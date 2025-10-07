Napokon belül megnyílhat az 50 milliárdos pályázat: a vállalkozások napelemekre és hőtárolási fejlesztésekre vehetnek fel támogatást

Tapsolhatunk: évtizedes küzdelmek után nagyot léptek előre a megújuló energiaforrások
Egy jelentés szerint sikerült végre megelőzni, na nem a kőolajat vagy a gázt, de legalább a szenet.
Akár 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak azok a cégek, akik energiatárolási vagy megújulóenergia-fejlesztésekre készülnek.
Bármelyik pillanatban megjelenhet az a régóta várt, 50 milliárd forintos keretösszegű pályázat, amely a vállalatok energiatárolással és megújulóenergia-termeléssel kapcsolatos beruházásait támogatja – számolt be a Portfolio.
A nyáron társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet alapján akár 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást is igényelhetnek a cégek energiatároló rendszerekre, illetve kapcsolódó napelem-, szélerőmű- vagy hőszivattyús fejlesztésekre.
A konstrukció a kis-, közép- és nagyvállalatokat célozza, akik rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel, és megfelelnek az államháztartási és környezetvédelmi előírásoknak. Konzorciumok nem indulhatnak, csak önállóan pályázhatnak a vállalatok.
A projektenként igényelhető támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 1 milliárd forint.
A kormányzati nyilatkozatok alapján a felhívás napokon belül élesedhet, így érdemes a cégeknek felkészülniük a beadásra.
Nyitókép: Hannes P. Albert / AFP
