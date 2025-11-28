Nagyon fontos eredményt sikerült elérni Washingtonban, ez óriási versenyelőnyt jelent Magyarországnak

Mennyire népszerű a nemrég megjelent, fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitel?

Óriási az érdeklődés iránta. Annak ellenére arat ekkora sikert a kis- és középvállalkozások körében, hogy jelenleg nincs konjunkturális környezet. Az infláció 4,5 százalék körül alakul – talán valamivel magasabb –, az alapkamat pedig 6,5 százalék, ami nem alacsony. Ugyanakkor

a magas alapkamat jelentős stabilitást ad a forintnak, ami inflációcsökkentő hatású.

A nagyvállalatok képesek kezelni a magasabb kamatokat, a kkv-knak azonban ez komoly teher, ezért számukra kiemelten fontos a támogatás. A 3 százalékos hitel valódi „huszárvágás”, mivel lehetőséget teremt arra, hogy a magyar gazdaság növekedési pályára álljon.

Ezt a folyamatot tovább gyorsítaná, ha mielőbb béke születne a szomszédban. Ha azonban ez késik, akkor a hazai erőforrások jobb kihasználására és hatékonyságnövelő eszközökre kell támaszkodni. Jó példa erre a mesterséges intelligencia alkalmazása, amelyre a Kamara is igyekszik megtanítani a vállalkozásokat. Amikor év elején megkezdtük a kkv-k MI-oktatásának előkészítését, több kísérletet végeztünk szakértői segítséggel, és láttunk olyan esetet is, ahol egy kisvállalkozás három hónap alatt 100 százalékos árbevétel-növekedést ért el az MI használatával. Mivel a GDP 50 százalékát a kkv-k adják, és ha ezek többsége akár 40 százalékkal hatékonyabban működne az MI-nek köszönhetően, az rendkívüli GDP-növekedést eredményezhetne.