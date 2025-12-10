Ft
Ft
10°C
4°C
Ft
Ft
10°C
4°C
12. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Gulyás Gergely Miniszterelnökség Vitályos Eszter Kormányinfó

Itt vannak a kabinet legújabb bejelentései – élőben a Kormányinfó

2025. december 10. 07:27

Szerdán reggel Kormányinfón ad tájékoztatást a kabinet legfontosabb döntéseiről Gulyás Gergely és Vitályos Eszter.

2025. december 10. 07:27
null
Kovács András
Kovács András

Szokatlan időpontban, szerdán reggel nyolc órakor tart Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A két politikus a sajtótájékoztatón beszámol a kormány legfontosabb döntéseiről és válaszol az újságírók kérdéseire. Cikkünk folyamatosan frissül...

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után
Tovább a cikkhezchevron

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Rodolfo
2025. december 10. 07:52
Na, akkor a Latex, a 4.44 és a 24.hu nem fog megjelenni, mert azok még reggel nyolckor alszanak.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!