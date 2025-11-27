„A kormány csődbe taszítja” – csúnyán kifakadt Karácsony Gergely, nem tudta elviselni Orbán Viktor kritikáját Budapestről
A főpolgármester visszaszólt a miniszterelnöknek.
A kormány a főváros fizetésképtelensége esetén is garantálja a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működését.
„Politikai hangulatkeltés zajlik, a főpolgármester politikai akciója okafogyott.
Tegnap a kormány döntött és a Kormányinfón is elmondtam, a kormány a főváros fizetésképtelensége esetén is garantálja a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működését, az ott dolgozók minden körülmények között megkapják a fizetésüket.
Minden adott lesz ahhoz, hogy a BKV menetrend szerint közlekedjen és a közszolgáltatások működjenek.
Karácsony Gergely politikai akciója ezért nem a fővárosról, nem Budapest működőképességéről szól, hanem saját politikai felelőssége alól akar kibújni.”
Nyitókép forrása: Kocsis Zoltán / MTI
