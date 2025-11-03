Nem hitel, nem pályázat, mégis cégek százai profitálhatnak belőle – interjú 

A program elsősorban magyar székhellyel bejegyzett, legalább két főt foglalkoztató KKV-k számára elérhető, amelyek legalább 300 millió forint éves árbevétellel rendelkeznek, és stabil üzleti háttérrel tudják igazolni fejlesztési elképzeléseiket.

– Miben más ez a konstrukció, mint egy banki hitel?

Ahogyan utaltam rá, a DSTP nem hitel, hanem tőkebevonás. Fontos megjegyezni, hogy a tőkebevonás során az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. szerez részesedést a vállalkozásban, nem a magyar állam. A finanszírozás 1 százalékázsiós tőkeemelésből és 99 százaléktulajdonosi (tagi) kölcsönből áll, tehát az alapkezelő csak csendestárs lesz a klasszikus értelemben, és nem szól bele a cég működésébe. A hozamelvárás fix, évi 5%, nincsenek rejtett költségek vagy kezelési díjak. Az 5%-os törlesztési kötelezettség pedig minden év végén, egyösszegben keletkezik. A cég pontosan tudja, mennyit fizet vissza, nincs devizaárfolyam-kockázat vagy váratlan kamatemelés. A hitellel szemben a tőkerészt pedig egyösszegben, a lejárat végén kell visszafizetni.

– Milyen félelmekkel, tévhitekkel találkozik leggyakrabban a cégek részéről?

A leggyakoribb aggodalom, hogy az állam tulajdonosként majd beleszól a döntésekbe, vagy hogy elveszik a cég feletti irányítást. Ez teljesen alaptalan – a gyakorlatban ez egy pénzügyi befektetés, nem pedig irányítási jogot jelent. Sőt, a vállalkozással kötött Befektetési és Szindikátusi Szerződés külön szabályozza az 1%-os tulajdonrész kérdéskörét. Többek között az alapkezelőnek eladási kötelezettsége, a vállalkozásnak pedig vételi kötelezettsége keletkezik az 1%-os tulajdonrészre akkor, ha a vállalkozás teljesítette a fizetési kötelezettségeit. A szerződés tehát garantálja az 1%-os tulajdonrész visszaszerzését.