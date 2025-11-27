Összehangolt támadás a magyar energiaszuverenitás ellen – akcióba lépett az Energiaklub

Tordai Bence megint nekifutott, de nagyot koppant
Tordai a jelek szerint nem a magyar energiabiztonság oldalán áll.
A brüsszeli és osztrák kormányzati pénzekből finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezet, az Energiaklub újabb szervezett kampányt indított a Paks II. beruházás ellen – írja közleményében a Szuverenitásvédelmi Hivatal.
Az Energiaklub félrevezető narratívákkal igyekszik aláásni Magyarország szuverén energiapolitikáját – közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Azt írják: a szervezet az aarhusi egyezményre hivatkozva próbálja azt a hamis látszatot kelteni, mintha Magyarország jogsértést követett volna el.
Az Energiaklub finanszírozási háttere egyértelműen külföldi, hálózati forrásokra épül: jelentős támogatásokat kap európai bizottsági programokból, az osztrák kormányzattól és nemzetközi alapítványoktól, köztük a European Climate Foundationtól, az EUKI-tól, az Interreg programból”
– hívja fel a figyelmet a Hivatal. Azt írják:
a szervezet visszatérő és strukturális támogatói közé tartozik a Soros György által alapított Open Society Foundations és kapcsolt szervezetei;
„az Energiaklub jelentéseiben megbízóként szerepel a Soros-hálózat magyarországi pénzosztója, az Ökotárs Alapítvány, amellyel nemcsak szervezeti, de személyi átfedések is kimutathatók.”
A finanszírozási struktúra a Szuverenitásvédelmi Hivatal álláspontja szerint azt bizonyítja, hogy a szervezet
nem független szakmai szereplő, hanem olyan nyomásgyakorló szervezet, amely külföldi gazdasági és ideológiai érdekeket próbál érvényre juttatni a magyar energiapolitikával szemben.”
A kampányhoz, mint írják, több, túlnyomórészt külföldi finanszírozású magyarországi médium is csatlakozott, „amelyek olyan benyomást keltenek, mintha a magyar kormány nem tett volna eleget a nemzetközi jogból eredő kötelezettségeinek és az átláthatóság feltételeinek.
Az orgánumok azt a látszatot keltik, mintha kézzelfogható, a lakosság egészségét érintő adatokat tartanának vissza, miközben a valóságban a nukleáris beruházás nemzetbiztonsági jelentőségű részletei kiemelt védelem alatt állnak,
tartalmuk publikálása külföldi érdekcsoportok számára stratégiai előnyt jelentene, és az ország versenyképességét, energiapolitikai mozgásterét gyengítené.” Leszögezik: Magyarország energiapolitikájának alapja, hogy „hosszú távon biztosítsa az olcsó, kiszámítható és biztonságos energiaellátást a lakosság és az ipar számára. Ennek kulcseleme a nukleáris kapacitások fenntartása és bővítése, amely nemzeti érdek és nemzetbiztonsági kérdés is.”
A kampányban részt vevő szervezetek azonban nem csak ideológiai alapon támadják a nukleáris energia szerepét, céljuk a magyar ellátásbiztonság aláásása által a magyar külpolitika mozgásterének csökkentése.
Magyarország továbbra is elkötelezett a stabil, biztonságos és versenyképes energiaellátás mellett, és minden nemzetközi kötelezettségét a vonatkozó szabályoknak megfelelően teljesíti”
– zárja közleményét a Szuverenitásvédelmi Hivatal.
