kőolaj Magyarország energia földgáz Szijjártó Péter Európai Unió

Végérvényesen elgurult a gyógyszer Brüsszelben: a legrosszabbra figyelmeztetett Szijjártó

2025. november 25. 13:00

Elmondta a külügyminiszter, hogy mi jelenti a legnagyobb fenyegetést Magyarország biztonságos energiaellátására.

2025. november 25. 13:00
null

Az jelenti jelenleg a legnagyobb veszélyt Magyarország biztonságos energiaellátására, hogy Európában napjainkban ezt a témát is politikai-ideológiai kérdésként kezelik – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Bukarestben.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Román Nemzetközi Energiakonferencia panelbeszélgetésén aláhúzta, hogy az jelenti a legnagyobb fenyegetést Magyarország biztonságos energiaellátására, hogy Európában napjainkban ezt a témát is politikai-ideológiai kérdésként kezelik.

„Nekünk a biztonságos energiaellátás egyértelműen racionális, fizikai kérdés, amelyet az infrastruktúra határoz meg.

Amit látunk, hogy az európai döntéshozók már nem képesek a józan ész alapján értékelni az energiával kapcsolatos kérdéseket.

Mindent túlságosan átpolitizálnak és átideologizálnak, miközben politikai nyilatkozatokkal nem lehet fűteni az otthonokat, sajtótájékoztatókkal vagy ideológiákkal pedig nem lehet működtetni a gyárakat” – fogalmazott.

Figyelmeztetett, hogy Európában a politika száműzni akar bizonyos energiaforrásokat, ahogy egyes energiatermelési formák is ideológiai támadás alatt állnak. Előbbi téma kapcsán leszögezte, hogy Magyarország nem rendelkezik tengerparttal, így csak onnan tud kőolajat és földgázt vásárolni, ahonnan vezeték érkezik. „Minket, magyarokat, gyakran azzal támadnak, hogy orosz energiaforrásokat használunk, mintha ez egy politikai választás vagy ízlés kérdése lenne. De nem az.

Ez a döntés a földrajz és az infrastruktúra fizikai valóságán alapul.

Nem érdekel minket a forrás, amíg az megbízható, betartják a szerződéseket, és az ár is megfelelő” – hangsúlyozta. Rámutatott, hogy jelenleg két irányból érkezik csővezetéken kőolaj hazánkba, Oroszországból és Horvátországból, és ha az orosz forrásokat kiiktatnák, akkor kapacitásbeli problémák miatt egyszerűen nem lenne lehetséges az ország ellátása.

„Ha a kapacitás kisebb, mint az igény, akkor nem lehetséges az ellátás. Ez megint nem rakétatudomány, de Európában manapság a politikai döntéshozóknak ezt is hosszan kell magyarázni” – jelentette ki.

Szijjártó Péter kitért a földgáz kérdésére is, és emlékeztetett, hogy Ukrajna idén beszüntette a tranzitot, ami 18 milliárd köbméternyi beérkező kapacitás kiesését jelentette Magyarország számára, és most az Európai Unió a Török Áramlat vezeték használatát is ellehetetlenítené, ami újabb 8,6 milliárd köbméter kiesésével járna.

„Összesen 26,5 milliárd köbméter éves beérkező kapacitás elvesztése rendkívül nehéz helyzetbe hozna egy tengerparttal nem rendelkező országot. Egyértelmű tehát, hogy ha elvágják az orosz forrásokat, a megmaradó infrastruktúra egyszerűen nem lesz képes ellátni Magyarországot – fejtette ki.

(MTI)

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

nzoltan-818
2025. november 25. 15:47
Ha a TISZA nyerne, akkor energiahódozó beszerzési ügyben választási lehetőségünk sem maradna, mert 100%-ra Brüsszel parancsait hajtanák végre. A katasztrófa garantált lenne. Ha a Fidesz nyer, és ha erővel akarnak kényszeríteni, akkor egy felelős kormánynak nem mard más lehetőség, mint Brüsszel felé világossá tenni, hogy vagy kilépünk az unióból,-HUXIT-, vagy feloldják a tiltást az orosz olajra és gázra. Azután lehet szabadon más lehetőségek után nézni. Különben csődbe megy az ország.
belbuda
2025. november 25. 15:15
Robokuty,egy fajsúlytalan túlmozgásos hülyegyerek.💁
patikus-3
2025. november 25. 14:27
Érdekes, hogy stupid Mandi ezt a képet szereti legjobban Petykáról, amikor a külügyminiszter úr jobb kezében irtó nagy meggyőződéssel szorongatja Hadházy Ákos nagy büdös szimbólumát. S ez a bamba tekintet hozzá! Ahh…
pipa89
2025. november 25. 14:09 Szerkesztve
Sem támadnunk, sem védekeznünk nem kell. Egyetlen kérdést kell feltenni: az energia nemzeti hatáskör, mikor írtunk alá erről való lemondást alapszerződés-módosításban, netán új szerződésben? Mi nem tudunk róla. És Önök?
