják.
Hogy mi ebben a rossz, az nem igazán derül ki a cikkből, az viszont szembetűnő, a Telex mennyire erre a akarja kihozni a dolgot.
A portál extremitásnak nevezi, hogy Magyarországon „sokszor a legnagyobb felvásárló maga az állam, vagyis amolyan újraállamosítási trendeket mutat a lista. Itt gondolhatunk az elmúlt évekből a Budapest Airport, a Vodafone, vagy az Erste Bank, esetleg a VIG biztosító kisebb, vagy nagyobb részeinek adásvételeire, de sokszor a lista elejére felkerülnek azok a szintén vitatott (hogy kik és milyen érdekkörökhö kötődve vitatják, arra pontosan nem térnek ki – a szerk.) állami vásárlások, amikor irodaházakat birtokló céget vesz meg az állam.”
A Telex szerint tehát extremitás, hogy a stratégiai ágazatokban a magyar állam igyekszik aktívan megteremteni a magyar többségű tulajdont, ahelyett hogy a hazánk szempontjából kritikus szektorokban kiárusítást rendezne.
A Telex azt is megpróbálja megmagyarázni, hogy a magyar cégek külföldiek általi felvásárlása a GDP miatt lenne fontos.
Szerintük „egy pezsgőbb vállalatfelvásárlási szektor a magyar dinamizmus és növekedés miatt is fontos lenne.”
Mint írják, „egy ideig ugyan segítette a magyar GDP-t, hogy sikerült tömegeket visszacsábítani a munka világába, de ma már ez a lehetőség kifulladt, immár apad az aktívak létszáma”.
Így tálalják „elfogulatlanul”, hogy Magyarországon ma gyakorlatilag teljes foglalkoztatás van.
A portál rámutat, hogy a termelékenység nagyban függ a külföldi működőtőktől, több tőke bevonzása segíthetné a növekedést.
A következő mondatukban viszont elismerik, hogy „vállalatfelvásárlási piac nem pontosan a külföldi működőtőkéről szól,
hiszen egy tranzakció megszülethet magyar partnerek között is, és sok külföldi tőke zöldmezős beruházásokra jön be, nem pedig cégvásárlásokkal.”
Persze rögtön jön a magyarázkodás a portáltól.
„De ha egy külföldi vevő fantáziát lát egy magyar cégben, akkor jó eséllyel fejleszti azt, beruház, termelékenységet javít, kapacitást növel” – fogalmaz a Telex azt sugallva, mintha ezeket kizárólag külföldi tulajdonosok tehetnék meg, magyarok nem.
„Az elmúlt években mindig lehetett valami magyarázatot adni arra, hogy ez a piac miért nem megy jobban” – írják. Ezek közé sorolja a szomszédunkban zajló háborút, és hogy 2022-ben és 2023-ban magasak voltak a kamatok, továbbá, hogy
a magyar kormány is előszeretettel különadóztatta, vagy negatív üzenetekkel támadta a külföldi befektetőket, vagy egyszerűen adminisztratív eszközökkel megakadályozott egy-egy vásárlást,
gondoljunk csak 2025-ben az Alföldi Tej és görög befektetőjének az esetére.”
Utóbbiból is látszik, hogy
a külföldi érdekektől nem mentes Telex cikkének egyetlen célja volt: hogy a globális kapitalizmus radikális változatát propagálja,
amelyben a nemzeti kormányok nem merészelnek aktívan részt venni országuk érdekei szerint, legfeljebb deregularizálnak, hogy elbontsanak minden akadályt a nemzetközi tőke előtt.
