Ez sem a Telex napja volt: rommá égette magát a Kormányinfón Simor Dániel (VIDEÓ)

Ismét rommá égette magát a kormányinfón a telexes Simor Dániel, aki amellett, hogy láthatóan nem volt felkészült, minden erejével igyekezett védeni a Tiszát és Magyar Pétert. Láthatóan kevés sikerrel – mondta Deák Dániel legújabb videójában.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter felidézte: a Tisza Párt baloldali megszorító csomagjáról Tarr Zoltán már elmondta az igazat: nem fognak mindent elmondani, mert akkor megbuknak. Választást kell nyerni, utána mindent lehet – idézte a tiszás politikust a miniszter.