11. 27.
csütörtök
11. 27.
Simor Dániel Tisza Párt kormányinfó Gulyás Gergely Deák Dániel

Ez sem a Telex napja volt: rommá égette magát a Kormányinfón Simor Dániel (VIDEÓ)

2025. november 27. 14:44

Az utolsó töltényig védik a Tisza Pártot.

2025. november 27. 14:44
null

Ismét rommá égette magát a kormányinfón a telexes Simor Dániel, aki amellett, hogy láthatóan nem volt felkészült, minden erejével igyekezett védeni a Tiszát és Magyar Pétert. Láthatóan kevés sikerrel – mondta Deák Dániel legújabb videójában.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter felidézte: a Tisza Párt baloldali megszorító csomagjáról Tarr Zoltán már elmondta az igazat: nem fognak mindent elmondani, mert akkor megbuknak. Választást kell nyerni, utána mindent lehet – idézte a tiszás politikust a miniszter.

Simor Dániel ezzel szemben védelmébe vette a Tisza Pártot, és kifogásolta, hogy a kormánypárti politikusok és sajtó „hazugságnak” nevezik Tarr Zoltán kijelentését.

Gulyás Gergely erre már csak azzal tudott reagálni, hogy Simor szerint ezek szerint Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde „igazságbeszéd” volt.

Deák Dániel hozzáfűzte: nem lepődne meg, ha a telexes Simor Dániel szerint Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde igazságbeszéd lett volna, hiszen édesapja volt Gyurcsány Ferenc jegybankelnöke.

Nyitókép forrása: képernyőfelvétel / YouTube

Összesen 59 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2025. november 27. 16:19
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
DFK
2025. november 27. 16:13
Az a beltenyésztett fej...
Palakon
2025. november 27. 16:12
Volt szerencsém latni az emlitett parbeszedet. Ritka az ilyen kuldestudatos, agressziv rohadek mint ez a bajszos szar.
ThunderDan
2025. november 27. 16:12
Ez egy igazi feketöves patkány. Nem mellesleg, az MSZP-SZDSZ-es offshore-ozó jegybankelnök Simot András fia. Független és objektív, na...
