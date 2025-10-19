Élete pofonjába szaladt bele Tordai Bence, a miniszterhelyettes leiskolázta a zöldpolitikust

A kormány 2010 óta elkötelezett a megújuló energiaforrások fejlesztése mellett, hogy azok minél nagyobb arányban szerepeljenek az energiamixben – írta Czepek Gábor energetikai miniszterhelyettes Tordai Bence független országgyűlési képviselő kérdésére adott parlamenti válaszában. A Magyar Nemzet cikke szerint Tordai, aki korábban a Párbeszéd társelnöke volt, azt firtatta, hogy a megújuló energiaforrásokra épülő energiarendszer helyett miért éri meg új atomerőművet építeni.

Magyarország éllovas a napenergiában

Czepek hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelt célja az energiaellátás biztosítása, miközben a megújuló kapacitások, főként a naperőművek révén, szeptemberre átlépték a 9000 MW-ot. Jelenleg több mint 309 ezer háztartási naperőmű működik, ami a 2010-es adatok ezerszerese.

Magyarország a napelemek 25 százalékos áramtermelési arányával világelső,

amit kezdetben a szaldó elszámolás segített, de ezt uniós nyomásra kivezették. A szélenergia fejlesztésére is készül jogszabálytervezet, hogy 2030-ra elérje az 1000 MW kapacitást.