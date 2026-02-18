Ft
02. 18.
szerda
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
rheinmetall armin papperger orosz-ukrán háború fegyver

Vészjósló bejelentést tett a német fegyveróriás vezérigazgatója: Oroszországban dörzsölhetik a tenyerüket

2026. február 18. 15:25

Az ukrajnai háború idén várhatóan nem ér véget – mondta a Rheinmetall hadiipari vállalat vezetője.

2026. február 18. 15:25
null

Az ukrajnai háború idén várhatóan nem ér véget – valotta be Armin Papperger, a német Rheinmetall hadiipari vállalat vezérigazgatója a Strana beszámolója szerint.

„Ukrajnának jelenleg hiányzik a finanszírozása. Ezen felül sokkal több katonai segítséget is lehetne nyújtani az országnak, ha valaki fizetne érte” – indokolta meg kijelentését a vállalatvezető.

A Rheinmetall vezetője ezzel magyarázta azt is, hogy miért nem jut több fegyver a frontra, annak ellenére, hogy a vállalata gyártókapacitása már most meghaladta a kötelezettségeit. apperger szerint a konszern légvédelmi rendszereket, lőszert, harckocsikat és drónokat is képes lenne nagyobb mennyiségben szállítani Ukrajnának, ám bizonyos területeken a gyártás pénzügyi fedezete még nem biztosított.

Ezt is ajánljuk a témában

A vezérigazgató közlése szerint a Rheinmetall rendelésállománya az év végére ennek ellenére is elérheti a 140 milliárd eurót.

Nyitókép: Nikolay DOYCHINOV / AFP

lacika-985
2026. február 18. 16:50
Nektek az a lényeg hogy minél több lovét kapjatok - hogy miatta emberéletek vesznek el az nem számit . Tetves népirtó parazita banda.
nemecsekerno-007-01
2026. február 18. 16:40
De most legalább mi keresünk rajta és még többet fogunk. A sikernek sajnos nem titka van, hanem ára. A Törpök élete nem csak játék és mese.
nemecsek-3
2026. február 18. 16:34
"Az ukrajnai háború idén várhatóan nem ér véget – valotta be Armin Papperger, ..." Az ukrajnai háború idén remélhetőleg nem ér véget – gondolta Armin Papperger,
Reszelő Aladár
2026. február 18. 16:22
Amióta tavaly májusban bejelentették a SAFE 150 milliárdos csomagját, az összes komoly európai fegyvergyár részvényei a dulpájukra emelkedtek, kivéve a Rheinmetallt, mert ők négyszereztek. De mivel komoly lóvét ruháztak be a kapacitásokba, így muszáj lekötni azokat. Még a végén kitör a béke és megint nem kell fegyver. Hogy közben emberek halnak meg? Persze mert Putyin egy beteg állat. De érdekes, hogy egyetlen méregzöldet sem látok, aki odaragasztaná magát a gyárkapuhoz, hogy a fegyverek embert ölnek. Ja persze, ők zöldek és csak a fontos dolgokért állnak ki.
