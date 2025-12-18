Ft
Ft
6°C
3°C
Ft
Ft
6°C
3°C
12. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
stressz autó sofőr közlekedési kultúra

Egyre több a stresszes sofőr az utakon – utánajártunk, miért

2025. december 18. 14:57

A hazai közlekedés mindennapos feszültségforrás. Számba vettük, miért lehetnek olykor kiemelten idegesek a magyar autósok.

2025. december 18. 14:57
A stresszes sofőr mindennapos szereplője a budapesti és országos közlekedésnek.
Juhász Tamás

A magyar sofőrök nagyobb városokban közlekedő tagjai napi szinten tapasztalják meg az autóvezetés árnyoldalait. Az agresszív vezetés, a sűrű forgalom és az állandó dugók együttesen alakítják ki azt a közeget, amelyben az indulatos közlekedés a mindennapok része lett. A tolerancia hiánya, a szabálykövetés lazulása és a folyamatos időnyomás miatt számtalan stresszes sofőr közlekedik a magyar városokban és utakon nap mint nap.

A stresszes sofőr mindennapos szereplője a budapesti és országos közlekedésnek.
A stresszes sofőr mindennapos szereplője a budapesti és országos közlekedésnek.

Budapesti közlekedés 2025-ben: dugók, konfliktusok és számtalan stresszes sofőr

A budapesti közlekedés a szakértők szerint különösen túlterhelt. Az ember gyakran úgy érzi, hogy a parkolási káosz, a kiszámíthatatlan útlezárások és a közlekedési dugók szinte állandóak. Mindez komoly stresszt okoz az autósoknak, akik így gyakran válnak agresszív sofőrökké – akár észrevétlenül is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

A közúti közlekedés rendje viszont csak akkor működik, ha a KRESZ-szabályokat mindenki betartja. Magyarországon azonban a statisztikák és a mindennapi tapasztalatok is azt mutatják, hogy ez egyre kevésbé jellemző.

A gyorshajtás, az indokolatlan sávváltás, a lendületből való tolatás vagy a KRESZ tolatás szabályainak figyelmen kívül hagyása mind hozzájárul ahhoz, hogy egyre több a feszültség a forgalomban.

A parkolás területén is megmutatkoznak a konfliktusok. A KRESZ-szabályok parkolás esetén sokszor csak elméletben élnek, a gyakorlatban pedig megszegik őket: járdára állás, kapubeállók eltorlaszolása, várakozási tilalmak figyelmen kívül hagyása.

A fővárosi autósok gyakran érzik úgy, hogy minden nap harc a közlekedéssel.

Ritkábban esik szó azonban a közúti közlekedés előnyeiről:

az autó nyújtotta mobilitás, rugalmasság és gyorsaság számos feladathoz elengedhetetlen, és a családok számára is gyakran pótolhatatlan.

Több tényező is hozzájárulhat a sofőrök ingerültségéhez

A közlekedési feszültség is fokozatosan épül fel, és gyakran egyszerre több tényező kombinációja állhat a háttérben.

  • Túlzsúfolt utak – A magas forgalom fizikailag és mentálisan is leterheli a vezetőket.
  • Időnyomás – A legtöbb autós rohan, ami növeli az agresszív vezetés esélyét.
  • Toleranciahiány – Egy apró hiba is konfliktust válthat ki.
  • Szabályszegés – Ha mások megszegik a KRESZ-t, az azonnal stresszreakciót vált ki.
  • Kiszámíthatatlan tömegközlekedés – Sokan kényszerből ülnek autóba.
  • Infrastruktúra-problémák – A szűk utak, rossz jelzőlámpa-hangolás, hiányos parkolási lehetőségek mind növelik a frusztrációt.

Mindezek miatt az autósok sokszor fáradtak, ingerültek és türelmetlenek, ám a stresszes vezetés hosszú távon nemcsak intellektuális megterhelés, hanem valós veszély. A fokozott feszültség ugyanis növeli a reakcióidőt, rontja a döntéshozatalt és növeli a balesetek számát. A magyar közúti közlekedésben egyre több kisebb és nagyobb ütközés történik.

