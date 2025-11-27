Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Rendkívüli!

Mandiner: Díjazzuk a példaképeket!

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Tordai Bence Magyar Péter Szabó Tímea Orbán Viktor

Tordai Bence alpári módon szállt bele Orbán Viktorba

2025. november 27. 05:47

Megy a hízelgés Magyar Péternek.

2025. november 27. 05:47
Tordai Bence
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Hatalmas a tolongás a régi baloldal levitézlett figurái között, hogy kinek sikerül behízelegnie magát a Tisza Párt listájára. Egymás sarkát tapossa Hadházy, Kunhalmi, Szabó Tímea és Tordai Bence, hogy hozzájusson a biztos bejutó pozícióhoz. Ehhez természetesen teperni kell, szakmányban szidni a kormányt és a miniszterelnököt. 

Kapcsolódó vélemény

undefined

Szalai Szilárd

Pesti Srácok

Idézőjel

Megkezdte a gyászmunkát a baloldali sajtó

Látva Magyar Péter felhozatalát, nem csodálom, hogy siratja az ellenzéki sajtó azókat a választókerületeket, ahol egy arc nélküli pártlogóra is leszavaznának az emberek, ha az tiszás.

Ezúttal Tordai Bence a Facebook-oldalán mutatta meg, hogy rá bizony mindig lehet számítani, mindig kész alpári módon beleszállni Orbán Viktorba. Természetesen a tőle megszokott stílusba esett neki a miniszterelnöknek:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét
Tovább a cikkhezchevron

»Orbán nem egy géniusz. Orbán egy gerinctelen Putyin-csicska. Aki szégyent hoz Magyarországra.«

Felháborító!

Tordai Bencében nem kellett ezúttal sem csalódni, most is bebizonyította, hogy az egyik legellenszenvesebb baloldali politikus. Ráadásul nem csak a minősíthetetlen stílusában illik rá a tipikus baloldali politikus jellemrajza. A ravaszkodás, a szemérmetlen, jogellenes lépések is a repertoárjába tartoznak.”

Nyitókép forrása: MTI/Kovács Attila

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Vladiszláb
2025. november 27. 09:01
Eljutottunk odáig, hogy a véres kezű pufajkás, megbecsülendő az utódaihoz képest. Nem tudom kitől, de a kilencvenes évekből való idézet miszerint nekünk a csőcselékből is a legalja jutott. Csak úgy mellesleg, ez a féreg valahol tanár lehetett!!! Annak az intézménynek a helye nemhogy sóval lenne behintve, de még mindíg működik. Meddig engedjük még, hogy a hazaárulók a fiataljaink közelében legyenek??? Az engedéky nélküli kastélY már csak hab a tortán.
Válasz erre
2
0
Csubszi
2025. november 27. 08:45
Mikor lesz már féregtelenítés e szép hazában???
Válasz erre
4
0
belbuda
2025. november 27. 08:34
Szerintem minden szava igaz. Bástya elvtárs holnap megy jelenteni Moszkvába,a tartótisztjéhez.🤮🤮🤮
Válasz erre
0
7
westend
2025. november 27. 08:26
szóval hozta a mosléknívót a csávó, megint. Na mindegy, megy a kukába ez is, a többi lenincsemete mellé..
Válasz erre
7
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!