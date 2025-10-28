Aláírt a Fidesznek, majd utolérte Magyar Péter bosszúja (VIDEÓ)

„Berántunk mindenkit azonnal” – elkotyogta Ruszin-Szendi Romulusz, mit gondol a sorkatonaságról (VIDEÓ)
A volt tábornok gyakorlatilag azonnal visszahozná a sorkötelezettséget.
„Ebből is látszik, hogy a Tisza a háborúpárti brüsszeliek bábja” – jelentette ki a Fidesz szóvivője a Harcosok órájában.
Németh Balázs, a Fidesz szóvivője számolt be még arról az esetről, mikor Budapest XV. kerületében, Újpalotán egy tiszás aktivista aláírta neki a háborúellenes petíciót.
Mint kiderült, ennek a cselekedetnek meg is lett a következménye:
kirúgták a Tiszából a szóban forgó fiatalembert.
Németh a Harcosok Órájában felidézte, hogy talán a múlt héten szólította meg a férfit, mikor egymás mellett standoltak a főtéren. A szóvivő azt is elárulta, hogy a pórul járt Horváth Zoltán képviselő-jelölt-jelölt volt, egészen addig, amíg nem írt alá a Fidesznek.
„Le is vették a sakktábláról, hiszen a Tisza az egy háborúpárti szerveződés, egy brüsszeli bábszerveződés,
tehát nem lehet tagja és képviselő-jelöltje egy olyan ember, aki aláírja a háborúellenes petíciót”
– hangzott el.
Erre Németh Balázs vendége, Vitályos Eszter kormányszóvivő úgy reagált, hogy „ez egészen elképesztő”. „De ha abból indulunk ki, hogy Ukrajna pólóban ülnek bent az Európai Parlamentben is, akkor nem sok csodálkozni valónk van”.
Majd Vitályos Eszer felidézte Magyar Péter honvédelmi szakértőjének, Ruszin-Szendi Romulusznak azt a botrányt kavart kijelentését is, miszerint majd mindenkit „berántanak” katonának, ha eljön az ideje.
Ők azt a brüsszeli ukázt követik, ami a háború melletti kiállásról szól”
– szögezte le a kormányszóvivő.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
