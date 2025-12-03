Eldőlt: itt nyílt az orosz kiskereskedelmi lánc első boltja Magyarországon – szerdától lehet rohamozni az első magyar Merét

A XVIII. kerületi Besence utcában található raktáráruház megnyitásáról a portál telefonon is megerősítést kapott: december 3-án, reggel 9 órakor ténylegesen megnyílt az áruház. A VG emlékeztet, a magyar vásárlók „Mere-ügyként” ismerték meg a történetet: az orosz diszkontlánc 2023-ban jelentette be hivatalosan, hogy belép a hazai piacra, ám az első üzlet megnyitása rendre elmaradt.