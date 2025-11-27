Összehangolt támadás a magyar energiaszuverenitás ellen – akcióba lépett az Energiaklub

A finanszírozási struktúra a Szuverenitásvédelmi Hivatal álláspontja szerint azt bizonyítja, hogy a szervezet

nem független szakmai szereplő, hanem olyan nyomásgyakorló szervezet, amely külföldi gazdasági és ideológiai érdekeket próbál érvényre juttatni a magyar energiapolitikával szemben.”

A kampányhoz, mint írják, több, túlnyomórészt külföldi finanszírozású magyarországi médium is csatlakozott, „amelyek olyan benyomást keltenek, mintha a magyar kormány nem tett volna eleget a nemzetközi jogból eredő kötelezettségeinek és az átláthatóság feltételeinek.

Az orgánumok azt a látszatot keltik, mintha kézzelfogható, a lakosság egészségét érintő adatokat tartanának vissza, miközben a valóságban a nukleáris beruházás nemzetbiztonsági jelentőségű részletei kiemelt védelem alatt állnak,

tartalmuk publikálása külföldi érdekcsoportok számára stratégiai előnyt jelentene, és az ország versenyképességét, energiapolitikai mozgásterét gyengítené.” Leszögezik: Magyarország energiapolitikájának alapja, hogy „hosszú távon biztosítsa az olcsó, kiszámítható és biztonságos energiaellátást a lakosság és az ipar számára. Ennek kulcseleme a nukleáris kapacitások fenntartása és bővítése, amely nemzeti érdek és nemzetbiztonsági kérdés is.”