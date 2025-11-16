Weber döntött: a magyarok pénztárcája ellen dolgozik a Tisza Párt Brüsszelben – László András

Exkluzív interjúnkban Brüsszelben László Andrással, a Fidesz európai parlamenti képviselőjével beszélgettünk az MFF-tárgyalások kulisszatitkairól.

Beszélgettünk emellett Ukrajna korrupciós botrányairól és arról, hogy valóban érdemes-e eurómilliárdokat önteni a háború és politikai káosz sújtotta Ukrajnába.

Szóba került az EP-ben egyre hangosabb békepárti álláspontja a Patriótáknak, az uniós migrációs paktum , valamint az is, hogyan működik a Tisza Párt és az Európai Néppárt együttműködése.