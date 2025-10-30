Gulyás Gergely Pintér Béla legújabb darabjáról: Gyalázat, és szégyen, hogy ilyenre sor kerülhet!

Ez Gulyás Gergely kedvenc filmje: lapunk könnyed kérdéseket tett fel a miniszternek (VIDEÓ)
A Miniszterelnökséget vezető miniszter felidézte a Kormányinfó legemlékezetesebb pillanatát is.
November 7-én találkozik Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban – jelentette be Gulyás Gergely. A Kormányinfón elhangzott, hogy meghosszabbítják az árrésstopot, valamint emelkedik a szociális ágazatban dolgozók bére.
A nemzeti konzultáció íveit a héten mindenki meg fogja kapni, ez a konzultáció az adórendszerről szól – jelentette be Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökség vezetője közölte, a kérdésnek azért is van jelentősége, mert az USA a háború finanszírozásából kiszállt, ezért azt csak adóemeléssel lehetséges. A háborút és az adóemelést is el kell utasítani – tette hozzá. November 30-ig tart a nemzeti konzultáció.
Sokadik alkalommal kéri ki a magyar álláspontját a kormány. A nemzeti konzultációt már több mint egy tucatszor hirdették meg, változatos témákban.
Orbán Viktor november 7-én az amerikai elnök vendége lesz a Fehér Házban.
Energetikai, hadiipari, gazdasági és pénzügyi megállapodások fognak születni – jelentette be Gulyás Gergely. A tervezett békecsúcs helyszíne Budapest lenne, és a találkozó lehetőséget ad arra, hogy a béke lehetséges kimeneteléről eszmét cseréljen a két fél. Nincs vita a békecsúcs kapcsán, de valóban el kellene jutni odáig, hogy a háborúzó felek között békemegállapodás szülessen – mondta Gulyás Gergely.
2026. február 28-ig meghosszabbította a kormány az árréstoppot – jelentette be Gulyás Gergely.
A kormány döntött arról is, hogy a SZÉP-kártyákon megmaradt összeg felhasználható lesz hideg élelmiszerek megvásárlására is december 1-től.
15 százalékos béremelés lesz január 1-től a szociális ágazatban –
mondta Gulyás Gergely. Ez nem vonatkozik a nevelőszülőkre, mert ők ennél is nagyobb emelést kapnak: az ő járandóságukat megduplázzák – ismertette a miniszter.
Gulyás Gergely kifejtette: fontosnak találják a nevelőszülői hálózat fejlesztését (noha, mint mondta, ezen a területen eddig viszonylag kevés kritika érkezett), és arra számítanak, hogy a 100 százalékos emelés jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy a legtöbb gyermekotthonban lakó kiskorú nevelőszülőknél nevelkedhessen a jövőben. Egy gyermekvédelmi gyámra legfeljebb 30 gyermek juthat, és az ő illetményük is emelkedni fog – tette hozzá.
Január 1-től 15 százalékos béremelés lesz a kulturális ágazatban –
jelentette be a miniszter.
A kormány meghallgatott egy tájékoztatást a százhalombattai finomítóban történt robbanás kapcsán. Még zajlik a nyomozás. A kormány határozott célkitűzése, hogy a robbanás kárát ne az autósok fizessék meg, erről Nagy Márton minsizter egyeztet majd – mondta Gulyás Gergely.
Vitályos Eszter kormányszóvivő arról beszélt, hogy 28 milliárd forint értékű egészségügyi beruházás érkezik Mosonmagyaróvárra.
Magyar Péter legfeljebb magát tudja feljelenteni, mert egy tavalyi bejegyzésében olyan videót tett közzé, amikor a miniszterelnök szájába adott olyan mondatokat, amik soha nem hangzottak el – mondta egy kérdésre Gulyás Gergely. A Miniszterelnökség vezetője hosszasan idézte azon tiszás szereplők mondatait, akik a nyugdíjasokat érintő megszorításokat ismertették.
