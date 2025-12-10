Ft
Ft
10°C
4°C
Ft
Ft
10°C
4°C
12. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
energiaügyi áramigény napelem zöldenergia Czepek Gábor

Felvillanyozta az energiapiacot a kormány bejelentése: óriási támogatást kapnak a zöldenergia felhasználók

2025. december 10. 12:48

2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kínál a pályázóknak.

2025. december 10. 12:48
null

Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes bejelentése szerint 2026 elején indul a lakossági energiatárolók telepítését támogató pályázat, amely 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kínál a  pályázóknak.

A program célja, hogy a napelemmel rendelkező háztartások tartósan önellátóvá váljanak, és áramigényük jelentős részét helyben, zöldenergiából fedezhessék.

A támogatás 10 kilowattórás energiatárolók beszerzésére igényelhető és a 3,2 millió forintos teljes költség körülbelül 80 százalékát vállalja át a kormány a családoktól.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után
Tovább a cikkhezchevron

Pályázni a felhasználóbarát online felületen lehet majd február elejétől március közepéig. Előnyt élveznek azok a háztartások, amelyek az éves szaldóelszámolásból már kiesettek, vagy a következő öt évben fognak kiesni, valamint a 5000 fő alatti vidéki települések lakói.

Czepek Gábor kiemelte: Magyarországon 2010 óta dinamikusan nőtt a napelem-kapacitás, a 320 ezernél is több háztartási és ipari naperőmű hozzájárul a hazai zöldenergia-termeléshez. A most bejelentett 100 milliárd forintos keretű lakossági program mellett már futnak a vállalkozások és ipari szereplők számára kiírt, energiatároló-fejlesztést ösztönző pályázatok, összesen 230 milliárd forint értékben.

Az energiaügyi miniszterhelyettes azt is jelezte, hogy 2026-ban további intézkedésekkel erősítik a hazai energiatárolói kapacitásokat.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ina FASSBENDER / AFP

***

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
2025. december 10. 14:34
pandalala 2025. december 10. 14:24 ez az aksi még egymillió sincs. Akkor valószínű napelem és inverter is jár a cucchoz csak az info felületes
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2025. december 10. 14:29
a 3,2 millió nekem kicsit soknak tűnik egy 10kWh-s tárolóért amikor egy 45kWh-s tárolóért még egy elektromos autót is adnak 10 milláért
Válasz erre
0
0
pandalala
2025. december 10. 14:24
Ezek LFP-s akkumulátorok. A várható élettartamuk 15-20 év .... Pölö: gby.hu/shop/akkumulator/akkumulator-akkumulator/gby-10-kwh-akumulator/
Válasz erre
0
0
Szamóca bácsi
2025. december 10. 13:41
...van azonban nekem is egy kétségem: mi fog következni a most telepített házi erőművek is energiatárolók élettartamának végén? ki fogja fedezni a pótlás költségeit?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!