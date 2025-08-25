Ábrán a kormány lépése: ez sok mindent megmagyaráz

Gulyás Gergely kimondta, mit várnak el az ukránoktól! (VIDEÓ)
November 30-ig biztosan életben marad az árrésstop!
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bemutatta, miért hosszabbította meg a kormány az árréscsökkentést.
A kormány döntött az árrésstop fenntartásáról, amey így november 30-ig életben marad – jelentette be Gulyás Gergely a hétfői kormányinfón.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ezzel kapcsolatban Facebookján azt írta,
árréscsökkentés nélkül a 10 legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszer átlagosan több mint 35 százalékkal, míg a 10 legnagyobb súllyal vásárolt drogériai termék átlagosan mintegy 25 százalékkal lenne drágább.
A tárcavezető ezt két ábrán be is mutatta posztjában:
Nagy Márton kijelentette: a családok által leggyakrabban vásárolt élelmiszerek és háztartási termékek az árréscsökkentésnek köszönhetően jelentősen olcsóbbak tudnak maradni, és így minden hónapban több ezer forintot tudunk a családok zsebében hagyni.
Az árréscsökkentés nem kamu, nem kudarc, hanem az áremelőkkel szembeni valódi védelem minden magyar családnak”
– fogalmazott Nagy Márton.