Akik most felháborodnak Orbán Balázs videóján, azok ezt miért nem tették meg, amikor Magyar Péter egy hamis videót tett közzé Orbán Viktorról.
Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a Tisza Párt adóemelést tervez, majd amikor lebuktak, akkor gyorsan másról kezdtek beszélni. Mi mindig amellett érveltünk, hogy az egykulcsos adó a legjobb az embereknek és a gazdaságnak. Minden egyes nemzeti konzultáció esetén pontos elszámolás van, és amint lezárul, akkor nyilvános lesz a pontos összeg – tette hozzá.
Az euróhoz való esetleges csatlakozás mindenképpen drágulással járna. Ha Magyarország átáll az euróra, akkor megszűnik az önálló magyar monetáris politika – mondta egy másik kérdésre Gulyás Gergely.
A magyar kormány célja, hogy az orosz olajimportot érintő amerikai szankciók alól kivételt élvezzen. Magyarország kőolajat és földgázt nem ideológiai alapon vásárol, ha valaki hasonló áron tud nyersanyagot kínálni, akkor arra nyitott Magyarország – mondta Gulyás Gergely egy másik kérdésre.
Az európai szankciós politika nem vált be, az hogy az amerikai sikeres lesz, azt nem lehet tudni, mert annak a célja a béke elérése – mondta Gulyás Gergely. Ami a magyar gazdaság érdekét sértette az európai szankciókat tekintve, azokat megvétóztuk. Magyarországnak az a fontos, hogy a jelenlegi kőolaj és földgáz ellátása megmaradjon, mert különben nem fenntartható a rezsicsökkentés – tette hozzá.
A kormány vizsgálja a 14. havi nyugdíj bevezetésének a lehetőségét, szeretnénk bevezetni, vizsgáljuk ennek költségvetési mozgásterét – mondta Gulyás Gergely.
Az igénylők döntő része 40 év alatti, 34 év az átlagéletkor – mondta Gulyás Gergely a Mandiner Otthon Startot érintő kérdésére.
A hitelfelfevők aránya országosan egyenletesen megoszlik, de Budapesten például eddig az első lakást vásárlók aránya 15 százalék volt, most ez felment 30-40 százalékra, ami azt jelenti, hogy az Otthon Start programnak nagyon jó hatása van, rengetegen válhatnak végre bérlőkből tulajdonossá –
mondta Gulyás Gergely.
Mennyire fér bele a művészeti szabadságba az a darab, amelyben Schmidt Mária agyonverését imitálják? – tettük fel a kérdést Gulyás Gergelynek, aki leszögezte,
az emberi méltóság védelme mindenkit megillet. Ha ezt művészeti előadásnak hívják, az gyalázat, és szégyen, hogy ilyenre sor kerülhet.
Gulyás Gergely szerint a Janaf inkorrekt módon jár el Magyarországgal és a Mollal szemben, egy szükséghelyzetet kihasználva többszörösére emelték a tranzitdíjat – mondta a Mandiner kérdésére.
Több mint 4 milliárd forintot adott a kormány az amerikai kabóca elleni védekezésre a szőlészeti hegyközségeknek – mondta egy másik kérdésre Gulyás Gergely.
Egyértelműen a fővárosnak kellene rendeznie a Sziget Fesztivál ügyét, és erre minden lehetősége megvan – mondta a miniszter egy másik kérdésre.
Magyarországon nincs kötelező sorkatonai szolgálat, és nincsenek ezzel ellentétes tervei a kormánynak – mondta Gulyás Gergely.
Logikus döntés volt, hogy kirúgta a Tisza Párt azt az aktivistáját, aki aláírta a Fidesz békepárti ívét.
Gulyás Gergely kérdésre elmondta, azért is kell alaposan kivizsgálni a százhalombattai olajfinomitóban történteket, mert rengeteg felbujtó lehetséges, köztük a lengyel külügyminiszter is, aki a Barátság-kőolajvezeték felrobbantásának örülne. Ha a nyomozás eredményeként lesz szándékosságra utaló jel, akkor azt nyilvánosságra fogják hozni – tette hozzá.