Felvillanyozta az energiapiacot a kormány bejelentése: óriási támogatást kapnak a zöldenergia felhasználók

Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes bejelentése szerint 2026 elején indul a lakossági energiatárolók telepítését támogató pályázat, amely 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kínál a pályázóknak.

A program célja, hogy a napelemmel rendelkező háztartások tartósan önellátóvá váljanak, és áramigényük jelentős részét helyben, zöldenergiából fedezhessék.

A támogatás 10 kilowattórás energiatárolók beszerzésére igényelhető és a 3,2 millió forintos teljes költség körülbelül 80 százalékát vállalja át a kormány a családoktól.