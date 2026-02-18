Ft
02. 18.
szerda
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Lukasenka Zelenszkij orosz-ukrán háború

Vérszomjas bejelentést tett Zelenszkij – Putyin egyik legfőbb szövetségesén állna bosszút

2026. február 18. 10:58

Súlyos vádakat vágott a kiszemelt fejéhez.

2026. február 18. 10:58
null

Ukrajna új szankciócsomagot vezetett be Fehéroroszország vezetője, Aljakszandr Lukasenka ellen, amiért segítette Oroszországot az Ukrajna elleni háború fenntartásában – tájékoztatott a Kyiv Independent Zelenszkij szerdai kijelentései alapján.

Jelentősen fokozni fogjuk az erőfeszítéseinket, hogy megakadályozzuk az ukránok meggyilkolásának minden formáját. Partnereinkkel együtt azon leszünk, hogy ez globális hatást gyakoroljon”

– közölte az ukrán elnök.

Oroszország állítólag 2025 végén drónvezérlő relérendszerek hálózatát telepítette Fehéroroszországban, amely kibővítette képességeit az ukrajnai északi régiók, köztük Kijev és Volhínia megtámadására. Ezek a rendszerek lehetővé tették az energia- és vasúti infrastruktúra elleni támadásokat, amelyek egyébként „nem lettek volna lehetségesek” – mondta Zelenszkij.

„Lukasenka már jó ideje feláldozza Fehéroroszország szuverenitását személyes hatalmának megőrzése érdekében, segítve az oroszoknak az agresszió miatt bevezetett globális szankciók kijátszását, aktívan igazolva Oroszország háborúját, és most tovább növelné saját részvételét a háború eszkalálódásában és elhúzódásában.”

Ennek súlyos következményei lesznek”

– fenyegetőzött az ukrán elnök.

Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pipa89
2026. február 18. 11:52
A szokásos ukrán jó szomszédi kommunikáció = államterror egy terrorállamtól.
1
0
Sárkányasszony
2026. február 18. 11:41
felb.ssz. Lukasenkó fejét is, hiába, okos ez a kis zöld koldus
3
0
westend
2026. február 18. 11:32
"fokozni fogjuk az erőfeszítéseinket, hogy megakadályozzuk az ukránok meggyilkolásának minden formáját" - erről már lekéstél te féreg. Egészen pontosan már akkor, amikor évekkel ezelőtt a felálltatok a tárgyalóasztaltól.
3
0
Obsitos Technikus
2026. február 18. 11:10
Kapálózik a zöld varangy.
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!