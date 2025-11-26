Ft
11. 26.
szerda
Megkezdte a gyászmunkát a baloldali sajtó

2025. november 26. 17:15

Látva Magyar Péter felhozatalát, nem csodálom, hogy siratja az ellenzéki sajtó azókat a választókerületeket, ahol egy arc nélküli pártlogóra is leszavaznának az emberek, ha az tiszás.

2025. november 26. 17:15
null
Szalai Szilárd
Szalai Szilárd
Pesti Srácok

„Azonban a magyar választási rendszer kritikusainak érdemes azt is elmondani, hogy más, nagyon demokratikus országokban hogy működik ez. Míg Magyarországon egy vegyes többségi rendszer működik, ahol nem a Fidesz, hanem az aktuális győztes stabil többségének kiépítését támogatja a rendszer, de a lista révén erős kompenzációs elemmel is kiegészül, addig más, belpesti körökben szörnyen demokratikusnak tartott országokban ilyen kompenzációs mechanizmus nem létezik.

Ezek a tisztán többségi választási rendszerek, és a teljesség igénye nélkül ilyen rendszer működik Franciaországban, az Egyesült Királyságban és egy sajátságos elektori formátummal megbolondítva az Egyesült Államokban is. Itt, aki megnyer egy-egy választókerületet (vagy államot), az az ott elérhető összes mandátumot viszi (kivéve Nembraska és New Hampshire az USA-ban, ahol létezik osztott mandátum).

Ezekben az országokban a kormánypártok 2/3-os sikere, ha valójában csak a választókerületi eredményeket nézzük, valójában 4/5-ös eredményt jelentett. Csak a magyar választási rendszer konszolidáltsága miatt nem történt ez így. És hogy miért nem lehet teljesen arányos választási rendszer? Arra jó példa Belgium, ahol a legutóbbi ügyvivő kormány több mint 500 napig tevékenykedett, mert nem tudott felállni stabil kormánytöbbség. Nem túl előremutató.

Tehát a magyar választási rendszer miatt kár siránkozni, máshol ennél is nagyobb vereséget szenvedett volna a baloldal. És amikor ezek a sirámok előkerülnek, akkor már biztosan tudhatjuk, hogy baj van a balos jelölteknél. Látva Magyar Péter felhozatalát, nem csodálom, hogy siratja az ellenzéki sajtó azókat a választókerületeket, ahol egy arc nélküli pártlogóra is leszavaznának az emberek, ha az tiszás. Igaz, ezek helyett én is inkább az üres logóra szavaznék.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

ben2
2025. november 26. 18:03
A balfasiszták nem a többségi elvet siratják, hanem a kétfordulós rendszer hiányát, hogy most az ellenzéknek a választás _előtt_ kell tisztáznia, hogy ki kivel bútorozik össze és nem utólag, amikor a választópolgár már nem tehet ellene semmit.
elcapo-2
2025. november 26. 18:02
A szektások még a perintfalvi-róka réka duó-ra is leszavaznának, ha azok jelöltek lennének. Bár a Ciccolina is ült az olasz parlamentben.......hozzáteszem az a kivénhedt kurva is szekta párti!
CirmoS
2025. november 26. 17:37
A 15 éve taknyosra szopatott, magyargyűlölő, hazaáruló ellenség ( ellenzék ) állandó vereségük okán , választásirenCerezik ' , a valóság ezzel szemben az, hogy ez a kártékony csürhe bármilyen választási rendszerrel bukna! Ugyanis Mo- on magyargyűlölettel, magyarellenes tevékenységgel, szolgalelkű cseléd mentalitással nem lehet választást nyerni! Nagyon helyesen! Ennyi idióta barom liberálnáci csürhe! Amíg ezt nem értitek addig négyévente mindig bukni fogtok!
