Weber döntött: a magyarok pénztárcája ellen dolgozik a Tisza Párt Brüsszelben – László András

Kitálalt a volt ukrán miniszterelnök: Az Egyesült Államok fél éve keresi, kit ültessen Zelenszkij helyére
Nyikolaj Azarov szerint nincs könnyű dolguk, mert az alkalmas jelölteket vagy börtönbe zárták, vagy megölték, vagy elüldözték az országból.
Exkluzív riportunk Brüsszelből László Andrással a Fidesz Európai Parlamenti képviselőjével.
Exkluzív interjúnkban Brüsszelben László Andrással, a Fidesz európai parlamenti képviselőjével beszélgettünk az MFF-tárgyalások kulisszatitkairól.
Beszélgettünk emellett Ukrajna korrupciós botrányairól és arról, hogy valóban érdemes-e eurómilliárdokat önteni a háború és politikai káosz sújtotta Ukrajnába.
Szóba került az EP-ben egyre hangosabb békepárti álláspontja a Patriótáknak, az uniós migrációs paktum , valamint az is, hogyan működik a Tisza Párt és az Európai Néppárt együttműködése.
Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube csatornáján!