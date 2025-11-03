Nem hitel, nem pályázat, mégis cégek százai profitálhatnak belőle – interjú 

Újfajta forradalom zajlik Magyarországon: hazánk az élen jár a régióban
A vállalatfelvásárlások értéke 2024-ben elérte a 9 milliárd dollárt, 110 tranzakcióval.
A Demján Sándor Tőkeprogram (DSTP) az egyik legígéretesebb finanszírozási lehetőség a hazai cégek számára. A konstrukció fedezet és önerő nélkül, fix – évi 5 százalékos – hozamelvárás mellett ad tőkeforrást fejlesztésekre. A program előnyeiről Kovács Bálinttal, a Stradamus Zrt. partnerével beszélgettünk.
– Kezdjük az alapoknál: mit érdemes tudni a Demján Sándor Tőkeprogramról (DSTP)?
Nagyon fontos, hogy a DSTP nem banki hitel, hanem egy olyan tőketámogatási konstrukció, amelyet kifejezetten a hazai kis- és középvállalkozások beruházásösztönzésére, fejlesztésére hoztak létre. A program célja, hogy segítse azokat a cégeket, amelyek növekedni szeretnének, a növekedéshez beruházásra és annak fedezetére van szükségük. Ám a hitelfelvételhez képest jellemzően gyorsabb elbírásású és önerő-, illetve fedezet nélküli konstrukciót keresnek.
Utóbbi egyik legnagyobb előnye, hogy – megfelelő kockázati besorolás mellett – nincs szükség a vállalkozás részéről fedezetre vagy önerőre, a forrást pedig széleskörben felhasználhatják a vállalkozások fejlesztésre – legyen szó új vagy használt eszközről, ingatlanról, forgóeszközről vagy akár céges felvásárlásról, illetve menedzsment kivásárlásról.
A közeljövőben a maximálisan elérhető forrás összege 400 millió forintra emelkedik, a korábbi 200 millió helyett. Emellett a nem lakáscélú, nem spekulatív ingatlanvásárlás is bekerül a támogatható célok közé, ami nagy lehetőséget teremt azoknak a vállalkozásoknak, akik fejlesztésben, bővülésben vagy telephelyvásárlásban gondolkodnak.
A program elsősorban magyar székhellyel bejegyzett, legalább két főt foglalkoztató KKV-k számára elérhető, amelyek legalább 300 millió forint éves árbevétellel rendelkeznek, és stabil üzleti háttérrel tudják igazolni fejlesztési elképzeléseiket.
– Miben más ez a konstrukció, mint egy banki hitel?
Ahogyan utaltam rá, a DSTP nem hitel, hanem tőkebevonás. Fontos megjegyezni, hogy a tőkebevonás során az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. szerez részesedést a vállalkozásban, nem a magyar állam. A finanszírozás 1 százalékázsiós tőkeemelésből és 99 százaléktulajdonosi (tagi) kölcsönből áll, tehát az alapkezelő csak csendestárs lesz a klasszikus értelemben, és nem szól bele a cég működésébe. A hozamelvárás fix, évi 5%, nincsenek rejtett költségek vagy kezelési díjak. Az 5%-os törlesztési kötelezettség pedig minden év végén, egyösszegben keletkezik. A cég pontosan tudja, mennyit fizet vissza, nincs devizaárfolyam-kockázat vagy váratlan kamatemelés. A hitellel szemben a tőkerészt pedig egyösszegben, a lejárat végén kell visszafizetni.
– Milyen félelmekkel, tévhitekkel találkozik leggyakrabban a cégek részéről?
A leggyakoribb aggodalom, hogy az állam tulajdonosként majd beleszól a döntésekbe, vagy hogy elveszik a cég feletti irányítást. Ez teljesen alaptalan – a gyakorlatban ez egy pénzügyi befektetés, nem pedig irányítási jogot jelent. Sőt, a vállalkozással kötött Befektetési és Szindikátusi Szerződés külön szabályozza az 1%-os tulajdonrész kérdéskörét. Többek között az alapkezelőnek eladási kötelezettsége, a vállalkozásnak pedig vételi kötelezettsége keletkezik az 1%-os tulajdonrészre akkor, ha a vállalkozás teljesítette a fizetési kötelezettségeit. A szerződés tehát garantálja az 1%-os tulajdonrész visszaszerzését.
