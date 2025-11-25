Végérvényesen elgurult a gyógyszer Brüsszelben: a legrosszabbra figyelmeztetett Szijjártó

Figyelmeztetett, hogy Európában a politika száműzni akar bizonyos energiaforrásokat, ahogy egyes energiatermelési formák is ideológiai támadás alatt állnak. Előbbi téma kapcsán leszögezte, hogy Magyarország nem rendelkezik tengerparttal, így csak onnan tud kőolajat és földgázt vásárolni, ahonnan vezeték érkezik. „Minket, magyarokat, gyakran azzal támadnak, hogy orosz energiaforrásokat használunk, mintha ez egy politikai választás vagy ízlés kérdése lenne. De nem az.

Ez a döntés a földrajz és az infrastruktúra fizikai valóságán alapul.

Nem érdekel minket a forrás, amíg az megbízható, betartják a szerződéseket, és az ár is megfelelő” – hangsúlyozta. Rámutatott, hogy jelenleg két irányból érkezik csővezetéken kőolaj hazánkba, Oroszországból és Horvátországból, és ha az orosz forrásokat kiiktatnák, akkor kapacitásbeli problémák miatt egyszerűen nem lenne lehetséges az ország ellátása.

„Ha a kapacitás kisebb, mint az igény, akkor nem lehetséges az ellátás. Ez megint nem rakétatudomány, de Európában manapság a politikai döntéshozóknak ezt is hosszan kell magyarázni” – jelentette ki.

Szijjártó Péter kitért a földgáz kérdésére is, és emlékeztetett, hogy Ukrajna idén beszüntette a tranzitot, ami 18 milliárd köbméternyi beérkező kapacitás kiesését jelentette Magyarország számára, és most az Európai Unió a Török Áramlat vezeték használatát is ellehetetlenítené, ami újabb 8,6 milliárd köbméter kiesésével járna.