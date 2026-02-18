Vészjósló bejelentést tett a német fegyveróriás vezérigazgatója: Oroszországban dörzsölhetik a tenyerüket

Most néz nagyokat Zelenszkij: Orbán Viktor leszögezte, meddig állította le a kormány az Ukrajnába irányuló dízelszállítást
Az ukrajnai háború idén várhatóan nem ér véget – mondta a Rheinmetall hadiipari vállalat vezetője.
Az ukrajnai háború idén várhatóan nem ér véget – valotta be Armin Papperger, a német Rheinmetall hadiipari vállalat vezérigazgatója a Strana beszámolója szerint.
„Ukrajnának jelenleg hiányzik a finanszírozása. Ezen felül sokkal több katonai segítséget is lehetne nyújtani az országnak, ha valaki fizetne érte” – indokolta meg kijelentését a vállalatvezető.
A Rheinmetall vezetője ezzel magyarázta azt is, hogy miért nem jut több fegyver a frontra, annak ellenére, hogy a vállalata gyártókapacitása már most meghaladta a kötelezettségeit. apperger szerint a konszern légvédelmi rendszereket, lőszert, harckocsikat és drónokat is képes lenne nagyobb mennyiségben szállítani Ukrajnának, ám bizonyos területeken a gyártás pénzügyi fedezete még nem biztosított.
A vezérigazgató közlése szerint a Rheinmetall rendelésállománya az év végére ennek ellenére is elérheti a 140 milliárd eurót.
