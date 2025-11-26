Magyar Péter boszorkánykonyhája: megszorítások előtt egy kis habos almás süti – Megjött a The Man VII. része

Nincs megállás Ukrajnában: az utolsó fillérekből is drónokat szállíttat a frontra Magyar Péter ukrán cimborája
Nagy adománygyűjtésbe kezdett Tseber Roland.
A The Man friss epizódjában Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel kíméletlenül szétszedik Magyar Péter „spontánnak” szánt habos almás videóját.
A nagymama-recept, a patikatisztaságú konyha és a derítővel dolgozó stáb szerintük inkább egy gondosan megrendezett jelenet része.
A műsorban a Tisza Párt jelöltállítási gyakorlata is terítékre kerül, amelyet a műsorvezetők kommunikációs színjátékként jellemeznek.
Szóba kerül Magyar Péter retorikaváltása – köztük a „csicska sajtó” kifejezés – és az is, hogyan vált az ellenzéki közélet egyik fő díszletévé a valóságshow-logika az X-Faktortól a Megasztárig.
