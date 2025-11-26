„Azonban a magyar választási rendszer kritikusainak érdemes azt is elmondani, hogy más, nagyon demokratikus országokban hogy működik ez. Míg Magyarországon egy vegyes többségi rendszer működik, ahol nem a Fidesz, hanem az aktuális győztes stabil többségének kiépítését támogatja a rendszer, de a lista révén erős kompenzációs elemmel is kiegészül, addig más, belpesti körökben szörnyen demokratikusnak tartott országokban ilyen kompenzációs mechanizmus nem létezik.

Ezek a tisztán többségi választási rendszerek, és a teljesség igénye nélkül ilyen rendszer működik Franciaországban, az Egyesült Királyságban és egy sajátságos elektori formátummal megbolondítva az Egyesült Államokban is. Itt, aki megnyer egy-egy választókerületet (vagy államot), az az ott elérhető összes mandátumot viszi (kivéve Nembraska és New Hampshire az USA-ban, ahol létezik osztott mandátum).