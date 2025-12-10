Lélegzetelállító felvételen, ahogy egy repülőgép az autópályára zuhan (VIDEÓ)

Egy kisrepülő zuhant rá egy autóra Floridában, miután a beszámolók szerint a gép motorja váratlanul leállt – közölte X-oldalán a Fox News.

A balesetről készült fedélzeti kamerás felvételen jól látszik, ahogy a repülő a forgalmas autópályára ereszkedik, majd egy közlekedő járműnek ütközik.