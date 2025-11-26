Magyar Péter boszorkánykonyhája: megszorítások előtt egy kis habos almás süti – Megjött a The Man VII. része

A nagymama-recept, a patikatisztaságú konyha és a derítővel dolgozó stáb szerintük inkább egy gondosan megrendezett jelenet része.

A műsorban a Tisza Párt jelöltállítási gyakorlata is terítékre kerül, amelyet a műsorvezetők kommunikációs színjátékként jellemeznek.

Szóba kerül Magyar Péter retorikaváltása – köztük a „csicska sajtó” kifejezés – és az is, hogyan vált az ellenzéki közélet egyik fő díszletévé a valóságshow-logika az X-Faktortól a Megasztárig.