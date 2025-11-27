Ez sem a Telex napja volt: rommá égette magát a Kormányinfón Simor Dániel (VIDEÓ)

Eddig kellett aggódnia a volt jegybankelnök fiának: tisztán látszik, új szelek fújnak Washingtonban (VIDEÓ)
Ismét rommá égette magát a kormányinfón a telexes Simor Dániel, aki amellett, hogy láthatóan nem volt felkészült, minden erejével igyekezett védeni a Tiszát és Magyar Pétert. Láthatóan kevés sikerrel – mondta Deák Dániel legújabb videójában.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter felidézte: a Tisza Párt baloldali megszorító csomagjáról Tarr Zoltán már elmondta az igazat: nem fognak mindent elmondani, mert akkor megbuknak. Választást kell nyerni, utána mindent lehet – idézte a tiszás politikust a miniszter.
Simor Dániel ezzel szemben védelmébe vette a Tisza Pártot, és kifogásolta, hogy a kormánypárti politikusok és sajtó „hazugságnak” nevezik Tarr Zoltán kijelentését.
Gulyás Gergely erre már csak azzal tudott reagálni, hogy Simor szerint ezek szerint Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde „igazságbeszéd” volt.
Deák Dániel hozzáfűzte: nem lepődne meg, ha a telexes Simor Dániel szerint Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde igazságbeszéd lett volna, hiszen édesapja volt Gyurcsány Ferenc jegybankelnöke.
Nyitókép forrása: képernyőfelvétel / YouTube
