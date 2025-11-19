Ft
11. 21.
péntek
háború Háború Ukrajnában Tisza Párt Magyarország Ukrajna Ursula von der Leyen orosz-ukrán háború Szijjártó Péter Európai Bizottság Európai Unió

Tetőfokára hágott az őrület Brüsszelben: egyetlen választása maradt Magyarországnak

2025. november 19. 22:21

„Ez a különbség, és ez a tét” – szögezte le Szijjártó Péter.

2025. november 19. 22:21
Ursula von der Leyen. Donald Tusk.

Őrültség újabb csaknem százmilliárd eurót Ukrajnába küldeni az európai adófizetők pénzéből, így amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig nem fogják engedni azt, hogy a magyar emberek pénzét elküldjék egy háborús maffiának aranyból készült vécékre – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Székesfehérváron.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az országjárása keretében rendezett pódiumbeszélgetést megelőző sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az elmúlt napok során mindenki számára végérvényesen bebizonyosodott, hogy Ukrajnában egy rendkívül korrupt állami gépezet működik.

Kiderült, hogy az európai emberek pénzének egy jelentős részét Ukrajnában egy háborús maffia tette zsebre, nyúlta le”

– mondta. „Minden normális helyen úgy van, hogy ha ez kiderül, akkor azok, akik küldik a pénzt, azonnal leállítják a pénzküldést, elszámolást kérnek, választ kérnek arra, hogy hova került az európai emberek pénze. Ez normális helyen így történik. De Brüsszel nem normális hely” – folytatta.

„Ez látszik abból, hogy miután kiderült, hogy az európai emberek pénzének egy részét aranyvécékre és egyéb luxuscikkekre költötte el a háborús maffia Ukrajnában, ezután Brüsszel újabb majd százmilliárd eurót akar küldeni Ukrajnába az európai adófizetők pénzéből” – tette hozzá.

Majd megismételte, hogy ez „őrültség, botrány és megengedhetetlen”, illetve leszögezte, hogy amíg a nemzeti kormány van hatalmon Magyarországon, addig nem fogják azt hagyni, hogy a magyar emberek pénzét egy háborús maffiának küldjék el aranyvécékre.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy a jelek szerint Brüsszel emellett elkötelezett, hiszen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke levelet írt a tagállamok vezetőinek, amelyben kész tényként közölte, hogy további közel százmilliárd eurót fognak átadni Kijevnek. „A kérdése pusztán annyi, hogy ezt az európai országok közvetlenül a költségvetésükből finanszírozzák, vagy adósítsák el magukat, vegyenek fel hitelt és úgy fizessék ki” – húzta alá.

És szeretném világossá tenni, hogy amíg mi kormányzunk, addig a magyar emberek pénzét nem fogják elküldeni Ukrajnába.

De az is világos, hogy Brüsszel minden pénzt oda akar adni az ukránoknak, s ehhez arra van szükségük, hogy minden ország minden kormánya ezzel egyetértsen. És pontosan tudják, hogy amíg mi kormányzunk, ilyen nem lesz” – szögezte le.

Ez történne, ha a Tisza Párt kerülne hatalomra

„Pontosan tudják, hogy csakis akkor tudnak áttörni és csakis akkor tudják a magyarok pénzét elküldeni Ukrajnába, ha Magyarországon is olyan kormány lenne, amely ebbe beleegyezne. És az világos, hogy a Tisza Párt, amely az Európai Néppárt tagja, hozzájárulna, jóváhagyná ezt a döntést” – hangsúlyozta.

A miniszter végül úgy összegzett, hogy ha a Tisza Párt kerül hatalomra jövőre, akkor a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldenék, ha viszont maradt a nemzeti kormány, akkor erről szó sem lehet.

Ez a különbség, és ez a tét.

Ez az egyik legfontosabb tét jövőre a parlamenti választáson. Azt javaslom mindenkinek, hogy ezt fontolja meg, mielőtt dönt arról, hogy elmegy-e szavazni és hogy kire szavaz – zárta mondandóját.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

csulak
2025. november 20. 15:06
ursula es bandaja mondjon le mert nem az EU erdekeit kepviseli hanem egy idegen orszaget Ukrajnat !
bagira004
2025. november 20. 10:15 Szerkesztve
Háborúpárti ukrán imádók bankszámlát nyissanak mindenki elérje önkénteskén pénzt befizethet Ukrajna részére . saját névvel címmel . Lássuk a nagy szájú rajongók a pénztárcájukat mennyire nyissák , vagy csak szóban támogatók.
lyon-v-2
2025. november 20. 09:43
Semmit sem szabad adni az ukrániaiaknak.
Mich99
2025. november 20. 09:26
A Hazug, a Korrupt és a Tuskó...