Mit lehet tenni? A közlekedési kultúra fejlesztése nélkül nincs megoldás

Egyre több szakember hangsúlyozza, hogy a helyzet nem fog magától javulni. A közlekedési kultúra fejlesztése elengedhetetlen. Ennek pedig több eleme is van. Ezek közül a legfontosabbak talán:

  1. a tudatos vezetői oktatás,
  2. infrastruktúra-fejlesztések,
  3. gyorsabb és stabilabb tömegközlekedés,
  4. a KRESZ-szabályok hangsúlyosabb betartatása.

A jelenséget továbbá csak egy komplex szemléletváltás oldhatja fel.

Ön szerint javult vagy romlott a közlekedési helyzet az elmúlt években Budapesten? Írja meg kommentben!

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Janika50
2025. december 18. 16:37
Az irás egy részével azonos véleményen vagyok. De! Igaz, a közúti jelzéseket mindenkor köteles mindenközlekedő figyelembe venni. Még akkor is, ha a közuti jelzés látszólag felesleges. De nézzünk egy, két tényt. A mibudapestiekező bevándorolt a sok igéretéből egyet betartott. Azt, hogy kiüldözi az autókat a fővárosbol. Itt aki nem kerékpáros, rolis, gördeszkás, egyebek, másodrangúvá válik. Amit közlekedés szervezés cimen művelnek, az már emberkínzás. Nézzünk párat. A tilos jelzések indokolatlan hossza, a szabad jelzés rövidsége. A lépten, nyomon kialakitot sebesség csökkentő küszöbök, alvilági nevén a fekvőrendőrök. A kijelőlt gyalogátkelőhely invázió. Egyszerűbb lenne az országhatárnál jelezni, a teljes Hon, kijelőlt gyalogátkelőhely. Az indokolatlanul sok és rosszul kijelölt buszsávok. Nagyrésze csak arra jó, elmondhatjuk, nekünk ilyen is van. Nos ilyen körülmények között nem kis önuralom szükséges, a közlekedésnek nevezett őskáosz, inkább kaland, vagy túlélő túra naponta.
Válasz erre
0
0
Burg_kastL71-C
•••
2025. december 18. 16:04 Szerkesztve
Azóta nagyobb valóban a feszültség az utakon, mióta főleg itt Budapesten, tobzódnak az autósüldözők a megállás nélküli forgalom átszervezéssel, akadályozással, pollertelepítéssel. Mindent megtesznek akár önkormányzati vezetőkként, -- mint pl. akinek nincs jogsijuk -- hogy mesterségesen gátakat vessenek az autósforgalomban. Tulajdonképpen két legyet ütnek egy csapásra, mert kielégítik a beteg fogyatékos vágyaikat és azoknak a szavazatait is megszerzik egyben, akik képtelenek autót venni, vagy vezetni. Azokét, akik mint pl. külföldön kifekszenek, kiülnek keresztben az autóforgalom elé, puszta irígy rosszindulatból. Sugárzik belőlük a legalantasabb házmestervirtus. Alig várom, hogy ki legyenek szórva az önkormányzatból. Tiszta vérbeli Kommün, ... - ütök rajtad burzsuj, mert autód van. Mondom ezt kerek 50 év vezetés gyakorlati tapasztalatából.
Válasz erre
0
0
hakapeszim
2025. december 18. 16:00
"patópálhakapeszim 2025. december 18. 15:48" Én nem látok különösebb veszélyt az utakon. Régen nem volt menetrögzítő kamera, Facebook meg Budapesti Autósok. Ezek teszik magasra a stressz - szintet. Nekem pl. a hulladék, katasztrofális Németországban megy fel egy kicsit a pumpa, holott papíron az autózás Mekkája. A valóságban az egyik dugóból a másikba vergődik az ember, mert az minden, csak nem közlekedés.
Válasz erre
0
0
OrangeOrder
2025. december 18. 15:48
Mondjuk menjetek át az Árpád hídon Buda felé csúcsforgalomban :))
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!