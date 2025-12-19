Ft
európai unió magyarország hitel orbán viktor

Orbán Viktor levezette: így kap hitelből fedezett EU-s hadikölcsönt Ukrajna – nem a magyarok fognak ráfizetni (VIDEÓ)

2025. december 19. 17:44

A részletek – így például a futamidő, a türelmi idő – még nem tisztázott, de az már biztos, hogy az Európai Unió 90 milliárd euró hadikölcsönt nyújt Ukrajnának – kölcsönből finanszírozva. Orbán Viktor elmagyarázta a részletek mellett azt is, miért jó, hogy mi kimaradunk belőle.

2025. december 19. 17:44
null

Az Európai Unió kölcsönt ad az ukránoknak – mondta a hadikölcsönre vonatkozó magyarázata kezdetén Orbán Viktor a kormányzat Facebook-oldalára feltöltött videóban. Ahogy azt a magyar miniszterelnök kifejtette: az EU hitelt vesz fel a pénzpiacon, és azt hitel formájában átadja Ukrajnának. 

Azzal, hogy (…) majd akkor tud fizetni, ha az ukránok is fizetnek. Tehát a két kölcsön össze van kötve. De az ukránok nem tudnak fizetni”

– hívta fel a figyelmet.

A kormányfő elmondta: 

a pénzpiacról felvett kölcsönt valakinek vissza kell fizetnie, és az a „valaki” nem Ukrajna lesz – hanem az európai uniós tagállamok.

„Az volt a kérdés, hogy ki az, aki ebben nem hajlandó részt venni. És ez három ország volt Szlovákia, Csehország és Magyarország. Úgyhogy amikor majd kiderül, hogy az ukránok nem tudnak fizetni, és helyette az uniónak kell helytállnia, akkor a tagállamoknak kell az ehhez szükséges tőkét és a kamatot is kifizetni – de mi abban nem fogunk részt venni” – foglalta össze Orbán Viktor.

Nyitókép: Fischer Zoltán

 

