Napokon belül megnyílhat az 50 milliárdos pályázat: a vállalkozások napelemekre és hőtárolási fejlesztésekre vehetnek fel támogatást

Bármelyik pillanatban megjelenhet az a régóta várt, 50 milliárd forintos keretösszegű pályázat, amely a vállalatok energiatárolással és megújulóenergia-termeléssel kapcsolatos beruházásait támogatja – számolt be a Portfolio.

A nyáron társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet alapján akár 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást is igényelhetnek a cégek energiatároló rendszerekre, illetve kapcsolódó napelem-, szélerőmű- vagy hőszivattyús fejlesztésekre.

A konstrukció a kis-, közép- és nagyvállalatokat célozza, akik rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel, és megfelelnek az államháztartási és környezetvédelmi előírásoknak. Konzorciumok nem indulhatnak, csak önállóan pályázhatnak a vállalatok.

A projektenként igényelhető támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 1 milliárd forint.

A kormányzati nyilatkozatok alapján a felhívás napokon belül élesedhet, így érdemes a cégeknek felkészülniük a beadásra.