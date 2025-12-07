Orbán Viktor kulcsminisztere elárulta, mi most Magyarország első számú feladata

Valójában jelenleg tehát két Paksunk van,
„a Paks 1, a napelempark és hamarosan lesz egy harmadik Paksunk, a Paks 2” – húzta alá Nagy Márton. Hozzátette: addig még további napelemek települhetnek az országban.
Nagy Márton emlékeztetett, ma már vannak olyan időszakok az évben, amikor annyi nap süt, hogy áramot exportál az ország. Az egyetlen probléma, hogy ilyenkor, túltermeléskor az áramár nulla, tehát ezt az áramot az ország gyakorlatilag „kiönti” az ablakon. Nincs ez egyébként máshogy más országokban sem.
A fő probléma tehát a tárolás hiányából ered.
Paks 9 euróból állítja elő önköltségi áron az áramot, amelynek ára egyébként 100 euró felett van. A miniszter úgy fogalmazott, hogy folyamatosan csak termelünk, de közben nem tudunk vele mit kezdeni.