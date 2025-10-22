Újfajta forradalom zajlik Magyarországon: hazánk az élen jár a régióban

Optimista fordulat a gazdaságban: derűlátás jellemzi a magyarokat
A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága minden ágazatban javult.
A vállalatfelvásárlások értéke 2024-ben elérte a 9 milliárd dollárt, 110 tranzakcióval.
Lendületbe jött a magyar tőkebefektetési piac: soha ennyi hazai cég nem jutott fejlesztési forráshoz, mint az elmúlt években – számolt be az Index.
A vállalatfelvásárlások értéke 2024-ben elérte a 9 milliárd dollárt, 110 tranzakcióval – ez közel 40 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.
Kiemelkedően aktív volt a feldolgozóipar, az IT és az energetika, miközben a belföldi befektetések aránya is megugrott 30-ról 48 százalékra.
Különösen figyelemre méltó, hogy a magántőke-befektetések terén Magyarország régiós bajnokká vált. 2020 és 2024 között 850 vállalkozás jutott tőkéhez, csak 2023-ban minden ötödik ilyen befektetés hazai céget érintett a régióban. Az állam ebben nemcsak megfigyelő, hanem aktív szereplő volt: a hazai ökoszisztéma egyik mozgatórugója a célzott, államilag támogatott tőkeprogramok elindítása lett.
A Demján Sándor Tőkeprogram a legjobb példája ennek: a 100 milliárd forintos kerettel elindított kezdeményezés iránt rekordérdeklődés mutatkozott.
Több mint 1800 vállalkozás jelezte csatlakozási szándékát, és közel 100 pozitív befektetési döntés született rövid idő alatt. A program jól igazodik a kkv-szektor szegmentált igényeihez, és kulcsszereplővé vált a hazai tőkepiac fejlődésében.
