Megszületett a döntés: rajtol a reptéri gyorsvasút építése – már a dátum is megvan

19 perc lesz a menetidő a repülőtér és a Nyugati pályaudvar között, 5-10 perces gyakorisággal fognak közlekedni a vonatok és mintegy napi 33 ezer fős utasforgalommal számolnak.

Gulyás Gergely elmondta: a kormányülésen döntés született arról is, hogy a M86-M87-es gyorsforgalmi utakat is koncessziós formában fogja fejleszteni a kabinet.

A Világgazdaság vonatkozó cikkében idézte Gulyás Gergely szavait, miszerint 3-4 ezer forint körül lesz egy jegy ára a reptéri gyorsvasútra, amely versenyképesnek számít a taxi árakhoz képest.

„Azt várjuk, hogy ez a vasút is hozzájáruljon ahhoz, hogy a megcélzott 30 milliós utasszámot minél előbb elérhessük” – fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Liszt Ferenc repülőtér 2026-os céljait illetően.

(MTI / Mandiner)