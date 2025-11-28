Ft
11. 28.
péntek
gazdaság Kamara Digitális Polgári Kör Nagy Elek vállalkozás kkv segítség eredmények kormányzat

Nagyon fontos eredményt sikerült elérni Washingtonban, ez óriási versenyelőnyt jelent Magyarországnak

2025. november 28. 10:01

Milyen hatással lesz a magyar gazdaság szereplőire a washingtoni csúcs? Miként működik együtt a Kamara a kormányzattal a kis- és középválallkozások érdekeit képviselve? Illetve kiből lehet sikeres üzletember? Többek között erről kérdeztük Nagy Eleket, az MKIK elnökét. Interjúnk.

2025. november 28. 10:01
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Milyen hatással lehet a kisebb gazdasági szereplőkre, vállalkozókra az eredményes washingtoni találkozó?

Nagy Elek, az MKIK elnöke elárulta, mi kell ahhoz, hogy valakiből sikeres vállalkozó váljon.
Nagy Elek, az MKIK elnöke elárulta, mi kell ahhoz, hogy valakiből sikeres vállalkozó váljon. Fotó: iCon Konferencia

A magyar–amerikai csúcson elért eredményeket két részre kell bontani: a szankciók ügyére és az amerikai együttműködési, illetve üzleti lehetőségekre. A szankciók kapcsán hatalmas eredmény, hogy a magyar gazdaság teljes mentességet kaphat az orosz energiára vonatkozó korlátozások alól, ami jelentős könnyebbség az európai energiaárak miatt amúgy is nehéz helyzetben lévő gazdaságnak. Ez a megállapodás versenyelőnyt teremthet Magyarország számára. Emellett 

az amerikai befektetések és együttműködések rendkívül hasznosak lehetnek a magyar ipar számára, különösen, ha technológiailag csúcskategóriás beruházásokról van szó

 – ezekre nagy szüksége van az országnak.

Mennyire népszerű a nemrég megjelent, fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitel?

Óriási az érdeklődés iránta. Annak ellenére arat ekkora sikert a kis- és középvállalkozások körében, hogy jelenleg nincs konjunkturális környezet. Az infláció 4,5 százalék körül alakul – talán valamivel magasabb –, az alapkamat pedig 6,5 százalék, ami nem alacsony. Ugyanakkor 

a magas alapkamat jelentős stabilitást ad a forintnak, ami inflációcsökkentő hatású. 

A nagyvállalatok képesek kezelni a magasabb kamatokat, a kkv-knak azonban ez komoly teher, ezért számukra kiemelten fontos a támogatás. A 3 százalékos hitel valódi „huszárvágás”, mivel lehetőséget teremt arra, hogy a magyar gazdaság növekedési pályára álljon.

Ezt a folyamatot tovább gyorsítaná, ha mielőbb béke születne a szomszédban. Ha azonban ez késik, akkor a hazai erőforrások jobb kihasználására és hatékonyságnövelő eszközökre kell támaszkodni. Jó példa erre a mesterséges intelligencia alkalmazása, amelyre a Kamara is igyekszik megtanítani a vállalkozásokat. Amikor év elején megkezdtük a kkv-k MI-oktatásának előkészítését, több kísérletet végeztünk szakértői segítséggel, és láttunk olyan esetet is, ahol egy kisvállalkozás három hónap alatt 100 százalékos árbevétel-növekedést ért el az MI használatával. Mivel a GDP 50 százalékát a kkv-k adják, és ha ezek többsége akár 40 százalékkal hatékonyabban működne az MI-nek köszönhetően, az rendkívüli GDP-növekedést eredményezhetne.

Hogyan értékeli a fiatalok vállalkozókedvét napjainkban?

Kutatások szerint az emberek mintegy 15 százaléka alkalmas a vállalkozói létre – ez nem azt jelenti, hogy ennyien vállalkoznak is. Magyarországon ma körülbelül egymillió vállalkozás működik; ha átlagosan egy tulajdonossal számolunk, ez nagyjából 10 százalékot jelent. Meggyőződésem, hogy 

konjunktúrától függetlenül a gondolkodásmód, a tudás és a képességek határozzák meg, hogy valaki elindul-e a vállalkozói úton. 

Ha megvan az affinitása, akkor megtalálja a lehetőségeket, hogy végigjárja ezt az utat. Ehhez azonban hatalmas kitartás és folyamatos tanulás szükséges.

Vállalkozók: fókuszban a biztonság és kiszámíthatóság

A közelgő választás milyen hatást gyakorolhat a magyar gazdaságra?

A kérdés az, hogy a kormány milyen döntéseket hoz a választások előtti időszakban. Úgy látom, jelenleg tudatosan vállalkozóbarát lépéseket tesz. Ezt azért állíthatom, mert a tavalyi tisztújítást követően a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara teljes vezetése megújult, és új módszertannal kezdtünk együtt dolgozni a kormánnyal. Közvetlen kapcsolatot alakítottunk ki minden gazdasági témáért felelős minisztériummal. Emellett 

folyamatosan mérjük és kutatjuk, hogy mi foglalkoztatja a vállalkozásokat, 

mik a problémáik, ezeket elemezzük, majd továbbítjuk a kormányzat felé. Jó hír, hogy erre nyitottak, és meg is lépik a szükséges intézkedéseket.

Mondana erre példákat?

Ilyen intézkedés volt a 3 százalékos hitel bevezetése is. Emellett a kormányzattal közösen dolgoztunk ki adócsökkentési és adóegyszerűsítési lépéseket a kkv-k számára. Például 

  • bizonyos bevallásokat a jövőben csak háromhavonta kell majd elkészíteni, 
  • és nem lesz szükség havi adóelőleg számolására sem.
  • Továbbá folyamatban vannak azok az egyeztetések, amelyek alapján a NAV készítené el az egyéni vállalkozók adóbevallását.

Szintén közösen számoltuk ki, hogy megéri 18-ról 20 millióra emelni az alanyi áfamentesség határát. Emellett folyamatosan javasoljuk, hogy a biztonság és kiszámíthatóság érdekében a következő években 22, majd 24 millióra emelkedjen ez a határ. Bár ezek a lépések jelentős költségekkel járnak, közép- és hosszú távon bizonyítottan GDP-növelő hatásúak.

Ön az első Digitális Polgári Kör alapító tagja, és létrehozott egy saját DPK-t is. Milyen munka folyik jelenleg ebben?

Ez a tevékenység független minden más pozíciómtól; magánszemélyként csatlakoztam a miniszterelnök úr felhívásához, és ennek mintájára hoztam létre egy üzleti DPK-t is. Erdélyben, polgári családban nőttem fel, ahol a hagyományok és a magyarság kiemelkedő értéket képviseltek. A szüleim adták át ezeket nekem, és én is továbbadom gyermekeimnek. Számomra minden olyan kezdeményezés fontos, amely hagyományos, polgári értékrendre épül. Ezek közvetítése a gazdaságban is fontos szerepet tölthet be. Ezért hívtuk életre az üzleti DPK-t, hogy minél szélesebb teret adjunk ezeknek az értékeknek – online és offline egyaránt.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2025. november 28. 11:37
Az amerikai birodalom lényegét a nagy multinacionális cégek jelentik. Amikor a kisvállalkozások támogatásáról beszélnek az olyan mint a nagy dohánygyárak dohányzás elleni reklámja.
Válasz erre
0
0
istvanpeter
2025. november 28. 10:08
Hát bizony, a világ legerősebb államával való jó barátság nagyon sokat ér. Persze általában jobb a békesség és a barátság, mint a torzsalkodás.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!