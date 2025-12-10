Lélegzetelállító felvételen, ahogy egy repülőgép az autópályára zuhan (VIDEÓ)

Megszületett a döntés: rajtol a reptéri gyorsvasút építése – már a dátum is megvan
A kormány döntése szerint koncessziós formában valósulhat meg a repülőtéri gyorsvasút, a pályázatot pedig 2026 januárjában írják ki.
Katasztrófafilmbe illő jelenet.
Az autót vezető 57 éves nő könnyebb sérüléseket szenvedett, és kórházba szállították.
Ezt is ajánljuk a témában
A kormány döntése szerint koncessziós formában valósulhat meg a repülőtéri gyorsvasút, a pályázatot pedig 2026 januárjában írják ki.
Nyitókép: X
***