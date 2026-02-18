Lengyelországnak fel kell készülnie a legrosszabbra: pokollá tehetik az országot az ukrán katonák

Boroń hangsúlyozta: a hatóságoknak fel kell mérniük, hogy a veteránok miként tudnak majd visszailleszkedni a civil életbe. A rendőrség számol azzal, hogy egy részük pszichiátriai támogatásra szorulhat, ezért erről már egyeztetések is zajlanak.

A rendőrfőkapitány arra is felhívta a figyelmet, hogy a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények erősödése is várható. Mint mondta, a fronton jelenleg is használnak tudatmódosító szereket és a háború után az ebből hasznot húzó csoportok más, jövedelmező bűnözési formák felé fordulhatnak.