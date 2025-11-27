Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Budapest Karácsony Gergely Kormányinfó

Politikai hangulatkeltés zajlik, a főpolgármester politikai akciója okafogyott

2025. november 27. 16:07

A kormány a főváros fizetésképtelensége esetén is garantálja a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működését.

2025. november 27. 16:07
Gulyás Gergely
Gulyás Gergely
Facebook

„Politikai hangulatkeltés zajlik, a főpolgármester politikai akciója okafogyott.

Tegnap a kormány döntött és a Kormányinfón is elmondtam, a kormány a főváros fizetésképtelensége esetén is garantálja a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működését, az ott dolgozók minden körülmények között megkapják a fizetésüket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

Minden adott lesz ahhoz, hogy a BKV menetrend szerint közlekedjen és a közszolgáltatások működjenek.

Karácsony Gergely politikai akciója ezért nem a fővárosról, nem Budapest működőképességéről szól, hanem saját politikai felelőssége alól akar kibújni.”

Nyitókép forrása: Kocsis Zoltán / MTI

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vakiki
2025. november 27. 16:34
Balfasz geri mindig szidod a kormányt,és most megint kihúznak a szarból! Pedig jól bele kéne nyomni,úgy,hogy ellepjen,oszt ott fuldokoljál benne,ahogy a főváros fuldoklik a szennyben,amit teremtettél te kétbalkezes,alkalmatlan,buzipárti idióta!🤮🤮🤮
Válasz erre
0
0
cutcopy
2025. november 27. 16:32
Azért bájos hogy a főváros elzavarta azt a Fideszt aki most megmenti majd a tömegközlekedésüket, felkészül a közterületfenntartó..
Válasz erre
0
0
Toma78
•••
2025. november 27. 16:32 Szerkesztve
A nyomorult féregnek a csőd bejelentésével együtt be kellene adni a lemondását a közgyűlésnek meg fel kellene oszlatnia saját magát! Nagyon remélem, hogy a vizsgálat végén sorba fog állni a sok libernyák szar a Kozma utca börtön bejáratánál. Majd Hunvald meg a Hagyó mesél róla milyen mélyre kell hajolni a szappanért. Én Budapesten javaslom a libernyák adó bevezetését. A sok betelepült szar fizesse meg, hogy tönkre tették a városunkat!
Válasz erre
0
0
szavazo
2025. november 27. 16:20
Az egy nagyon szép és dicséretes dolog hogy a kormány segít a nehéz helyzetben Budapestnek. Mindezen felül szükséges lenne a csődöt okozó felelősök és vétkesek állásának és munkabérének felfüggesztése a csőd alatti gyámság idejére. Gondolok itt Karácsonyra és társaira akik okozták a csődöt. Elvégre Budapest Magyarország leggazdagabb önkormányzata.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!