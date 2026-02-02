Ft
kormány budapest airport külföldi befektetők vodafone

Ez most komoly? A Telex azon kesereg, hogy Magyarországot nem vásárolják fel eléggé a külföldiek

2026. február 02. 09:32

A külföldről finanszírozott portál világképében a nemzetközi tőke a minden, a nemzeti kormányok pedig csak zavaró tényezők.

2026. február 02. 09:32
Telex

„Kiszerettek a magyar cégekből a külföldi befektetők” – ezzel a címmel írt cikket a külföldi pénzekből finanszírozott Telex.

A portál szerint „Az ukrán háború közelsége és a magyar gazdaság állapota sem teszi vonzóvá a magyar cégeket a külföldieknek, de az sem, hogy a kormány egyre jobban beleszól a vállalati üzletekbe.”

„Megdöbbentő mértékben zsugorodik a magyar vállalatfelvásárlási (angolul M&A – mergers and acquisitions) piac” – fogalmaznak egy felmérésre alapozva.

„Az, hogy ez az érték kisebb, mint a lengyel (13,8 milliárd euró), vagy a cseh (8,6 milliárd euró), illetve a román (2,5 milliárd euró) érték, nem olyan meglepő, de azért az, hogy tavaly már a szerb (1,7 milliárd euró), a szlovák (1,5 milliárd euró), sőt még a bosznia-hercegovinai (1,4 milliárd euró) vállalatfelvásárlási piac is nagyobb volt a magyarnál, már figyelmeztető jel lehet” – írják.

Hogy mi ebben a rossz, az nem igazán derül ki a cikkből, az viszont szembetűnő, a Telex mennyire erre a akarja kihozni a dolgot.

A portál extremitásnak nevezi, hogy Magyarországon „sokszor a legnagyobb felvásárló maga az állam, vagyis amolyan újraállamosítási trendeket mutat a lista. Itt gondolhatunk az elmúlt évekből a Budapest Airport, a Vodafone, vagy az Erste Bank, esetleg a VIG biztosító kisebb, vagy nagyobb részeinek adásvételeire, de sokszor a lista elejére felkerülnek azok a szintén vitatott (hogy kik és milyen érdekkörökhö kötődve vitatják, arra pontosan nem térnek ki – a szerk.) állami vásárlások, amikor irodaházakat birtokló céget vesz meg az állam.”

A Telex szerint tehát extremitás, hogy a stratégiai ágazatokban a magyar állam igyekszik aktívan megteremteni a magyar többségű tulajdont, ahelyett hogy a hazánk szempontjából kritikus szektorokban kiárusítást rendezne.

A Telex azt is megpróbálja megmagyarázni, hogy a magyar cégek külföldiek általi felvásárlása a GDP miatt lenne fontos.

Szerintük „egy pezsgőbb vállalatfelvásárlási szektor a magyar dinamizmus és növekedés miatt is fontos lenne.”

Mint írják, „egy ideig ugyan segítette a magyar GDP-t, hogy sikerült tömegeket visszacsábítani a munka világába, de ma már ez a lehetőség kifulladt, immár apad az aktívak létszáma”

Így tálalják „elfogulatlanul”, hogy Magyarországon ma gyakorlatilag teljes foglalkoztatás van.

A portál rámutat, hogy a termelékenység nagyban függ a külföldi működőtőktől, több tőke bevonzása segíthetné a növekedést.

A következő mondatukban viszont elismerik, hogy „vállalatfelvásárlási piac nem pontosan a külföldi működőtőkéről szól, 

hiszen egy tranzakció megszülethet magyar partnerek között is, és sok külföldi tőke zöldmezős beruházásokra jön be, nem pedig cégvásárlásokkal.”

Persze rögtön jön a magyarázkodás a portáltól. 

„De ha egy külföldi vevő fantáziát lát egy magyar cégben, akkor jó eséllyel fejleszti azt, beruház, termelékenységet javít, kapacitást növel” – fogalmaz a Telex azt sugallva, mintha ezeket kizárólag külföldi tulajdonosok tehetnék meg, magyarok nem.

„Az elmúlt években mindig lehetett valami magyarázatot adni arra, hogy ez a piac miért nem megy jobban” – írják. Ezek közé sorolja a szomszédunkban zajló háborút, és hogy 2022-ben és 2023-ban magasak voltak a kamatok, továbbá, hogy 

a magyar kormány is előszeretettel különadóztatta, vagy negatív üzenetekkel támadta a külföldi befektetőket, vagy egyszerűen adminisztratív eszközökkel megakadályozott egy-egy vásárlást, 

gondoljunk csak 2025-ben az Alföldi Tej és görög befektetőjének az esetére.”

Utóbbiból is látszik, hogy 

a külföldi érdekektől nem mentes Telex cikkének egyetlen célja volt: hogy a globális kapitalizmus radikális változatát propagálja, 

amelyben a nemzeti kormányok nem merészelnek aktívan részt venni országuk érdekei szerint, legfeljebb deregularizálnak, hogy elbontsanak minden akadályt a nemzetközi tőke előtt.

Nyitókép forrása: Lánczi Tamás Facebook-oldala

arpadan
2026. február 02. 10:42
A boldogtalan emlékezetű MSZP-SZDSZ kormányok idején az volt a mondás, hogy az állam rossz tulajdonos. Érdekes, az általuk kiárusított magyar gázszolgáltatók többségét francia ÁLLAMI cég vette meg... Hogy mik vannak?!?
k
•••
2026. február 02. 10:38
Sajnos a globális LIBERÁLIS nemzetközi TŐKE a gyáraiban inkább több ezer kilométerről alkalmaz VENDÉGMUNKÁSNAK nevezett bevándorlót , így a lakosság részéről ez már nem olyan kívánatos. Az tény hogy adó szempontjából a multi gyárak hasznosak az államnak, de a lakosság szempontjából már nem annyira előnyös , mert ő is több ezer kilométerre külföldön kényszerül munkát vállalni. Az lenne az igazi , ha a kiváló magyar MÉRNÖKEINK olyan-magyar tulajdonú- gyárakat építenének ahol a magyar lakosság eladható termékeket termelne nemzetközi viszonylatban is. Mezőgazdasági vonalon is a terméklánc minden pontja (értékesítés is) magyar tulajdonban magyar munkaerővel kellene működnie.
lemez
2026. február 02. 10:34
2010 után az Orbán kormány kezdte visszavásárolni a közérdekü nagyvállallatokat,amit az szdsz-mszp privatizált nyugatnak rögtón korrupt lett és lopott.Most polodka szagértöinek eh kellenne.Nem a javunkat javainkat akarják.Ha most elviszik soha többet nem lehet visszavásolni olyan szerzódéseket kótnek mondta gázanita.A 35% poloska népe nem érti,fejjel megy a falnak.
szemlelo-2
2026. február 02. 10:34
Jó az nekünk, ha felvásárolják a magyar cégeket? Az jó, ha tőkét hoznak, új cégeket alapítanak, gyárakat építenek.
