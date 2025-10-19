Ft
Ft
15°C
8°C
Ft
Ft
15°C
8°C
10. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tordai Bence Paks II. Czepek Gábor energiapolitika

Élete pofonjába szaladt bele Tordai Bence, a miniszterhelyettes leiskolázta a zöldpolitikust

2025. október 19. 09:04

A kormány 370 milliárd forinttal támogatja a családokat és vállalkozásokat a megújuló energiaforrások fejlesztésében.

2025. október 19. 09:04
null

A kormány 2010 óta elkötelezett a megújuló energiaforrások fejlesztése mellett, hogy azok minél nagyobb arányban szerepeljenek az energiamixben – írta Czepek Gábor energetikai miniszterhelyettes Tordai Bence független országgyűlési képviselő kérdésére adott parlamenti válaszában. A Magyar Nemzet cikke szerint Tordai, aki korábban a Párbeszéd társelnöke volt, azt firtatta, hogy a megújuló energiaforrásokra épülő energiarendszer helyett miért éri meg új atomerőművet építeni.

Magyarország éllovas a napenergiában

Czepek hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelt célja az energiaellátás biztosítása, miközben a megújuló kapacitások, főként a naperőművek révén, szeptemberre átlépték a 9000 MW-ot. Jelenleg több mint 309 ezer háztartási naperőmű működik, ami a 2010-es adatok ezerszerese.

Magyarország a napelemek 25 százalékos áramtermelési arányával világelső,

amit kezdetben a szaldó elszámolás segített, de ezt uniós nyomásra kivezették. A szélenergia fejlesztésére is készül jogszabálytervezet, hogy 2030-ra elérje az 1000 MW kapacitást.

Ezt is ajánljuk a témában

Paks kulcsszerepet kap

A miniszterhelyettes szerint a kizárólag időjárásfüggő megújulókra alapozott energiaellátás jelenleg nem biztosít stabil rendszert. Czepek szerint egy képviselő felelőssége, hogy valós képet mutasson az energetikai helyzetről, és Tordai félrevezet, amikor azt sugallja, hogy az ország kizárólag megújulókkal ellátható.

A stabil energiaellátáshoz alaperőművek (nukleáris) és kiegyenlítő kapacitások (gázerőművek) szükségesek.

A paksi atomerőmű jelenleg az áramtermelés közel felét adja, és a Paks II beruházás továbbra is kulcsfontosságú az energiabiztonság szempontjából. Czepek elutasította Tordai azon felvetését, hogy a projektet újra kellene tervezni.

A paksi atomerőmű évente 14 millió tonna CO2-kibocsátást előz meg, ami 8 milliárd m³ földgáz felhasználásának felel meg. A Paks II további 17 millió tonna CO2-kibocsátást csökkenthet. Czepek szerint

Tordai zöldpolitikusként komolytalanul jár el, amikor az atomerőművek bezárását vagy a Paks II leállítását követeli anélkül, hogy alternatívát javasolna az alaperőművi kapacitások pótlására.

Fenntartható és megfizethető energia 

A megújulók térnyeréséhez elengedhetetlen az energiatárolás fejlesztése. A kormány 2026-ra 130 milliárd forintot különít el zöldenergia- és energiahatékonysági programokra. A jelenlegi 138 MW tárolókapacitás 2026-ra 500 MW-ra, 2030-ra pedig 1000 MW-ra nőhet, ami a megújulók kapacitásának 30 százalékát célozza. Czepek üdvözölte, hogy Tordai is támogatja a tárolást, és reméli, hogy a képviselő kiáll az akkumulátortechnológia mellett.

A kormány 370 milliárd forinttal támogatja a családokat és vállalkozásokat a megújuló energiaforrások fejlesztésében. A cél, hogy a napenergiára alapozva, de alaperőművek és kiegyenlítő kapacitások mellett, 2030-ra önellátóvá váljon az ország, elkerülve az olyan áramszüneteket, mint amilyenek Spanyolországban és Portugáliában történtek. Czepek arra kérte Tordait, hogy szakmaiatlan összehasonlítások helyett adatokkal alátámasztott alternatívát mutasson be, ha nem ért egyet a kormány energiapolitikájával.

Nyitókép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt

Ezt is ajánljuk a témában

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
thehun
2025. október 19. 10:34
Bencike....leszophatod az egeszt kormanyt, aztan huzzad a pocsodre azt a kielegitetlen torpe kurvat.....Timit!!! Fasszopo kis csira!!!!
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. október 19. 10:15
ördöngös pepecseléskimirszen 2025. október 19. 10:09 mi a hazugság? nálam is dübörög az ingyenfűtés amikor süt a Nap, de éjszaka és borús Minden Huawei hibrid inverterhez max. 30kWh akkupakkot lehet hozzácsatlakoztatni. Nálam áramszünet esetén is van áram a lakásban. Szopj lovat kőbaltás nyugger.
Válasz erre
0
2
kimirszen
2025. október 19. 10:12
Obsitos Technikus 2025. október 19. 10:04 A 2010-ben elkészített középtávú energiaterv Ostoba technikus """"A kormány által elfogadott, utolsó publikus energia-forgatókönyvben, a 2012-ben kiadott Nemzeti Energiastratégiában még szó sincs 50%-os „zöld áramról”. A 2030-ig kijelölt „Atom-szén-zöld” forgatókönyv 54 százalék atomenergia mellett csupán 16 százaléknyi megújuló energiás részarány elérésével számolt.""""
Válasz erre
0
3
Agricola
2025. október 19. 10:10
Sötétzöld demagóg, Tordai, aki korábban a Párbeszéd társelnöke volt, azt firtatta, hogy a megújuló energiaforrásokra épülő energiarendszer helyett miért éri meg új atomerőművet építeni. A Weltwoche svájci lap, Alex Baur írta: „Németország tavaly masszívan bővítette a szél- és napelem-kapacitásait – és visszafogta a szénenergiát. Ennek ellenére az ökoáram termelése csökkent, míg a szén és a gáz növekedett. Az Új Megújulók (NEE) termelése 5,4%-kal csökkent, míg a hagyományos erőművek 7,5%-kal többet termeltek. A szén, amelytől Németország állítólag meg akar szabadulni, 9,4%-kal, míg a gáz, a Oroszország ellen bevezetett szankciók ellenére, 8%-kal nőtt. A szén- és gázenergiát termelő erőműveknek azonban az overproducción ellenére is működniük kellett a hálózat stabilizálása érdekében.” A hahyományos erőműveknek döntő szerepük van abban, hogy a villamosenergia termelés ingadozásait, melyeket az energiatermelés időjárás és napszak függő része okoz, kiegyenlíthessék. Ezt mindenki tudhatja.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!