Orbán Viktor levezette: így kap hitelből fedezett EU-s hadikölcsönt Ukrajna – nem a magyarok fognak ráfizetni (VIDEÓ)

a pénzpiacról felvett kölcsönt valakinek vissza kell fizetnie, és az a „valaki” nem Ukrajna lesz – hanem az európai uniós tagállamok.

„Az volt a kérdés, hogy ki az, aki ebben nem hajlandó részt venni. És ez három ország volt Szlovákia, Csehország és Magyarország. Úgyhogy amikor majd kiderül, hogy az ukránok nem tudnak fizetni, és helyette az uniónak kell helytállnia, akkor a tagállamoknak kell az ehhez szükséges tőkét és a kamatot is kifizetni – de mi abban nem fogunk részt venni” – foglalta össze Orbán Viktor.

Nyitókép: Fischer Zoltán