12. 03.
szerda
piac diszkontlánc MERE Magyarország üzlet élelmiszer

Eldőlt: itt nyílt az orosz kiskereskedelmi lánc első boltja Magyarországon – szerdától lehet rohamozni az első magyar Merét

2025. december 03. 13:56

Ismert, az orosz diszkontlánc 2023-ban jelentette be hivatalosan, hogy belép a hazai piacra, ám az első üzlet megnyitása rendre elmaradt.

2025. december 03. 13:56
null

A Mindmegette arról ír, hogy szerdán megnyílt az első magyar Mere, ám nem az ismert orosz márkanév alatt, hanem Basket Plusz Diszkont néven.

A XVIII. kerületi Besence utcában található raktáráruház megnyitásáról a portál telefonon is megerősítést kapott: december 3-án, reggel 9 órakor ténylegesen megnyílt az áruház. A VG emlékeztet, a magyar vásárlók „Mere-ügyként” ismerték meg a történetet: az orosz diszkontlánc 2023-ban jelentette be hivatalosan, hogy belép a hazai piacra, ám az első üzlet megnyitása rendre elmaradt. 

A Mere modellje arról híres, hogy kis túlzással „mindent” árul, az élelmiszertől az alkoholig, a játékoktól a műszaki cikkekig.

Nyitókép: NICOLAS MAETERLINCK / BELGA MAG / Belga via AFP

satrafa-2
2025. december 03. 14:07
"A Mere modellje arról híres, hogy kis túlzással „mindent” árul, az élelmiszertől az alkoholig, a játékoktól a műszaki cikkekig." Ez mitől érdekes? Tegnap voltam a szigetszentmiklósi Auchan-ban, abban is kapni minden szart...
