Vészjósló bejelentést tett a német fegyveróriás vezérigazgatója: Oroszországban dörzsölhetik a tenyerüket

Az ukrajnai háború idén várhatóan nem ér véget – valotta be Armin Papperger, a német Rheinmetall hadiipari vállalat vezérigazgatója a Strana beszámolója szerint.

„Ukrajnának jelenleg hiányzik a finanszírozása. Ezen felül sokkal több katonai segítséget is lehetne nyújtani az országnak, ha valaki fizetne érte” – indokolta meg kijelentését a vállalatvezető.