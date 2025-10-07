Ft
Ft
11°C
7°C
Ft
Ft
11°C
7°C
10. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
napelem pályázat szélerőmű

Napokon belül megnyílhat az 50 milliárdos pályázat: a vállalkozások napelemekre és hőtárolási fejlesztésekre vehetnek fel támogatást

2025. október 07. 13:15

Akár 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak azok a cégek, akik energiatárolási vagy megújulóenergia-fejlesztésekre készülnek.

2025. október 07. 13:15
null

Bármelyik pillanatban megjelenhet az a régóta várt, 50 milliárd forintos keretösszegű pályázat, amely a vállalatok energiatárolással és megújulóenergia-termeléssel kapcsolatos beruházásait támogatja – számolt be a Portfolio.

A nyáron társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet alapján akár 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást is igényelhetnek a cégek energiatároló rendszerekre, illetve kapcsolódó napelem-, szélerőmű- vagy hőszivattyús fejlesztésekre.

A konstrukció a kis-, közép- és nagyvállalatokat célozza, akik rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel, és megfelelnek az államháztartási és környezetvédelmi előírásoknak. Konzorciumok nem indulhatnak, csak önállóan pályázhatnak a vállalatok.

A projektenként igényelhető támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 1 milliárd forint. 

A kormányzati nyilatkozatok alapján a felhívás napokon belül élesedhet, így érdemes a cégeknek felkészülniük a beadásra.

Nyitókép: Hannes P. Albert / AFP

***

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!