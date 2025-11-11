„A kormány csődbe taszítja” – csúnyán kifakadt Karácsony Gergely, nem tudta elviselni Orbán Viktor kritikáját Budapestről

Orbán Viktor: Amíg Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás (VIDEÓ)
Ugyan késik a budapesti békecsúcs, de bizonyosan lesz, szögezte le a kormányfő az ATV-nek adott interjújában.
A főpolgármester visszaszólt a miniszterelnöknek.
Budapest nem megy csődbe magától, csak ha a kormány csődbe taszítja, viszont aki Budapestet csődbe löki, azt Budapest magával rántja – írta a főpolgármester a Facebook-oldalán kedd este. Karácsony Gergely kiemelte: tárgyalni az alkotmányos és törvényes helyzet helyreállításáról köteles a kormány.
„Nem kegy, nem kérés, kötelesség” – tette hozzá. A főpolgármester emlékeztetett, hogy a szakszervezetek 168 órás gondolkodási ideje csütörtökön lejár. „Ma én is, Gulyás Gergely miniszter is megkapta a meghívót a sztrájkbizottságtól a tárgyalásra. Én ott leszek” – fogalmazott. Reagálva Orbán Viktor kormányfő keddi, az ATV YouTube csatornáján közvetített, Mérleg című műsorában tett kijelentéseire.
„Ha nincs rend a nyelvben, akkor nincs rend a gondolatokban. A főváros már csődben van” – mondta Budapestről Orbán Viktor. „A főváros valóságos pénzügyi helyzetét nem mutatják a valós számok” – tette hozzá. „Egyelőre intézik okosban ezt a helyzetet, de így azért nehéz. Valójában tele van pénzzel a főváros” – vélte a kormányfő.
Miközben országos pénzből több mint 1000 milliárdos beruházások zajlanak, addig ezekre nem volt képes Budapest az elmúlt években. Nincs egy olyan régiója az országnak, amely annak a pénznek egytizedével nem lenne boldog, amit Budapest fejlesztéként megkap.
Orbán Viktor szerint elég silány érvelés az, hogy a kormány nem ad pénzt nekik. „Tessék jól kormányozni, rengteg vagyona van a fővárosnak, tessék rendesen működtetni” – tette hozzá. „Ha nem tudják megoldani, akkor a kormány segíteni fog.”
Karácsony Gergely azt írta, hogy a miniszterelnök
„hosszú idő után újra beszélni volt kénytelen Budapestről, látszott rajta a sok kihagyás, megkopott a tényismeret”.
Ugyanis a kormány legfőbb ellenőrző szerve, az Állami Számvevőszék mondja azt, hogy a főváros finanszírozza az államot, hogy Budapesttől a kormány többet vesz el, mint amennyi támogatást ad – emelte ki a főpolgármester, majd úgy folytatta: „hogy ez alkotmányellenes, azt se én mondom, hanem az Alkotmánybíróság. Hogy a kormányzati elvonásnak nemcsak a mértéke, hanem a módja is törvénytelen, azt meg a Kúria mondta ki.”
Karácsony Gergely azt írta: szintén „a viszonylag közismert tényekhez tartozik, hogy Budapest nemcsak az ország leggazdagabb városa, ahogyan Miniszterelnök úr említeni méltóztatott, hanem a legnagyobb is, amely a legtöbb közszolgáltatást működteti, na, ebből hiányzik az öt év alatt húszszorosára emelt kormányzati sarc”.
A főpolgármester szerint a miniszterelnök nem először teszi, hogy az állami költségvetésről úgy beszél, mintha az a magánvagyona lenne,
a települések támogatásáról pedig úgy, mintha az valamiféle kegy lenne tőle. Hát, nem az, hanem kötelesség is, meg felelősség is – emelte ki Karácsony Gergely, aki kedvenc részének azt nevezte, amikor „a jó kormányzást említi annak a kormánynak a feje, amelynek épp ma omlott össze a költségvetése”.
„Ha összehasonlítást keres, javaslom például a MÁV és a fővárosi közösségi közlekedés működésének összevetését” – írta a főpolgármester.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán