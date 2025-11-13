Átlépte a vörös vonalat Tordai Bence: az egész országot veszélybe sodorta a hazugsága

Magyarország ellen áskálódott az amerikai sztártörténész: most aztán csúnyán beégett Anne Applebaum
„Ez az ellenzék politikai támadása a KSH ellen” – mutatott rá Szalai Piroska.
„Ma folytatódott a magyar emberek megtévesztése, a szándékos manipuláció, most épp Mellár Tamás és Tordai Bence bizonygatta, hogy gond van a magyar szegénységi mutatóval. Pedig nincs így! A mutatónkkal minden rendben van, a szegénység folyamatosan csökken hazánkban, sőt az egyik leggyorsabb javulás a miénk. Ez az ellenzék politikai támadása a KSH ellen, amelyhez most is a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élők arányának mérését használták ürügyként” – mutatott rá a Facebook-oldalán Szalai Piroska.
„2023-ban a lakosság 19,3 százaléka volt szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élő, a 13. LEGJOBB a magyar adat – azaz a középmezőny elején vagyunk, 2010 óta a javulásunk 12,2 százalékpont, ami az 5. legnagyobb eredmény. 2017 óta az uniós átlag alatt vagyunk.
Közel 1,3 millióan tudtak átlépni a kockázattal élők közül a középosztályba.
Miniszterelnök úr pár nappal ezelőtti ATV-s interjúja óta a gyermekek külön fókuszba kerültek. Ott a műsorvezető azt állította, hogy megduplázódott a gyermekszegénység hazánkban. Ez álhír! A tény az, hogy 2010 óta majdnem megfeleződött ez a mutató, nálunk volt a 2. legnagyobb javulás, több, mint 300 ezer gyermek menekült meg a fenyegetettségből, s itt is jobbak vagyunk az unió átlagánál.
Az ellenzéknek nem tetszik, hogy javultak a számaink. Emlékezzünk rá, hogy Kollár Kinga kifejtette: nekik az a jó, ha a magyaroknak rossz. Tehát nekik az a jó, ha sok honfitársunk szegény, sőt szegényedik. Ezért mindenféléket kitalálnak, csakhogy elbizonytalanítsák a lakosságot, s minél kevesebben lássanak tisztán, ismerjék meg a valós hivatalos számainkat.
Időnként kiragadnak egy-egy összetevőt a komplex mutatóból (összesen 15 almutatóból áll össze az AROPE komplex mutatója) s abból próbálnak téves következtetéseket levonni, és ezzel álhíreket terjesztenek. Most is így tett két országgyűlési képviselőjük. Mindenképpen be akarták bizonyítani, hogy az egyik almutatót rosszul méri a KSH.
Ennek természetesen semmi alapja nincs, az összes nyilvános adatot – a komplex mutatót is és az összes almutatót – az Eurostat validálta, ellenőrizte, elfogadta, semmi problémát nem jelzett.
Ez részükről egyértelműen politikai támadás, a KSH hitelességét kívánják aláásni.
Igen ám, csakhogy ez jóval több mint egy olcsó politikai trükk a választók megtévesztésére. A KSH által közzétett adatok támadásával ugyanis az egész Hivatalt és ezen keresztül a magyar gazdaságot és a forintot, azaz az életszínvonalunkat támadják. Ha a magyar statisztikák megbízhatósága megkérdőjeleződik, az könnyen a befektetői bizalom elvesztéséhez és egy esetleges forint elleni spekulációhoz is vezethet.
Soros György támadásai korábban a fontot majdnem bedöntötték, a magyar fizetőeszköz is könnyen prédává válhat, ha nem vigyázunk!
Vegyük észre, hogy ez egy előre megtervezett, tudatos támadás, amin keresztül az ország egészét veszélybe sodorhatják és végső soron a pénztárcánk bánhatja! Nem játék a KSH hitelességének aláásása. Sokkal komolyabb dolog, mint ahogy elsőre gondolnánk” – fogalmazott a miniszterelnöki főtanácsadó.
Egy szava nem volt igaz.
