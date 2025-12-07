Ft
árama akkumulátoros kapacitás Magyarország feladat euró Nagy Márton miniszter

Orbán Viktor kulcsminisztere elárulta, mi most Magyarország első számú feladata

2025. december 07. 11:16

Napelemek terén egyre jobban állunk, sőt, a világ élvonalához tartozunk. Sokszor viszont a semmibe termeljük az áramot, amit tárolni alig tudunk, a nemzetgazdasági miniszter most rámutatott, hogy ebben kell javulni, ez lesz a fő feladat.

2025. december 07. 11:16
null
Ferentzi András

A versenyképesség azon fog múlni, hogy kinek van olcsó árama és jó adórendszere – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Ipar 4.0 Nemzeti Technológia Platform Szövetség Smart Manufacturing (Smartman) című rendezvényén tartott előadásában. A tárcavezető prezentációjában rámutatott a zöld energia következő kulcslépésére, az akkumulátoros tárolókba történő beruházásokra. Ez most Magyarország legfontosabb feladata. 

Jól állunk napelemek terén, de van még bőven feladat (Forrás: Kormany.hu)
Jól állunk napelemek terén, de van még bőven feladat (Forrás: Kormany.hu)


Ez lesz Magyarország fő feladata

2010 óta Magyarországon nőtt a leggyorsabban a napelemek száma. Ebben jelentős szerepet játszottak, a kormányzati programok is, amelyek támogatást nyújtottak a beruházásokhoz. A napelemkapacitás ma már négyszerese a paksi atomerőműnek, ám mivel nem süt mindig a nap, egy évre elosztva ennek csak a negyedével lehet számolni.

Valójában jelenleg tehát két Paksunk van,

„a Paks 1, a napelempark és hamarosan lesz egy harmadik Paksunk, a Paks 2” – húzta alá Nagy Márton. Hozzátette: addig még további napelemek települhetnek az országban.

Nagy Márton emlékeztetett, ma már vannak olyan időszakok az évben, amikor annyi nap süt, hogy áramot exportál az ország. Az egyetlen probléma, hogy ilyenkor, túltermeléskor az áramár nulla, tehát ezt az áramot az ország gyakorlatilag „kiönti” az ablakon. Nincs ez egyébként máshogy más országokban sem.

A fő probléma tehát a tárolás hiányából ered.

Paks 9 euróból állítja elő önköltségi áron az áramot, amelynek ára egyébként 100 euró felett van. A miniszter úgy fogalmazott, hogy folyamatosan csak termelünk, de közben nem tudunk vele mit kezdeni.

Ennek megoldása az lenne, hogy akkumulátoros tárolókapacitásokat kellene építeni. Nem lakossági, hanem ipari léptékben. Nagy Márton szerint a legfontosabb beruházása most minden vállalatnak annak kellene lennie, hogy telephelyén lerak 4-5 konténert, tele áramtárolóval. Ezzel jelentős mértékben csökkenteni tudná költségeit is.

Külföldön már beindult

A tárolókapacitások építése már Kínában és az Egyesült Államokban is kiemelten fontos kérdéssé vált, Európa ezen a téren is le van maradva, bár a miniszter hozzátette: ő bízik abban, hogy a kontinens szép lassan felzárkózik majd versenytársaihoz.

Ebben segíthet az ,hogy az akkumulátoros tárolórendszerek egyre megbízhatóbbá és megfizethetőbbé váltak az elmúlt években. A tárolórendszerek átlagára jelentősen csökkent és további csökkenés várható, 2017-ben még egy ilyen rendszer átlagára kilowattóránként 600 dollár felett volt, 2024-ben már csak 165 dollár. 

Nagy Márton kiemelte, a tárolórendszerek azért is üdvözlendőek, mert az árcsökkentés mellett a függőséget is csökkenti és a hálózat terheit is enyhítik. Kaliforniában a nagy leállások után el is kezdték a kapacitásokat növelni, de Spanyolország is az idei súlyos áramszünet után lépett és törvényt hozott az akkumulátoros kapacitások bővítésére. 

Kiderülhet, mi okozta a nagy spanyol áramszünetet

A spanyol villamosenergia-hálózat alkalmatlansága a szokatlanul magas napenergia-kínálat kezelésére kulcsfontosságú tényező volt a hétfői katasztrofális áramszünetben, állítják korábbi szabályozó hatóságok és néhány szakértő.

2030-ra ott már 

  • 22,5 gigawatt összteljesítményű tárolókapacitást szeretnének elérni. 
  • Erre több mint 840 millió eurót költenek.

Közben Lengyelországban, Olaszországban és Németországban is folyamatosak az ilyen jellegű fejlesztések. Lengyelországban kimagasló növekedés várható az akkumulátoros kapacitások terén a következő években, főként az erőművi méretű fejlesztések felfutása miatt. Az állami tulajdonú PGE 3,3 milliárd euró értékben tervez – szivattyús-tározós, illetve akkumulátoros – tárolókapacitás beruházásokat megvalósítani a következő tíz évben

A tárolókapacitás Magyarországon a napelemes kapacitáshoz képest rendkívül gyenge, mindössze egy százalék. Annak ellenére is, hogy az elmúlt években ezen a téren is komoly előrelépés történt. Rohamléptékben terjednek a tárolók, de ez még mindig nem elegendő. Az Európai Unió tagországai közül alig néhány államot előzünk csak. Ugyanez az arány már Romániában is 17 százalék.

A miniszter elismerte, ebbe az államnak is be kell ruháznia, ez az első számú prioritás jelenleg Magyarország számára, hogy meglegyen az energiabiztonságunk.

A kapacitások bővítésével ugyanis csökkenteni lehet mind a vállalkozások, mind a családok energiaszámláját, összességében pedig a rezsivédelmi kiadásokat is csökkentik, azaz javítják a költségvetés mozgásterét.

Az olcsóbb áram pedig megfelelő alapot biztosít a további iparfejlesztésekhez, így az ország versenyképességét is nagymértékben javítja. 
 

Nyitókép: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

