gép Amerika repülő Florida autópálya baleset

Lélegzetelállító felvételen, ahogy egy repülőgép az autópályára zuhan (VIDEÓ)

2025. december 10. 10:10

Katasztrófafilmbe illő jelenet.

2025. december 10. 10:10
null

Egy kisrepülő zuhant rá egy autóra Floridában, miután a beszámolók szerint a gép motorja váratlanul leállt – közölte X-oldalán a Fox News.

A balesetről készült fedélzeti kamerás felvételen jól látszik, ahogy a repülő a forgalmas autópályára ereszkedik, majd egy közlekedő járműnek ütközik.

Az autót vezető 57 éves nő könnyebb sérüléseket szenvedett, és kórházba szállították.

Nyitókép: X 

***

