02. 18.
szerda
lengyelország bűnözés ukrán katonák mentális betegség orosz-ukrán háború fegyver

Lengyelországnak fel kell készülnie a legrosszabbra: pokollá tehetik az országot az ukrán katonák

2026. február 18. 11:47

A leszerelt ukrán katonák és fronton már nem használt fegyverek komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek Lengyelországnak.

null

A leszerelt ukrán katonák esetleges lengyelországi beáramlása növelheti a bűnözés kockázatát – tolmácsolta az országos lengyel rendőrfőkapitány figyelmeztetését a TVP World.

Marek Boroń főfelügyelő szerint egy háború utáni demobilizációt követően fennáll a veszélye annak, hogy a fronton már nem használt fegyverek szervezett bűnözői csoportok kezébe kerülnek. Úgy véli, a harcedzett veteránok iránt is megnőhet a kereslet az alvilág részéről, hasonlóan ahhoz, ami a balkáni háborúk lezárását követően történt az 1990-es években.

A rendőrfőnök rámutatott: Lengyelországnak időben fel kell készülnie egy lehetséges hullámra, mivel egy békemegállapodás esetén sok ukrán katona a Lengyelországban élő családtagjaihoz csatlakozna. 

Hozzátette, hogy egyes volt katonák mentális egészségügyi problémákkal is küzdhetnek, ami további társadalmi kihívásokat jelenthet.

Boroń hangsúlyozta: a hatóságoknak fel kell mérniük, hogy a veteránok miként tudnak majd visszailleszkedni a civil életbe. A rendőrség számol azzal, hogy egy részük pszichiátriai támogatásra szorulhat, ezért erről már egyeztetések is zajlanak.

A rendőrfőkapitány arra is felhívta a figyelmet, hogy a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények erősödése is várható. Mint mondta, a fronton jelenleg is használnak tudatmódosító szereket és a háború után az ebből hasznot húzó csoportok más, jövedelmező bűnözési formák felé fordulhatnak.

A lengyel hatóságok szerint ezért nemcsak a határvédelem és a közbiztonság megerősítése, hanem a megelőzés is kulcsfontosságú lesz a következő időszakban.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Nemmostszülettem
2026. február 18. 12:23
Hozzánk is jönni fognak. Itt azért kevesebb lesz a család egyesítés, ide az is jönni fog, amelyik úgy érzi ki**sztunk vele, és jár neki a revans. Kelleni fog a szigorú határvédelem.
Válasz erre
3
0
bunko-jobbos
2026. február 18. 12:22
Leszerelt katonák? Olyan ott nincs, addig rohasztják szegényeket a lövészárokban, amíg meg nem halnak. De majd ha jön a béke, akkor reális veszély lesz (és nekünk is), jó lenne kurvára gyorsan demilitarizálni az egész koszfészket.
Válasz erre
1
0
hexahelicene
2026. február 18. 12:13
Megérdemlik a polákok a biztonsági kockázatot. Erre akkor kellett volna gondolniuk, amikor elkezdték tömni Ukrajnát pénzzel/fegyverrel...
Válasz erre
5
0
röviden
2026. február 18. 12:11
E z nekünk is reális kockázat. Egy esetleges durva összeomlás esetén különösen.
Válasz erre
6
0
