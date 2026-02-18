Vérszomjas bejelentést tett Zelenszkij – Putyin egyik legfőbb szövetségesén állna bosszút

Oroszország állítólag 2025 végén drónvezérlő relérendszerek hálózatát telepítette Fehéroroszországban, amely kibővítette képességeit az ukrajnai északi régiók, köztük Kijev és Volhínia megtámadására. Ezek a rendszerek lehetővé tették az energia- és vasúti infrastruktúra elleni támadásokat, amelyek egyébként „nem lettek volna lehetségesek” – mondta Zelenszkij.