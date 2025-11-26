Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
11. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 26.
szerda
Rendkívüli!

Kövesse élőben Orbán Viktor és Kapu Tibor beszélgetését a Mandineren!

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
The Man Lentulai Krisztián Magyar Péter Kacsoh Dániel

Magyar Péter boszorkánykonyhája: megszorítások előtt egy kis habos almás süti – Megjött a The Man VII. része

2025. november 26. 17:00

A The Man friss epizódjában Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel kíméletlenül szétszedik Magyar Péter „spontánnak” szánt habos almás videóját.

2025. november 26. 17:00
null

A nagymama-recept, a patikatisztaságú konyha és a derítővel dolgozó stáb szerintük inkább egy gondosan megrendezett jelenet része.

A műsorban a Tisza Párt jelöltállítási gyakorlata is terítékre kerül, amelyet a műsorvezetők kommunikációs színjátékként jellemeznek.

Szóba kerül Magyar Péter retorikaváltása – köztük a „csicska sajtó” kifejezés – és az is, hogyan vált az ellenzéki közélet egyik fő díszletévé a valóságshow-logika az X-Faktortól a Megasztárig.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét
Tovább a cikkhezchevron

Nézze meg a The Man-t a Mandiner YouTube-csatornáján!

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
isler111
2025. november 26. 19:20
Mocskos Tisza!!!!!
Válasz erre
0
0
bagira004
•••
2025. november 26. 19:08 Szerkesztve
Szélhámos Tiszás nem Magyarországot képviseli hazudik. Poloskás az Orbán kormány kedvezményét elvenné , megszorító adókat kivetne.
Válasz erre
2
0
lemez
2025. november 26. 19:05
Ezek tarvágást akarnak.Nincs még olyan ország europában mint mi ,hogy az odaküldött képviselök országuk ellen dolgoznának.Azt mondják a környezö országok hogy olyan radikális eus csapat meg poloska nem is lehetne mett már agxonütötték volna azokat akik országuk ellen lenne az eu-ban.
Válasz erre
0
0
isler111
2025. november 26. 18:46
Jaj jaj jaj!!! Kiderült az igazság !!!! Pedig a választások előtt nem szabad erről beszélni!!!! Előbb választást kell nyerni!!! Aztán mindent szabad!!!!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!