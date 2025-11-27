Tíz megszorítás, ami mindenkit érint: lerántották a leplet a Tisza-csomagról (VIDEÓ)
Hidvéghi Balázs tíz pontban mutatta be a Tisza tíz legsúlyosabb megszorítását.
Megy a hízelgés Magyar Péternek.
„Hatalmas a tolongás a régi baloldal levitézlett figurái között, hogy kinek sikerül behízelegnie magát a Tisza Párt listájára. Egymás sarkát tapossa Hadházy, Kunhalmi, Szabó Tímea és Tordai Bence, hogy hozzájusson a biztos bejutó pozícióhoz. Ehhez természetesen teperni kell, szakmányban szidni a kormányt és a miniszterelnököt.
Kapcsolódó vélemény
Látva Magyar Péter felhozatalát, nem csodálom, hogy siratja az ellenzéki sajtó azókat a választókerületeket, ahol egy arc nélküli pártlogóra is leszavaznának az emberek, ha az tiszás.
Ezúttal Tordai Bence a Facebook-oldalán mutatta meg, hogy rá bizony mindig lehet számítani, mindig kész alpári módon beleszállni Orbán Viktorba. Természetesen a tőle megszokott stílusba esett neki a miniszterelnöknek:
»Orbán nem egy géniusz. Orbán egy gerinctelen Putyin-csicska. Aki szégyent hoz Magyarországra.«
Felháborító!
Tordai Bencében nem kellett ezúttal sem csalódni, most is bebizonyította, hogy az egyik legellenszenvesebb baloldali politikus. Ráadásul nem csak a minősíthetetlen stílusában illik rá a tipikus baloldali politikus jellemrajza. A ravaszkodás, a szemérmetlen, jogellenes lépések is a repertoárjába tartoznak.”
Nyitókép forrása: MTI/Kovács Attila