Tetőfokára hágott az őrület Brüsszelben: egyetlen választása maradt Magyarországnak

Majd megismételte, hogy ez „őrültség, botrány és megengedhetetlen”, illetve leszögezte, hogy amíg a nemzeti kormány van hatalmon Magyarországon, addig nem fogják azt hagyni, hogy a magyar emberek pénzét egy háborús maffiának küldjék el aranyvécékre.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy a jelek szerint Brüsszel emellett elkötelezett, hiszen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke levelet írt a tagállamok vezetőinek, amelyben kész tényként közölte, hogy további közel százmilliárd eurót fognak átadni Kijevnek. „A kérdése pusztán annyi, hogy ezt az európai országok közvetlenül a költségvetésükből finanszírozzák, vagy adósítsák el magukat, vegyenek fel hitelt és úgy fizessék ki” – húzta alá.

És szeretném világossá tenni, hogy amíg mi kormányzunk, addig a magyar emberek pénzét nem fogják elküldeni Ukrajnába.

De az is világos, hogy Brüsszel minden pénzt oda akar adni az ukránoknak, s ehhez arra van szükségük, hogy minden ország minden kormánya ezzel egyetértsen. És pontosan tudják, hogy amíg mi kormányzunk, ilyen nem lesz” – szögezte le.

