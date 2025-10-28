Ft
10. 28.
kedd
Tisza Párt aktivista orosz-ukrán háború Magyar Péter Vitályos Eszter kormányszóvivő Németh Balázs petíció bosszú

Aláírt a Fidesznek, majd utolérte Magyar Péter bosszúja (VIDEÓ)

2025. október 28. 20:53

„Ebből is látszik, hogy a Tisza a háborúpárti brüsszeliek bábja” – jelentette ki a Fidesz szóvivője a Harcosok órájában.

2025. október 28. 20:53
null

Németh Balázs, a Fidesz szóvivője számolt be még arról az esetről, mikor Budapest XV. kerületében, Újpalotán egy tiszás aktivista aláírta neki a háborúellenes petíciót.

Mint kiderült, ennek a cselekedetnek meg is lett a következménye:

kirúgták a Tiszából a szóban forgó fiatalembert.

Németh a Harcosok Órájában felidézte, hogy talán a múlt héten szólította meg a férfit, mikor egymás mellett standoltak a főtéren. A szóvivő azt is elárulta, hogy a pórul járt Horváth Zoltán képviselő-jelölt-jelölt volt, egészen addig, amíg nem írt alá a Fidesznek. 

„Le is vették a sakktábláról, hiszen a Tisza az egy háborúpárti szerveződés, egy brüsszeli bábszerveződés, 

tehát nem lehet tagja és képviselő-jelöltje egy olyan ember, aki aláírja a háborúellenes petíciót”

– hangzott el.

Brüsszeli ukázt követ a Tisza Párt

Erre Németh Balázs vendége, Vitályos Eszter kormányszóvivő úgy reagált, hogy „ez egészen elképesztő”. „De ha abból indulunk ki, hogy Ukrajna pólóban ülnek bent az Európai Parlamentben is, akkor nem sok csodálkozni valónk van”

Majd Vitályos Eszer felidézte Magyar Péter honvédelmi szakértőjének, Ruszin-Szendi Romulusznak azt a botrányt kavart kijelentését is, miszerint majd mindenkit „berántanak” katonának, ha eljön az ideje. 

Ők azt a brüsszeli ukázt követik, ami a háború melletti kiállásról szól” 

– szögezte le a kormányszóvivő.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

elcapo-2
2025. október 28. 21:13
Poloska intézkedett........Weber gazdi elvárja tőle!
Válasz erre
2
0
neszteklipschik
•••
2025. október 28. 21:09 Szerkesztve
De azt azért kikérik maguknak, amikor háborúpártizzák őket. Ezek után az a fajta műfelháborodás teljesen hiteltelen, amit például Alföldi Roberta adott elő a minap. Igenis háborúpártiak, ez az eset is csak ezt támasztja alá. Aláírod a háborúellenes petíciót? KI VAGY RÚGVA! Hogy is mondogatják a "mi" drága jó lippsijeink? "Ami úgy néz ki, mint egy kacsa, úgy hápog, mint egy kacsa és úgy totyog, mint egy kacsa, az egy kacsa." Ennyike, lippsik! Háborúpártiak vagytok. :-))))
Válasz erre
2
0
Ízisz
•••
2025. október 28. 21:05 Szerkesztve
Z. A tiszás bolsevik diktatúra... Ez kell a szektának, kapják is meg... saját közösségükön belül!!!💯👏😊 Mi biztosan nem kérünk belőle!!!💯👌👍❗
Válasz erre
1
0
barni-a-hegyrol
2025. október 28. 21:02
Ebből is látszik, hogy MP mennyire irgalmas, emberséges, humanista, felvilágosult, toleráns-liberális és europér! Csak kirúgta Horváth Zoltánt, pedig a dühöngő, fogalmatlan, IQ-negatív csőcseléke elé is vethette volna..
Válasz erre
2
0
