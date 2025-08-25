Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
árrésstop árréscsökkentés Nagy Márton

Ábrán a kormány lépése: ez sok mindent megmagyaráz

2025. augusztus 25. 18:02

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bemutatta, miért hosszabbította meg a kormány az árréscsökkentést.

2025. augusztus 25. 18:02
bolt

A kormány döntött az árrésstop fenntartásáról, amey így november 30-ig életben marad – jelentette be Gulyás Gergely a hétfői kormányinfón.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ezzel kapcsolatban Facebookján azt írta

árréscsökkentés nélkül a 10 legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszer átlagosan több mint 35 százalékkal, míg a 10 legnagyobb súllyal vásárolt drogériai termék átlagosan mintegy 25 százalékkal lenne drágább.

A tárcavezető ezt két ábrán be is mutatta posztjában:

 
 

Nagy Márton kijelentette: a családok által leggyakrabban vásárolt élelmiszerek és háztartási termékek az árréscsökkentésnek köszönhetően jelentősen olcsóbbak tudnak maradni, és így minden hónapban több ezer forintot tudunk a családok zsebében hagyni.

Az árréscsökkentés nem kamu, nem kudarc, hanem az áremelőkkel szembeni valódi védelem minden magyar családnak”

 – fogalmazott Nagy Márton.

Nyitókép: Nyitókép: MTI/Lakatos Péter
 

vamonos-4
2025. augusztus 25. 18:50
European Union annual inflation was 2.3% in June 2025, up from 2.2% in May Hungary's annual inflation rate for the January-June 2025 period started high, at 5.5% in January and 5.6% in February, but then began to decline, reaching 4.4% in May and 4.3% in July A tobbi mese
Válasz erre
0
0
nogradi
2025. augusztus 25. 18:27
Nagy a csend a nyugger ÁFA visszatérítésről 🤣🤣🤣
Válasz erre
1
1
neszteklipschik
2025. augusztus 25. 18:25
A brüsszelita lippsi ellenzékünk szerint: "sz@r" dolog az árrésstop, azonnal meg kell szüntetni, be sem kellett volna vezetni. Miért? Hát mert a magyar családoknak jó, azért. És ami nekik jó, az a Tiszának, DK-nak rossz. Ennyike. :-)
Válasz erre
0
1
