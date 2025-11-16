Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
11. 16.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 16.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
békepárti Brüsszelben Patriótáknak migrációs Ukrajna botrány Fidesz László András paktum

Weber döntött: a magyarok pénztárcája ellen dolgozik a Tisza Párt Brüsszelben – László András

2025. november 16. 20:12

Exkluzív riportunk Brüsszelből László Andrással a Fidesz Európai Parlamenti képviselőjével.

2025. november 16. 20:12
null

Exkluzív interjúnkban Brüsszelben László Andrással, a Fidesz európai parlamenti képviselőjével beszélgettünk az MFF-tárgyalások kulisszatitkairól. 

Beszélgettünk emellett Ukrajna korrupciós botrányairól és arról, hogy valóban érdemes-e eurómilliárdokat önteni a háború és politikai káosz sújtotta Ukrajnába. 

Szóba került az EP-ben egyre hangosabb békepárti álláspontja a Patriótáknak, az uniós migrációs paktum , valamint az is, hogyan működik a Tisza Párt és az Európai Néppárt együttműködése.

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube csatornáján!

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Laszlo63
2025. november 16. 20:34
Szuper! Minden ami nekünk fontos az nekik nem fontos. Ezt meg is tudom érteni, de azt már nem tudom elfogadni hogy egy belső gyarmatként kezelnek minket. Nekem egyszer direkt elmondta egy dán szabadkomcsi hogy soha sem volt a tervben hogy ugyanaz a fizu legyen ugyanazért a munkáért az EU-ban, mert a kelet egy belső gyarmatosítás része volt. Ugyanezt próbálják eljátszani most az ukikkal hogy meg legyen a jólét a következő 20 évben is a mageuropaban. Mocskos egy bagázs, de mindig is így játszottak. Az a bajuk hogy az Orbán átlát a szitán, és ezt nagyon nem szeretik. Kibaszottul idegesítő hogy a magyarok megtanultak a leckét, ezért kell egy új garnitúra aki benyalja a süket dumát megint és megint.
Válasz erre
3
0
SZEGYENVALOGATOTT_SZEGYEN_SZEGYEN
•••
2025. november 16. 20:18 Szerkesztve
Természetesen a pszichopata Magyar Péter vezette Tisza szekta nem dolgozik a magyarok pénztárcája ellen, viszont a cukorbeteg dagadék Orbán és az egész NEr-esztény rendszere agyonbassza a magyarokat az inflációval és a minimálbéren tartással. Tapsoljatok közmunkás pedoszektások! 🤦‍♀🤷‍♂lolll
Válasz erre
1
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!