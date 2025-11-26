Ezekben az országokban a kormánypártok 2/3-os sikere, ha valójában csak a választókerületi eredményeket nézzük, valójában 4/5-ös eredményt jelentett. Csak a magyar választási rendszer konszolidáltsága miatt nem történt ez így. És hogy miért nem lehet teljesen arányos választási rendszer? Arra jó példa Belgium, ahol a legutóbbi ügyvivő kormány több mint 500 napig tevékenykedett, mert nem tudott felállni stabil kormánytöbbség. Nem túl előremutató.
Tehát a magyar választási rendszer miatt kár siránkozni, máshol ennél is nagyobb vereséget szenvedett volna a baloldal. És amikor ezek a sirámok előkerülnek, akkor már biztosan tudhatjuk, hogy baj van a balos jelölteknél. Látva Magyar Péter felhozatalát, nem csodálom, hogy siratja az ellenzéki sajtó azókat a választókerületeket, ahol egy arc nélküli pártlogóra is leszavaznának az emberek, ha az tiszás. Igaz, ezek helyett én is inkább az üres logóra szavaznék.”
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert