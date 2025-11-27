Tordai Bence megint nekifutott, de nagyot koppant

Élete pofonjába szaladt bele Tordai Bence, a miniszterhelyettes leiskolázta a zöldpolitikust
A kormány 370 milliárd forinttal támogatja a családokat és vállalkozásokat a megújuló energiaforrások fejlesztésében.
A párt nélküli, „független” országgyűlési képviselő, Tordai Bence a Paks II projekt azonnali leállítását követelte, de az Országgyűlés gazdasági bizottsága nem támogatta erre vonatkozó javaslatát.
Elutasította a Parlament gazdasági bizottsága Tordai Bence javaslatát, melyben
a paksi atomerőmű két új blokk-beruházásának azonnali leállítását követelte.
A Magyar Nemzet azt írja: követelte továbbá a projekt engedélyeinek visszavonását és az orosz–magyar államközi szerződés felmondását, a Paks II építésére vonatkozó törvények hatályon kívül helyezését és azt is, hogy töröljék el a beruházás előkészítéséhez szükséges elvi hozzájárulást.
Ez utóbbi határozatot még a Gyurcsány-kormány idején, 2009-ben 96 százalékos támogatottsággal fogadták el a képviselők.
Tordai azért próbálkozott a javaslattal, mert az Európai Bíróság még szeptemberben kimondta, hogy megsemmisíti a Magyarország által a Paks II atomerőműnek nyújtott támogatást jóváhagyó bizottsági határozatot. Mindez azonban a projektet nem hátráltatja.
Korábban
már Brüsszelben is futott egy kört az ügyben Tordai Bence,
panaszlevélben szólította fel az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságát, hogy az uniós bíróság ítéletének megfelelően ismét vizsgálja át a Paks II projektet.
Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő a Magyar Nemzetnek ezzel kapcsolatban kifejtette:
Tordai feltételezhetően osztrák gazdasági érdekek mellett lép fel újra és újra a Magyarország energiabiztonságát és gazdasági érdekeit szolgáló beruházás ellen.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt