piac Magyarország kkv tőke

Újfajta forradalom zajlik Magyarországon: hazánk az élen jár a régióban

2025. október 22. 14:08

A vállalatfelvásárlások értéke 2024-ben elérte a 9 milliárd dollárt, 110 tranzakcióval.

2025. október 22. 14:08
null

Lendületbe jött a magyar tőkebefektetési piac: soha ennyi hazai cég nem jutott fejlesztési forráshoz, mint az elmúlt években – számolt be az Index.

A vállalatfelvásárlások értéke 2024-ben elérte a 9 milliárd dollárt, 110 tranzakcióval – ez közel 40 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

Kiemelkedően aktív volt a feldolgozóipar, az IT és az energetika, miközben a belföldi befektetések aránya is megugrott 30-ról 48 százalékra.

Különösen figyelemre méltó, hogy a magántőke-befektetések terén Magyarország régiós bajnokká vált. 2020 és 2024 között 850 vállalkozás jutott tőkéhez, csak 2023-ban minden ötödik ilyen befektetés hazai céget érintett a régióban. Az állam ebben nemcsak megfigyelő, hanem aktív szereplő volt: a hazai ökoszisztéma egyik mozgatórugója a célzott, államilag támogatott tőkeprogramok elindítása lett.

A Demján Sándor Tőkeprogram a legjobb példája ennek: a 100 milliárd forintos kerettel elindított kezdeményezés iránt rekordérdeklődés mutatkozott.

Több mint 1800 vállalkozás jelezte csatlakozási szándékát, és közel 100 pozitív befektetési döntés született rövid idő alatt. A program jól igazodik a kkv-szektor szegmentált igényeihez, és kulcsszereplővé vált a hazai tőkepiac fejlődésében.

Nyitókép: Magyar Nemzeti Bank Facebook-oldala

