Megszületett a döntés: rajtol a reptéri gyorsvasút építése – már a dátum is megvan

2025. december 10. 09:37

A kormány döntése szerint koncessziós formában valósulhat meg a repülőtéri gyorsvasút, a pályázatot pedig 2026 januárjában írják ki.

2025. december 10. 09:37
null

A kormány támogatja a repülőtéri gyorsvasút koncessziós formában történő fejlesztését, 2026 januárjában a nemzetgazdasági miniszter ki fogja írni azt a koncessziót, ami erre vonatkozik – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten, a Kormányinfón.

Gulyás Gergely hozzátette: a vasúti pálya 27 kilométer hosszú lesz és a repülőtértől a Nyugati pályaudvarig fog tartani.

„Állami forrásra nincs szükség, ez a koncesszió fenntartja saját magát, sőt, a koncesszor fog díjat fizetni a magyar államnak” – fogalmazott.

Megjegyezte: körülbelül hat év alatt készül el a beruházás, 

19 perc lesz a menetidő a repülőtér és a Nyugati pályaudvar között, 5-10 perces gyakorisággal fognak közlekedni a vonatok és mintegy napi 33 ezer fős utasforgalommal számolnak.

Gulyás Gergely elmondta: a kormányülésen döntés született arról is, hogy a M86-M87-es gyorsforgalmi utakat is koncessziós formában fogja fejleszteni a kabinet.

A Világgazdaság vonatkozó cikkében idézte Gulyás Gergely szavait, miszerint 3-4 ezer forint körül lesz egy jegy ára a reptéri gyorsvasútra, amely versenyképesnek számít a taxi árakhoz képest. 

„Azt várjuk, hogy ez a vasút is hozzájáruljon ahhoz, hogy a megcélzott 30 milliós utasszámot  minél előbb elérhessük” – fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Liszt Ferenc repülőtér 2026-os céljait illetően.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Szigetváry Zsolt / MTI

***

vitez-laszlo
2025. december 10. 11:28
Kőér utcai metró végállomás 7-9 km-re van a reptértől. Nem volna egyszerűbb ezeket összekötni?
Dixtroy
2025. december 10. 10:49
Ezt a koncessziós dolgot nem kéne erőltetni, az M5 az igazi elrettentő példája.
zrx8
2025. december 10. 10:45
Ez nagyon szuper, hiszen az idén még nem rajtolt el a reptéri gyorsvasút építése egyszer sem.
szemlelo-2
2025. december 10. 10:04
A 3-4000 Ft soknak tűnik ahhoz képest, hogy most bérlettel is ki lehet menni. De a 100E busz is sokkal olcsóbb. Ezeket a lehetőségeket nyilván megszűntetik vagy ellehetetlenítik.
