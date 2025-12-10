Megszületett a döntés: rajtol a reptéri gyorsvasút építése – már a dátum is megvan

Gulyás Gergely: A Tiszáéhoz hasonló gigantikus megszorítócsomagunk valóban nincsen!
Rendőrségi irányítás alá kerülnek a javítóintézetek.
A kormány döntése szerint koncessziós formában valósulhat meg a repülőtéri gyorsvasút, a pályázatot pedig 2026 januárjában írják ki.
A kormány támogatja a repülőtéri gyorsvasút koncessziós formában történő fejlesztését, 2026 januárjában a nemzetgazdasági miniszter ki fogja írni azt a koncessziót, ami erre vonatkozik – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten, a Kormányinfón.
Ezt is ajánljuk a témában
Rendőrségi irányítás alá kerülnek a javítóintézetek.
Gulyás Gergely hozzátette: a vasúti pálya 27 kilométer hosszú lesz és a repülőtértől a Nyugati pályaudvarig fog tartani.
„Állami forrásra nincs szükség, ez a koncesszió fenntartja saját magát, sőt, a koncesszor fog díjat fizetni a magyar államnak” – fogalmazott.
Megjegyezte: körülbelül hat év alatt készül el a beruházás,
19 perc lesz a menetidő a repülőtér és a Nyugati pályaudvar között, 5-10 perces gyakorisággal fognak közlekedni a vonatok és mintegy napi 33 ezer fős utasforgalommal számolnak.
Gulyás Gergely elmondta: a kormányülésen döntés született arról is, hogy a M86-M87-es gyorsforgalmi utakat is koncessziós formában fogja fejleszteni a kabinet.
A Világgazdaság vonatkozó cikkében idézte Gulyás Gergely szavait, miszerint 3-4 ezer forint körül lesz egy jegy ára a reptéri gyorsvasútra, amely versenyképesnek számít a taxi árakhoz képest.
„Azt várjuk, hogy ez a vasút is hozzájáruljon ahhoz, hogy a megcélzott 30 milliós utasszámot minél előbb elérhessük” – fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Liszt Ferenc repülőtér 2026-os céljait illetően.
(MTI / Mandiner)
Nyitókép: Szigetváry Zsolt / MTI
***