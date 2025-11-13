Ft
gazdaság Tordai Bence liberális KSH Magyarország Mellár Tamás Szalai Piroska ellenzék szegénység baloldal

Átlépte a vörös vonalat Tordai Bence: az egész országot veszélybe sodorta a hazugsága

2025. november 13. 17:35

„Ez az ellenzék politikai támadása a KSH ellen” – mutatott rá Szalai Piroska.

2025. november 13. 17:35
Tordai Bence

„Ma folytatódott a magyar emberek megtévesztése, a szándékos manipuláció, most épp Mellár Tamás és Tordai Bence bizonygatta, hogy gond van a magyar szegénységi mutatóval. Pedig nincs így! A mutatónkkal minden rendben van, a szegénység folyamatosan csökken hazánkban, sőt az egyik leggyorsabb javulás a miénk. Ez az ellenzék politikai támadása a KSH ellen, amelyhez most is a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élők arányának mérését használták ürügyként” – mutatott rá a Facebook-oldalán Szalai Piroska.

„2023-ban a lakosság 19,3 százaléka volt szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élő, a 13. LEGJOBB a magyar adat – azaz a középmezőny elején vagyunk, 2010 óta a javulásunk 12,2 százalékpont, ami az 5. legnagyobb eredmény. 2017 óta az uniós átlag alatt vagyunk.

Közel 1,3 millióan tudtak átlépni a kockázattal élők közül a középosztályba.

Miniszterelnök úr pár nappal ezelőtti ATV-s interjúja óta a gyermekek külön fókuszba kerültek. Ott a műsorvezető azt állította, hogy megduplázódott a gyermekszegénység hazánkban. Ez álhír! A tény az, hogy 2010 óta majdnem megfeleződött ez a mutató, nálunk volt a 2. legnagyobb javulás, több, mint 300 ezer gyermek menekült meg a fenyegetettségből, s itt is jobbak vagyunk az unió átlagánál.

Az ellenzék hozzáállása 

Az ellenzéknek nem tetszik, hogy javultak a számaink. Emlékezzünk rá, hogy Kollár Kinga kifejtette: nekik az a jó, ha a magyaroknak rossz. Tehát nekik az a jó, ha sok honfitársunk szegény, sőt szegényedik. Ezért mindenféléket kitalálnak, csakhogy elbizonytalanítsák a lakosságot, s minél kevesebben lássanak tisztán, ismerjék meg a valós hivatalos számainkat. 

Időnként kiragadnak egy-egy összetevőt a komplex mutatóból (összesen 15 almutatóból áll össze az AROPE komplex mutatója) s abból próbálnak téves következtetéseket levonni, és ezzel álhíreket terjesztenek. Most is így tett két országgyűlési képviselőjük. Mindenképpen be akarták bizonyítani, hogy az egyik almutatót rosszul méri a KSH.

Ennek természetesen semmi alapja nincs, az összes nyilvános adatot – a komplex mutatót is és az összes almutatót – az Eurostat validálta, ellenőrizte, elfogadta, semmi problémát nem jelzett.

Ez részükről egyértelműen politikai támadás, a KSH hitelességét kívánják aláásni. 

Igen ám, csakhogy ez jóval több mint egy olcsó politikai trükk a választók megtévesztésére. A KSH által közzétett adatok támadásával ugyanis az egész Hivatalt és ezen keresztül a magyar gazdaságot és a forintot, azaz az életszínvonalunkat támadják. Ha a magyar statisztikák megbízhatósága megkérdőjeleződik, az könnyen a befektetői bizalom elvesztéséhez és egy esetleges forint elleni spekulációhoz is vezethet.

Soros György támadásai korábban a fontot majdnem bedöntötték, a magyar fizetőeszköz is könnyen prédává válhat, ha nem vigyázunk!

Vegyük észre, hogy ez egy előre megtervezett, tudatos támadás, amin keresztül az ország egészét veszélybe sodorhatják és végső soron a pénztárcánk bánhatja! Nem játék a KSH hitelességének aláásása. Sokkal komolyabb dolog, mint ahogy elsőre gondolnánk” – fogalmazott a miniszterelnöki főtanácsadó.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila

figyelő4322
2025. november 13. 19:47
tapir32 2025. november 13. 13:14 "Keress állást magadnak! A politika neked nem jött be." Na jó, nem került hatalmi pozícióba sem ő, sem a pártja... Persze ez nem jelenti azt, hogy a politika számára 'nem jött be'. Hiszen megél belőle, sőt, még meg is gazdagodott! Nem az ilyen alakokat hívják úgy, hogy 'megélhetési politikusok'? 🤔🙄😂
Válasz erre
0
0
ujferi
2025. november 13. 19:27
Milyen patkányszemű aljas állat !!!
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. november 13. 19:14
Keress állást magadnak! A politika neked nem jött be.
Válasz erre
1
0
figyelő4322
2025. november 13. 19:10
Szóval megszólalt a Bence is.. Aki kisgyerek korát falun töltötte, annak erről a névről a hírhedt 'büdös bence' jut eszébe. A Google MI szerint: "A 'büdös bence' egy népi elnevezés a bencepoloskára, más néven mezei poloskára vagy téli poloskára." Érdekes, de talán nem is véletlen, hogy most szólalt meg ez a téli poloska. Hiszen a tél már a kertek alatt lopódzik... Meg aztán egyik poloska a másik poloska 'szemét nem vájja ki'!
Válasz erre
1
0
