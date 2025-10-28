Aláírt a Fidesznek, majd utolérte Magyar Péter bosszúja (VIDEÓ)

Németh Balázs, a Fidesz szóvivője számolt be még arról az esetről, mikor Budapest XV. kerületében, Újpalotán egy tiszás aktivista aláírta neki a háborúellenes petíciót.

Mint kiderült, ennek a cselekedetnek meg is lett a következménye:

kirúgták a Tiszából a szóban forgó fiatalembert.

Németh a Harcosok Órájában felidézte, hogy talán a múlt héten szólította meg a férfit, mikor egymás mellett standoltak a főtéren. A szóvivő azt is elárulta, hogy a pórul járt Horváth Zoltán képviselő-jelölt-jelölt volt, egészen addig, amíg nem írt alá a Fidesznek.

„Le is vették a sakktábláról, hiszen a Tisza az egy háborúpárti szerveződés, egy brüsszeli bábszerveződés,