Orbán Viktor kulcsminisztere elárulta, mi most Magyarország első számú feladata

A versenyképesség azon fog múlni, hogy kinek van olcsó árama és jó adórendszere – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Ipar 4.0 Nemzeti Technológia Platform Szövetség Smart Manufacturing (Smartman) című rendezvényén tartott előadásában. A tárcavezető prezentációjában rámutatott a zöld energia következő kulcslépésére, az akkumulátoros tárolókba történő beruházásokra. Ez most Magyarország legfontosabb feladata.

Jól állunk napelemek terén, de van még bőven feladat (Forrás: Kormany.hu)



Ez lesz Magyarország fő feladata

2010 óta Magyarországon nőtt a leggyorsabban a napelemek száma. Ebben jelentős szerepet játszottak, a kormányzati programok is, amelyek támogatást nyújtottak a beruházásokhoz. A napelemkapacitás ma már négyszerese a paksi atomerőműnek, ám mivel nem süt mindig a nap, egy évre elosztva ennek csak a negyedével lehet számolni.