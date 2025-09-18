Árrésstop: a gazdaság lengéscsillapítója 

Ha Petőfi Sándor „A négyökrös szekér” című versét olvassuk, hajlamosak vagyunk a romantikát látni. Az utazó, aki a csillagot választja útmutatónak, a magyar táj, a szabadság illata. De ha kicsit jobban belegondolunk, ez a kaland közel sem volt kényelmes.

Nem volt aszfalt, nem volt rugózás. Minden egyes gödröt, kátyút, követ a gerincében érzett az utas. Ha a kocsi nyikorgott, a szekér recsegett, a szegény utas inkább filozófiai gondolatokba menekült, hogy ne a derekát szorongassa.

Egy modern autóban ülve viszont a jó lengéscsillapító az, ami kisimítja előttünk az utat, tompítja a döccenőt, és lehetővé teszi, hogy a sofőr nyugodtan válassza a csillag helyett a GPS-t.

Nos, a gazdaságban is léteznek ilyen „lengéscsillapítók”. Egyikük éppen most van terítéken, az árrésstop. Nem véletlen, hogy nem csak Magyarország, de Szerbia is alkalmazza, hiszen haszna egyértelmű, megkímélni a fogyasztó gerincét a piaci kátyúk legrosszabb döccenéseitől.

Az OKSZ, a hazai kereskedők szövetsége nemrég azt kérte a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, hogy töröljék el az alapvető élelmiszerekre vonatkozó árrésstopot. Az érvelésük egyszerű, szerintük a szabályozás fékezi a beruházásokat, és a kereskedők innovációs kedvét is lehűti. A minisztérium viszont kategorikusan nemet mondott. Azzal a logikával érvelt, hogy a fogyasztót védi, amikor mesterségesen visszafogja a kiskereskedelmi árréseket.