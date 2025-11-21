Amerika súlyos döntést hozott: Magyarország mellé állt Brüsszellel szemben

Magyarország nagyobb értékben exportál, mint importál, kivitelünk legfontosabb árucikkei a gyógyszerek, a gépjárművek és az alkatrészek, hazánkba pedig jelentős értékben érkeznek amerikai gépek és elektronikai eszközök, valamint járműalkatrészek. Németország után az amerikai működő tőke fektet be a legtöbbet Magyarországon, minőségi munkahelyeket teremtve.

Donald Trump és Orbán Viktor arról is megegyezett, hogy a két ország tovább ösztönzi a befektetéseket, ami a magyar vállalatoknak is kedvező helyzetet teremt, ha Amerikában is megvetnék a lábukat. Fontos, hogy az amerikai befektetők kedvelik Magyarországot, és a befektetések jelentős része magas hozzáadott értéket képvisel. Kiemelten nagy az érdeklődés a tengerentúlról az információ- és kommunikációtechnológiai ágazatban, és a szolgáltatói központoknak is vonzó célpont hazánk. Nagyjából százezer embernek adnak munkát az idehaza működő amerikai leányvállalatok. Az amerikai cégek a Nemzeti Befektetési Ügynökség beszámolója szerint kifejezetten elégedettek a magyarországi infrastruktúra fejlettségével, a magasan képzett munkaerő meglétével, de sok befektetőnek Magyarország jelenti a Nyugat és a globális Kelet találkozását.

Az üzleti kapcsolatok további erősítése és a kölcsönös befektetések erőteljesebb ösztönzése is központi téma volt a washingtoni csúcstalálkozón. A konkrét lépésekről még korai lenne átfogó képet kapni, mivel a két ország illetékes hatóságai és szakértői dolgozzák ki a tárgyaló felek szándékai szerint a részleteket. A befektetéseket támogató intézkedések között szinte biztosan szerepel majd a kettős adóztatás elkerüléséről szóló új megállapodás, illetve az energetika, a hadiipar és a nukleárisenergia-ágazat terén külön ösztönzők is megjelenhetnek.

Miért óriási siker a megállapodás?

Noha a hazai ellenzék és Brüsszel próbálja a Trump–Orbán-csúcs jelentőségét erodálni és pusztán politikai akcióként beállítani a találkozót, mondván, a két vezető „nem írt alá semmit”, a valóságban óriási diplomáciai és gazdasági siker a november 7-ei amerikai látogatás. Annak ellenére, hogy a konkrét intézkedések részleteiről csak később kaphatunk átfogó képet, már a két elnök szóbeli megállapodásának is vannak kézzelfogható eredményei.