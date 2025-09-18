Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
09. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
árrésstop laptop árak sofőr kátyú élelmiszer

Árrésstop: a gazdaság lengéscsillapítója 

2025. szeptember 18. 13:19

Petőfi négyökrös szekerén zötykölődve nem volt kérdés, mikor jön egy kátyú, az utas háta azonnal jelezte. Ma viszont a lengéscsillapítók és az aszfalt gondoskodnak róla, hogy ne essünk ki a kocsiból. A gazdaságban is léteznek ilyen „komfortfokozók”, az árrésstop is éppen ezt a szerepet tölti be. Sebestyén Géza írása.

2025. szeptember 18. 13:19
null
Sebestyén Géza
Sebestyén Géza

Ha Petőfi Sándor „A négyökrös szekér” című versét olvassuk, hajlamosak vagyunk a romantikát látni. Az utazó, aki a csillagot választja útmutatónak, a magyar táj, a szabadság illata. De ha kicsit jobban belegondolunk, ez a kaland közel sem volt kényelmes.  

Nem volt aszfalt, nem volt rugózás. Minden egyes gödröt, kátyút, követ a gerincében érzett az utas. Ha a kocsi nyikorgott, a szekér recsegett, a szegény utas inkább filozófiai gondolatokba menekült, hogy ne a derekát szorongassa.  

Egy modern autóban ülve viszont a jó lengéscsillapító az, ami kisimítja előttünk az utat, tompítja a döccenőt, és lehetővé teszi, hogy a sofőr nyugodtan válassza a csillag helyett a GPS-t.  

Nos, a gazdaságban is léteznek ilyen „lengéscsillapítók”. Egyikük éppen most van terítéken, az árrésstop. Nem véletlen, hogy nem csak Magyarország, de Szerbia is alkalmazza, hiszen haszna egyértelmű, megkímélni a fogyasztó gerincét a piaci kátyúk legrosszabb döccenéseitől. 

Az OKSZ, a hazai kereskedők szövetsége nemrég azt kérte a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, hogy töröljék el az alapvető élelmiszerekre vonatkozó árrésstopot. Az érvelésük egyszerű, szerintük a szabályozás fékezi a beruházásokat, és a kereskedők innovációs kedvét is lehűti. A minisztérium viszont kategorikusan nemet mondott. Azzal a logikával érvelt, hogy a fogyasztót védi, amikor mesterségesen visszafogja a kiskereskedelmi árréseket.  

Ezt is ajánljuk a témában

Ez a vita nem csak nálunk parázslik. Szerbiában is 20 százalékos plafont húztak meg a nagyjából 3.000 legfontosabb termékre, miközben a személyi kölcsönök kamatait is lefékezték, hogy a vásárlóerőt megóvják. 

A kormányzati érvelés szerint a top 10 alapélelmiszerből álló bevásárlókosár ára akár 30–35 százalékkal is magasabb lenne, ha nem lenne érvényben a korlátozás. Ez már nem költői túlzás, hanem statisztikai tény. Az NGM adatai szerint a 10 százalékos árrésplafon átlagosan 16 százalékos árcsökkenést hozott a célszegmensben. Másképp fogalmazva: egy heti bevásárlásnál a család pénztárcája érzi a különbséget

Ezt is ajánljuk a témában

Gazdaságelméleti szempontból az árrésstop olyan, mint egy jól hangolt autó-lengéscsillapító. Nem tünteti el az úthibát, hiszen a termelési költségek, a világpiaci árak és a logisztika hullámzása megmarad, de kisimítja a hirtelen ütéseket.  

Az oligopolisztikus piacokon, ahol néhány nagy szereplő uralja a kínálatot, könnyen kialakulhatnak tartósan magas árrések. Az árrésstop ilyen helyzetben korlátozza a túlzott profitlehetőséget, és a versenyintenzitást fokozza.  

Persze, az árrésstopnak is van ára. Ha a kereskedő nem keres eleget, a fejlesztéseit, boltfelújításait, innovációit elhalaszthatja. Olyan ez, mint amikor a lengéscsillapító nincsen jól beállítva. Így is kényelmesebben utazunk, mint szekérrel, autó irányíthatósága azonban romlik.  

Azaz a gazdaságpolitika feladata kettős. Egyszerre kell védeni a vásárlót a jelentős ársokkoktól, de a piaci szereplők nyereségét sem lehet túlságosan leszorítani. Ebből a szempontból számít arany középútnak a magyar modell, mely nem minden termék, csak a fogyasztók számára legalapvetőbbek tekintetében él az eszközzel.  

Ezt is ajánljuk a témában

Érdemes megjegyezni, hogy a profitplafon nem hungarikum. Argentínától Szerbiáig több ország kísérletezett vele, általában átmeneti intézkedésként. A tapasztalat alapján rövid távon segít megfékezni az árrobbanást, hosszabb távon viszont kifinomultabb eszközökre van szükség, például célzott támogatásokra vagy a verseny fokozására, hogy a rendszer ne torzítsa a piacot. 

A mostani magyar hosszabbítás november végéig szól, vagyis a tél közepén dől el, hogyan tovább. Addig viszont a háztartások minden bevásárlásnál érzik a különbséget a pékáruk, a tej és a hús áránál. 

Képzeljük el, hogy Petőfi mai utódja, laptopját a szekér helyett elektromos autóban nyitja ki, és írja a „Négykerekes Teslát” című versét. A csillag most is ott van az égen, de a kocsi csendesen suhan, hiszen a lengéscsillapítók teszik a dolgukat.  

Az árrésstop is ilyen. Nem romantikus, nem forradalmi, de egy időre kisimítja az utat, amíg a gazdaság el nem éri a következő egyenes szakaszt. És bár a viták folytatódnak, egy dolog biztos, senki sem akar visszatérni a kátyús útra, ahol minden döccenő a gerincünkbe hasít.  

A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense.

Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyozoporgorugasa
2025. szeptember 18. 13:36
csulak 2025. szeptember 18. 13:34 Az allam a Nepeert kell dolgozon, nem a multik profitjaert, ugyhogy maradjon csak az arresstop !"" így van,extraprofit adót a multiknak, majd abból tanulnak ,remélem kivetik rájuk.
Válasz erre
0
1
csulak
2025. szeptember 18. 13:34
Az allam a Nepeert kell dolgozon, nem a multik profitjaert, ugyhogy maradjon csak az arresstop !
Válasz erre
1
1
gyozoporgorugasa
2025. szeptember 18. 13:33
A kormányzati érvelés szerint a top 10 alapélelmiszerből álló bevásárlókosár ára akár 30–35 százalékkal is magasabb lenne" 🤣🤣😁😁Mennyi lenne a napraforgó étolaj 1000 ft?és 150 lenne egy tojás?Talán még svácban is olcsóbb🤣🤣😁 Bár ott sok a tehén és ráadásul kékek vagy az indiában van?Na mindegy is annyira örülök,hogy most ilyen olcsó.🤣🤣😁😁
Válasz erre
2
0
satrafa-2
2025. szeptember 18. 13:29
Néha úgy érzem, hogy én fizetem meg a nyugatra beáramló migránstömegek ellátási költségeit a nyugati magyarországi kiskereskedelmi láncok élelmiszer áraiban. Arra gondolok, hogy ezek a nyugati kereskedelmi cégek nem Magyarországon fizetik a jelentősebb adóikat, hanem az anyaországukban.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!