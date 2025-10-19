Élete pofonjába szaladt bele Tordai Bence, a miniszterhelyettes leiskolázta a zöldpolitikust

A paksi atomerőmű évente 14 millió tonna CO2-kibocsátást előz meg, ami 8 milliárd m³ földgáz felhasználásának felel meg. A Paks II további 17 millió tonna CO2-kibocsátást csökkenthet. Czepek szerint
Tordai zöldpolitikusként komolytalanul jár el, amikor az atomerőművek bezárását vagy a Paks II leállítását követeli anélkül, hogy alternatívát javasolna az alaperőművi kapacitások pótlására.
Fenntartható és megfizethető energia
A megújulók térnyeréséhez elengedhetetlen az energiatárolás fejlesztése. A kormány 2026-ra 130 milliárd forintot különít el zöldenergia- és energiahatékonysági programokra. A jelenlegi 138 MW tárolókapacitás 2026-ra 500 MW-ra, 2030-ra pedig 1000 MW-ra nőhet, ami a megújulók kapacitásának 30 százalékát célozza. Czepek üdvözölte, hogy Tordai is támogatja a tárolást, és reméli, hogy a képviselő kiáll az akkumulátortechnológia mellett.
A kormány 370 milliárd forinttal támogatja a családokat és vállalkozásokat a megújuló energiaforrások fejlesztésében. A cél, hogy a napenergiára alapozva, de alaperőművek és kiegyenlítő kapacitások mellett, 2030-ra önellátóvá váljon az ország, elkerülve az olyan áramszüneteket, mint amilyenek Spanyolországban és Portugáliában történtek. Czepek arra kérte Tordait, hogy szakmaiatlan összehasonlítások helyett adatokkal alátámasztott alternatívát mutasson be, ha nem ért egyet a kormány energiapolitikájával.