Szijjártó Péter leleplezte: energiaipari óriáscég érkezik Magyarországra – méghozzá nem is akármilyen helyről

A kormány számára kiemelten fontos, hogy a gázellátás politikai és jogi viták ellenére stabil maradjon és a Török Áramlat zavartalan működését semmi se akadályozza.

A sajtóban korábban megjelent információk szerint a holland bíróság lefoglalta a Török Áramlat gázvezetéket működtető South Stream Transport vagyonát, ám Szijjártó Péter ezt cáfolta.