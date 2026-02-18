Lengyelországnak fel kell készülnie a legrosszabbra: pokollá tehetik az országot az ukrán katonák

Vérszomjas bejelentést tett Zelenszkij – Putyin egyik legfőbb szövetségesén állna bosszút
A leszerelt ukrán katonák és fronton már nem használt fegyverek komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek Lengyelországnak.
A leszerelt ukrán katonák esetleges lengyelországi beáramlása növelheti a bűnözés kockázatát – tolmácsolta az országos lengyel rendőrfőkapitány figyelmeztetését a TVP World.
Marek Boroń főfelügyelő szerint egy háború utáni demobilizációt követően fennáll a veszélye annak, hogy a fronton már nem használt fegyverek szervezett bűnözői csoportok kezébe kerülnek. Úgy véli, a harcedzett veteránok iránt is megnőhet a kereslet az alvilág részéről, hasonlóan ahhoz, ami a balkáni háborúk lezárását követően történt az 1990-es években.
A rendőrfőnök rámutatott: Lengyelországnak időben fel kell készülnie egy lehetséges hullámra, mivel egy békemegállapodás esetén sok ukrán katona a Lengyelországban élő családtagjaihoz csatlakozna.
Hozzátette, hogy egyes volt katonák mentális egészségügyi problémákkal is küzdhetnek, ami további társadalmi kihívásokat jelenthet.
Boroń hangsúlyozta: a hatóságoknak fel kell mérniük, hogy a veteránok miként tudnak majd visszailleszkedni a civil életbe. A rendőrség számol azzal, hogy egy részük pszichiátriai támogatásra szorulhat, ezért erről már egyeztetések is zajlanak.
A rendőrfőkapitány arra is felhívta a figyelmet, hogy a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények erősödése is várható. Mint mondta, a fronton jelenleg is használnak tudatmódosító szereket és a háború után az ebből hasznot húzó csoportok más, jövedelmező bűnözési formák felé fordulhatnak.
A lengyel hatóságok szerint ezért nemcsak a határvédelem és a közbiztonság megerősítése, hanem a megelőzés is kulcsfontosságú lesz a következő időszakban.