Másik gyakori félreértés, hogy „ez is csak egy újabb pályázat”, pedig nem az. Az elmúlt évek állami támogatásai és vissza nem térítendő (VNT) pályázataihoz képest itt a kölcsönt vissza kell fizetni, de a piaci feltételekhez képest jóval kedvezőbb formában.
Továbbá a pályázati elszámolásokhoz képest ez egy rugalmas tőkeprogram, ami a pályázati logikához és elszámolhatósághoz képest sokkal nagyobb szabadságot jelent. Például az üzleti tervtől alapesetben 25%-kal el lehet térni az alapkezelő jóváhagyása nélkül, de ettől nagyobb eltérés is engedélyezhető. Összességében a vállalkozás akkor jár jól, ha az alapkezelőt partnerként látja és a lényeges, felmerülő kérdésekben tájékoztatja.
– Miért éri meg tanácsadó segítségét kérni, ha valaki belevágna a programba?
Azért, mert a DSTP nem csupán egy űrlapkitöltős pályázat. Átgondolt, jól megtervezett pénzügyi, stratégiai és jogi előkészítést igényel, amit tapasztalat nélkül nehéz elsőre jól megcsinálni. A program pénzügyi és jogi háttere közepesen összetett, de egy rosszul előkészített anyag könnyen elbukhat a döntéshozatal során.
Mi több tucat sikeres DSTP-projektet vittünk már végig, 100%-os sikeraránnyal. Pontosan tudjuk, mit vár el az alapkezelő, milyen dokumentációra van szükség, és hogyan kell egy projektet úgy megfogalmazni, hogy az ne csak formálisan, hanem szakmailag is erős legyen. Ezzel nemcsak időt, hanem pénzt és kockázatot is spórolunk az ügyfeleknek.
A Stradamus Zrt. kiemelt tanácsadó partnere a programnak – az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt.-vel napi szintű kapcsolatban vagyunk. Pontosan tudjuk, mit várnak elés hogyan érdemes strukturálni a projektet, hogy az valóban sikeres legyen.
Mi végigkísérjük az ügyfelet a teljes folyamaton, a regisztrációtól a forrás folyósításáig, és segítünk abban, hogy ne csak elérje, hanem jól is használja fel a tőkét.
– Mit üzen azoknak a vállalkozásoknak, akik most gondolkodnak a jelentkezésen?
Azt, hogy most érdemes lépni. Ez egy egyedülálló lehetőség, ahol fix, alacsony kamatkötelezettség mellett juthatnak forráshoz anélkül, hogy a cégük hitelkeretét kimerítenék. A program legkésőbb 2026. június végén zárul, de az év végén felfutó érdeklődés miatt akár hónapokkal hamarabb betelhet a keret.
Sokszor látjuk, hogy egy-egy jó ötlet vagy beruházás azért nem valósul meg, mert nincs rá fedezet vagy önerő. A DSTP pont ezt a helyzetet oldja fel. Mi pedig azért dolgozunk, hogy ezt a forrást minél több magyar cég tényleges növekedésre tudja fordítani – nem csak túlélésre.
– Mi a legnagyobb előnye annak, ha valaki most, 2025-ben pályázik?
Egyrészt a program most van a csúcspontján, most a legjobb az esély a forráshoz jutásra. A következő években hasonló mértékű és kondíciójú programra nem számítunk, tehát fontos az időzítés. Másrészt a jelenlegi gazdasági környezetben sokan visszafogják a fejlesztéseiket, így aki most lép, versenyelőnybe kerülhet. Másfelől nézve, a program támogatja a cégvásárlásokat, vagy az üzletrész kivásárlást is, így a generációváltás kérdését is tudják kezelni az alapítók, amire korábban szintén nem volt lehetőség.
– Mit tanácsol azoknak, akik még csak most hallanak erről először?
Ne halogassák a jelentkezést. A demjan.stradamus.hu oldalon néhány kattintással lehet regisztrálni, mi pedig 48 órán belül visszahívjuk őket. Fontos kiemelni, hogy a regisztráció ezen a felületen még nem jelent semmilyen kötelezettséget. Megvizsgáljuk, hogy a vállalkozás jogosultak lehet-e, és megosztjuk a legfrissebb belső információkat a programról.
