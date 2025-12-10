Felvillanyozta az energiapiacot a kormány bejelentése: óriási támogatást kapnak a zöldenergia felhasználók

Szijjártó Péter leleplezte: energiaipari óriáscég érkezik Magyarországra – méghozzá nem is akármilyen helyről
Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes bejelentése szerint 2026 elején indul a lakossági energiatárolók telepítését támogató pályázat, amely 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kínál a pályázóknak.
A program célja, hogy a napelemmel rendelkező háztartások tartósan önellátóvá váljanak, és áramigényük jelentős részét helyben, zöldenergiából fedezhessék.
A támogatás 10 kilowattórás energiatárolók beszerzésére igényelhető és a 3,2 millió forintos teljes költség körülbelül 80 százalékát vállalja át a kormány a családoktól.
Pályázni a felhasználóbarát online felületen lehet majd február elejétől március közepéig. Előnyt élveznek azok a háztartások, amelyek az éves szaldóelszámolásból már kiesettek, vagy a következő öt évben fognak kiesni, valamint a 5000 fő alatti vidéki települések lakói.
Czepek Gábor kiemelte: Magyarországon 2010 óta dinamikusan nőtt a napelem-kapacitás, a 320 ezernél is több háztartási és ipari naperőmű hozzájárul a hazai zöldenergia-termeléshez. A most bejelentett 100 milliárd forintos keretű lakossági program mellett már futnak a vállalkozások és ipari szereplők számára kiírt, energiatároló-fejlesztést ösztönző pályázatok, összesen 230 milliárd forint értékben.
Az energiaügyi miniszterhelyettes azt is jelezte, hogy 2026-ban további intézkedésekkel erősítik a hazai energiatárolói kapacitásokat.
