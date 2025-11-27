Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 28.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 28.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Szuverenitásvédelmi Hivatal Energiaklub energiapolitika

Összehangolt támadás a magyar energiaszuverenitás ellen – akcióba lépett az Energiaklub

2025. november 27. 23:02

A brüsszeli és osztrák kormányzati pénzekből finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezet, az Energiaklub újabb szervezett kampányt indított a Paks II. beruházás ellen – írja közleményében a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

2025. november 27. 23:02
null

Az Energiaklub félrevezető narratívákkal igyekszik aláásni Magyarország szuverén energiapolitikáját – közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Azt írják: a szervezet az aarhusi egyezményre hivatkozva próbálja azt a hamis látszatot kelteni, mintha Magyarország jogsértést követett volna el.

Az Energiaklub finanszírozási háttere egyértelműen külföldi, hálózati forrásokra épül: jelentős támogatásokat kap európai bizottsági programokból, az osztrák kormányzattól és nemzetközi alapítványoktól, köztük a European Climate Foundationtól, az EUKI-tól, az Interreg programból”

– hívja fel a figyelmet a Hivatal. Azt írják: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

a szervezet visszatérő és strukturális támogatói közé tartozik a Soros György által alapított Open Society Foundations és kapcsolt szervezetei;

„az Energiaklub jelentéseiben megbízóként szerepel a Soros-hálózat magyarországi pénzosztója, az Ökotárs Alapítvány, amellyel nemcsak szervezeti, de személyi átfedések is kimutathatók.”

A finanszírozási struktúra a Szuverenitásvédelmi Hivatal álláspontja szerint azt bizonyítja, hogy a szervezet 

nem független szakmai szereplő, hanem olyan nyomásgyakorló szervezet, amely külföldi gazdasági és ideológiai érdekeket próbál érvényre juttatni a magyar energiapolitikával szemben.”

A kampányhoz, mint írják, több, túlnyomórészt külföldi finanszírozású magyarországi médium is csatlakozott, „amelyek olyan benyomást keltenek, mintha a magyar kormány nem tett volna eleget a nemzetközi jogból eredő kötelezettségeinek és az átláthatóság feltételeinek. 

Az orgánumok azt a látszatot keltik, mintha kézzelfogható, a lakosság egészségét érintő adatokat tartanának vissza, miközben a valóságban a nukleáris beruházás nemzetbiztonsági jelentőségű részletei kiemelt védelem alatt állnak,

tartalmuk publikálása külföldi érdekcsoportok számára stratégiai előnyt jelentene, és az ország versenyképességét, energiapolitikai mozgásterét gyengítené.” Leszögezik: Magyarország energiapolitikájának alapja, hogy „hosszú távon biztosítsa az olcsó, kiszámítható és biztonságos energiaellátást a lakosság és az ipar számára. Ennek kulcseleme a nukleáris kapacitások fenntartása és bővítése, amely nemzeti érdek és nemzetbiztonsági kérdés is.”

Ezt is ajánljuk a témában

A kampányban részt vevő szervezetek azonban nem csak ideológiai alapon támadják a nukleáris energia szerepét, céljuk a magyar ellátásbiztonság aláásása által a magyar külpolitika mozgásterének csökkentése. 

Magyarország továbbra is elkötelezett a stabil, biztonságos és versenyképes energiaellátás mellett, és minden nemzetközi kötelezettségét a vonatkozó szabályoknak megfelelően teljesíti”

 – zárja közleményét a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

Nyitókép forrása: MTI/Ilyés Tibor

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Almassy
2025. november 28. 00:20
Tordai ügynök is takarodhatna már a böribe.
Válasz erre
0
0
pandalala
2025. november 27. 23:30
:-D Gréta mit mond!?? ....
Válasz erre
2
0
Takagi
2025. november 27. 23:12
Pont lesz..uk. Nem érdekel, ez a mi ügyünk, semmi közük ehhéz sem.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!