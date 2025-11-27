Ft
11. 27.
csütörtök
Tordai Bence Országgyűlés Paks II. Európai Bizottság

Tordai Bence megint nekifutott, de nagyot koppant

2025. november 27. 21:43

A párt nélküli, „független” országgyűlési képviselő, Tordai Bence a Paks II projekt azonnali leállítását követelte, de az Országgyűlés gazdasági bizottsága nem támogatta erre vonatkozó javaslatát.

2025. november 27. 21:43
null

Elutasította a Parlament gazdasági bizottsága Tordai Bence javaslatát, melyben

 a paksi atomerőmű két új blokk-beruházásának azonnali leállítását követelte. 

A Magyar Nemzet azt írja: követelte továbbá a projekt engedélyeinek visszavonását és az orosz–magyar államközi szerződés felmondását, a Paks II építésére vonatkozó törvények hatályon kívül helyezését és azt is, hogy töröljék el a beruházás előkészítéséhez szükséges elvi hozzájárulást. 

Ez utóbbi határozatot még a Gyurcsány-kormány idején, 2009-ben 96 százalékos támogatottsággal fogadták el a képviselők. 

Tordai azért próbálkozott a javaslattal, mert az Európai Bíróság még szeptemberben kimondta, hogy megsemmisíti a Magyarország által a Paks II atomerőműnek nyújtott támogatást jóváhagyó bizottsági határozatot. Mindez azonban a projektet nem hátráltatja.

Korábban 

már Brüsszelben is futott egy kört az ügyben Tordai Bence,

panaszlevélben szólította fel az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságát, hogy az uniós bíróság ítéletének megfelelően ismét vizsgálja át a Paks II projektet. 

Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő a Magyar Nemzetnek ezzel kapcsolatban kifejtette

Tordai feltételezhetően osztrák gazdasági érdekek mellett lép fel újra és újra a Magyarország energiabiztonságát és gazdasági érdekeit szolgáló beruházás ellen.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

