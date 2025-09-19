Szakértők mondták ki: a budapesti utak megteltek, nincs is elég belőlük és még fejletlen is az úthálózat

Csütörtök este a Bálnában található Bunker Hadtörténeti Kávézóban beszélték át a hazai közlekedés szakértői, hogy mi a legnagyobb baj a főváros közlekedésével, Budapest valóban a dugók fővárosa-e? Kőrösi Koppány, BP Műhely alapítója, a szervezet kutatási és elemzési igazgatója, Almássy Kornél egyetemi docens, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője, Nyiri Szabolcs, a Magyar Út és Vasútügyi Társaság elnöke és Somodi László, a Mahart Passnave ügyvezető igazgatója arra is kereste a választ, melyek a legfontosabb budapesti közúti és közösségi közlekedési fejlesztések, amiket a következő tíz évben mindenképpen meg kellene valósítani.

A budapesti dugók a mindennapok részei. Fotó: MTI/Mónus Márton

Kőrösi Koppány szerint ki kell mondani, hogy a budapesti utak tele vannak, nincs is elég belőlük, fejletlen az úthálózat és szavai szerint a legkisebb körút, a kiskörút sem épült meg teljesen. Almássy Kornél nem kertelt, elárulta, hogy a főváros úthálózatának fejlettsége nem tudta elérni azt a szintet, amit az 1980-as években terveztek neki. Meg kellene már lennie a Galvani hídnak, az albertfalvai hídnak és az aquincumi hídnak is meg kellett volna már épülnie.

Ezek nagyon súlyosan hiányoznak Budapest közlekedéséből”

– jelentette ki a Műegyetem docense, aki szerint folyamatosan növekszik a gépjárműszám Budapesten, ami még mindig nem érte el a csúcsot. A szakember szerint nem egyszerű az embereket leszoktatni az autóról, ehhez fejlesztésekre van leginkább szükség. Egyszerre kell álláspontja alapján fejleszteni a kerékpársávokat, a buszsávprojektet úgy, hogy közben az autósok érdeke ne sérüljön, utóbbira nem figyelnek Budapesten, eljutottunk arra a pontra, hogy sérülnek az autós társadalom érdekei.