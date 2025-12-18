Egyre több a stresszes sofőr az utakon – utánajártunk, miért

A magyar sofőrök nagyobb városokban közlekedő tagjai napi szinten tapasztalják meg az autóvezetés árnyoldalait. Az agresszív vezetés, a sűrű forgalom és az állandó dugók együttesen alakítják ki azt a közeget, amelyben az indulatos közlekedés a mindennapok része lett. A tolerancia hiánya, a szabálykövetés lazulása és a folyamatos időnyomás miatt számtalan stresszes sofőr közlekedik a magyar városokban és utakon nap mint nap.

A stresszes sofőr mindennapos szereplője a budapesti és országos közlekedésnek.

Budapesti közlekedés 2025-ben: dugók, konfliktusok és számtalan stresszes sofőr

A budapesti közlekedés a szakértők szerint különösen túlterhelt. Az ember gyakran úgy érzi, hogy a parkolási káosz, a kiszámíthatatlan útlezárások és a közlekedési dugók szinte állandóak. Mindez komoly stresszt okoz az autósoknak, akik így gyakran válnak agresszív sofőrökké – akár észrevétlenül is.