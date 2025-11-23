A Tisza vezető politikusa: „Fenyegetésnek érzem a kormány USAID-ellenes fellépését”

Orbán azt mondta, hogy itt az ideje felszámolni az NGO-k, újságírók, bírák, politikusok árnyhadseregét, akiket az Egyesült Államok és Brüsszel fizetnek.

Így utalt azokra a tervekre, amelyekkel az USA Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) által finanszírozott NGO-k és médiumok ellen kíván fellépni. Szóval, ez egy valós fenyegetés, ön is ennek érzi ezt?”

Tarr Zoltán gyors válasza: „Határozottan! Ez egy valós fenyegetés, megint valami a demagógiájából, és ööööö, és valami, amit mindig is mondott. Szóval mi határozottan egy valós fenyegetésnek látjuk ezt. Már kinevezte azt a személyt, aki felelős azért, hogy kiderítse, mely szervezetek vagy hírügynökségek kapnak támogatást a USAID-től vagy más amerikai forrásokból. És megpróbálja összegyűjteni és levadászni ezeket, mi nem látjuk a tényleges jogi hátteret.”

A TISZA alelnöke tehát a guruló dollárok elleni kormányzati fellépést, a külső pénzügyi támadások elleni határozott kiállást fenyegetésnek tartja, ráadásul egy számára idegen területen, jogi kifogásokat is megfogalmaz László András politikai korrupciós források feltárásáért felelős kormánybiztos státuszát illetően is.