Átlépte a vörös vonalat Tordai Bence: az egész országot veszélybe sodorta a hazugsága

„Ma folytatódott a magyar emberek megtévesztése, a szándékos manipuláció, most épp Mellár Tamás és Tordai Bence bizonygatta, hogy gond van a magyar szegénységi mutatóval. Pedig nincs így! A mutatónkkal minden rendben van, a szegénység folyamatosan csökken hazánkban, sőt az egyik leggyorsabb javulás a miénk. Ez az ellenzék politikai támadása a KSH ellen, amelyhez most is a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élők arányának mérését használták ürügyként” – mutatott rá a Facebook-oldalán Szalai Piroska.

„2023-ban a lakosság 19,3 százaléka volt szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élő, a 13. LEGJOBB a magyar adat – azaz a középmezőny elején vagyunk, 2010 óta a javulásunk 12,2 százalékpont, ami az 5. legnagyobb eredmény. 2017 óta az uniós átlag alatt vagyunk.

Közel 1,3 millióan tudtak átlépni a kockázattal élők közül a középosztályba.

Miniszterelnök úr pár nappal ezelőtti ATV-s interjúja óta a gyermekek külön fókuszba kerültek. Ott a műsorvezető azt állította, hogy megduplázódott a gyermekszegénység hazánkban. Ez álhír! A tény az, hogy 2010 óta majdnem megfeleződött ez a mutató, nálunk volt a 2. legnagyobb javulás, több, mint 300 ezer gyermek menekült meg a fenyegetettségből, s itt is jobbak vagyunk az unió átlagánál.

