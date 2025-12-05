Nem gondolta volna: itt kelnek el leggyorsabban a lakások Magyarországon

A lassabb kerületek közé tartozik például a XIX. kerület (78 nap), a XIII. kerület (91 nap), illetve a XI. és VII. kerület is, ahol már 96-97 nap körüli idő jellemző. A II., III. és VIII. kerületben pedig 114-125 nap között alakul a tipikus eladási idő, elsősorban a nagyobb lakások és a házak magasabb aránya miatt – közölték.

Budapesten továbbra is egyértelmű a trend: a jól árazott, jó állapotú, kisebb lakások adják a leggyorsabban forgó kategóriát, míg a házak szinte minden városrészben hosszú hónapokig is a piacon maradhatnak – mondta a közleményben Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A vidéki nagyvárosok közül Miskolcot Kecskemét követte 104 napos eladási idővel, majd Székesfehérvár (110 nap), Pécs (113 nap), Nyíregyháza (118 nap), Debrecen (118 nap), Tatabánya (126 nap), Veszprém (139 nap), Szombathely (149 nap), és végül Zalaegerszeg (174 nap) következett.

A különbségeket több tényező okozza az elemzés szerint, egyrészt a leggyorsabb kerületekben és városokban jellemzően magas a kisebb alapterületű, jó állapotú lakások aránya, amelyek széles vevőkört szólítanak meg és könnyebben finanszírozhatók. Ezekre a szegmensekre stabil kereslet érkezik első lakásvásárlóktól és befektetőktől egyaránt. A lassabb térségekben ugyanakkor nagyobb arányban jelennek meg a házak és a nagy alapterületű lakások, amelyeknél a vevői döntés hosszabb, a fenntartási költségek magasabbak, és gyakran komolyabb felújítási igénnyel is számolni kell. Ezek együtt jelentősen kitolják az értékesítési időt – tette hozzá Szegő Péter.

(MTI)