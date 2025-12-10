Itt vannak a kabinet legújabb bejelentései – élőben a Kormányinfó

Politikai hangulatkeltés zajlik, a főpolgármester politikai akciója okafogyott
A kormány a főváros fizetésképtelensége esetén is garantálja a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működését.
Szerdán reggel Kormányinfón ad tájékoztatást a kabinet legfontosabb döntéseiről Gulyás Gergely és Vitályos Eszter.
Szokatlan időpontban, szerdán reggel nyolc órakor tart Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A két politikus a sajtótájékoztatón beszámol a kormány legfontosabb döntéseiről és válaszol az újságírók kérdéseire. Cikkünk folyamatosan frissül...
