Szijjártó Péter leleplezte: energiaipari óriáscég érkezik Magyarországra – méghozzá nem is akármilyen helyről

Orbán Viktor lerántotta a leplet Isztambulban: három lépés kellett a történelmi sikerhez
Rövid bejegyzéssel érkezett a miniszterelnök a sajtótájékoztató után.
Hazánk kulcsszereplővé válhat a nemzetközi kereskedelemben.
A Török Áramlat gázvezeték üzemeltetését végző South Stream Transport céget Hollandiából Magyarországra költöztetik. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint így sem a holland bírósági döntés, sem a nemzetközi szankciók nem veszélyeztetik a Török Áramlat működését, a magyar kormány számára pedig kiemelten fontos, hogy az energiaellátás stabil maradjon – írta a külügyminiszter chatcsoportjában.
A gázvezeték üzemeltetője már megkezdte átköltözését Magyarországra és az átfolyó orosz gázért továbbra is szankciómentesen fizethetünk
– hangsúlyozta Szijjártó Péter.
A kormány számára kiemelten fontos, hogy a gázellátás politikai és jogi viták ellenére stabil maradjon és a Török Áramlat zavartalan működését semmi se akadályozza.
A sajtóban korábban megjelent információk szerint a holland bíróság lefoglalta a Török Áramlat gázvezetéket működtető South Stream Transport vagyonát, ám Szijjártó Péter ezt cáfolta.
A miniszter beszámolt arról is, hogy megkezdődött a magyar–orosz gazdasági vegyesbizottság ülése, és szerinte „megérte dolgozni és ellenállni a nyomásnak”, hiszen hosszú évek után ismét növekedésnek indult a kétoldalú kereskedelmi forgalom.
A Török Áramlaton keresztül érkezik Magyarországra is az orosz gáz, ezért nem meglepő, hogy Orbán Viktor hétfőn az energiaügyekről is tárgyalt Isztambulban.
A kormányfő elmondta, hogy „a háború rendkívüli mértékben megnövelte a Török Áramlat jelentőségét, mert csak ezen a vezetéken keresztül juthat el az olcsóbb orosz gáz Magyarországra”.
Orbán Viktor hozzátette, hogy „a törökök minden békéltetési kísérletben benne voltak és a magyarokkal együtt tudják, hogy a háborún csak veszíthetnek, így a két ország gyakran működik együtt a béketeremtés ügyében”.
