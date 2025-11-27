Tordai Bence megint nekifutott, de nagyot koppant

Elutasította a Parlament gazdasági bizottsága Tordai Bence javaslatát, melyben

a paksi atomerőmű két új blokk-beruházásának azonnali leállítását követelte.

A Magyar Nemzet azt írja: követelte továbbá a projekt engedélyeinek visszavonását és az orosz–magyar államközi szerződés felmondását, a Paks II építésére vonatkozó törvények hatályon kívül helyezését és azt is, hogy töröljék el a beruházás előkészítéséhez szükséges elvi hozzájárulást.