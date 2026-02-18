Vérszomjas bejelentést tett Zelenszkij – Putyin egyik legfőbb szövetségesén állna bosszút

Megszólalt Zelenszkij a béketárgyalásokról: szerinte Trump olyat kér tőle, ami az ukránoknak elfogadhatatlan
Az ukrán elnök szerint igazságtalan, hogy csak Ukrajnától várnák el, hogy vonuljon ki a Donbaszból.
Súlyos vádakat vágott a kiszemelt fejéhez.
Ukrajna új szankciócsomagot vezetett be Fehéroroszország vezetője, Aljakszandr Lukasenka ellen, amiért segítette Oroszországot az Ukrajna elleni háború fenntartásában – tájékoztatott a Kyiv Independent Zelenszkij szerdai kijelentései alapján.
Jelentősen fokozni fogjuk az erőfeszítéseinket, hogy megakadályozzuk az ukránok meggyilkolásának minden formáját. Partnereinkkel együtt azon leszünk, hogy ez globális hatást gyakoroljon”
– közölte az ukrán elnök.
Oroszország állítólag 2025 végén drónvezérlő relérendszerek hálózatát telepítette Fehéroroszországban, amely kibővítette képességeit az ukrajnai északi régiók, köztük Kijev és Volhínia megtámadására. Ezek a rendszerek lehetővé tették az energia- és vasúti infrastruktúra elleni támadásokat, amelyek egyébként „nem lettek volna lehetségesek” – mondta Zelenszkij.
„Lukasenka már jó ideje feláldozza Fehéroroszország szuverenitását személyes hatalmának megőrzése érdekében, segítve az oroszoknak az agresszió miatt bevezetett globális szankciók kijátszását, aktívan igazolva Oroszország háborúját, és most tovább növelné saját részvételét a háború eszkalálódásában és elhúzódásában.”
Ennek súlyos következményei lesznek”
– fenyegetőzött az ukrán elnök.
