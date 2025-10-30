Gulyás Gergely Pintér Béla legújabb darabjáról: Gyalázat, és szégyen, hogy ilyenre sor kerülhet!

A magyar kormány célja, hogy az orosz olajimportot érintő amerikai szankciók alól kivételt élvezzen. Magyarország kőolajat és földgázt nem ideológiai alapon vásárol, ha valaki hasonló áron tud nyersanyagot kínálni, akkor arra nyitott Magyarország – mondta Gulyás Gergely egy másik kérdésre.

Az európai szankciós politika nem vált be, az hogy az amerikai sikeres lesz, azt nem lehet tudni, mert annak a célja a béke elérése – mondta Gulyás Gergely. Ami a magyar gazdaság érdekét sértette az európai szankciókat tekintve, azokat megvétóztuk. Magyarországnak az a fontos, hogy a jelenlegi kőolaj és földgáz ellátása megmaradjon, mert különben nem fenntartható a rezsicsökkentés – tette hozzá.

A kormány vizsgálja a 14. havi nyugdíj bevezetésének a lehetőségét, szeretnénk bevezetni, vizsgáljuk ennek költségvetési mozgásterét – mondta Gulyás Gergely.

Nagy siker az Otthon Start Program

Az igénylők döntő része 40 év alatti, 34 év az átlagéletkor – mondta Gulyás Gergely a Mandiner Otthon Startot érintő kérdésére.

A hitelfelfevők aránya országosan egyenletesen megoszlik, de Budapesten például eddig az első lakást vásárlók aránya 15 százalék volt, most ez felment 30-40 százalékra, ami azt jelenti, hogy az Otthon Start programnak nagyon jó hatása van, rengetegen válhatnak végre bérlőkből tulajdonossá –

mondta Gulyás Gergely.

Mennyire fér bele a művészeti szabadságba az a darab, amelyben Schmidt Mária agyonverését imitálják? – tettük fel a kérdést Gulyás Gergelynek, aki leszögezte,