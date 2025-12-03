Eldőlt: itt nyílt az orosz kiskereskedelmi lánc első boltja Magyarországon – szerdától lehet rohamozni az első magyar Merét

Olcsó vodkával és alacsony árakkal fogná meg a magyar vásárlókat az orosz diszkont
Kiderült, mennyivel kínálna a versenytársak alá a Mere, ha tényleg Magyarországon terjeszkedne.
Ismert, az orosz diszkontlánc 2023-ban jelentette be hivatalosan, hogy belép a hazai piacra, ám az első üzlet megnyitása rendre elmaradt.
A Mindmegette arról ír, hogy szerdán megnyílt az első magyar Mere, ám nem az ismert orosz márkanév alatt, hanem Basket Plusz Diszkont néven.
A XVIII. kerületi Besence utcában található raktáráruház megnyitásáról a portál telefonon is megerősítést kapott: december 3-án, reggel 9 órakor ténylegesen megnyílt az áruház. A VG emlékeztet, a magyar vásárlók „Mere-ügyként” ismerték meg a történetet: az orosz diszkontlánc 2023-ban jelentette be hivatalosan, hogy belép a hazai piacra, ám az első üzlet megnyitása rendre elmaradt.
A Mere modellje arról híres, hogy kis túlzással „mindent” árul, az élelmiszertől az alkoholig, a játékoktól a műszaki cikkekig.
