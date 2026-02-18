Megszólalt Zelenszkij a béketárgyalásokról: szerinte Trump olyat kér tőle, ami az ukránoknak elfogadhatatlan

Az ukrán nép nem fogadná el azt a békemegállapodást, amelynek értelmében Ukrajnának ki kéne vonulnia a keleti Donbasz régióból, és átadni Oroszországnak – nyilatkozta Volodimir Zelenszkij az Axiosnak. Az ukrán elnök azalatt nyilatkozott az amerikai lapnak, hogy még zajlottak Genfben a háromoldalú tárgyalások az ukrán, az orosz és az amerikai fél között.

A tárgyalópartnerek között a legnagyobb vitát a Donbasz feletti ellenőrzés kérdése okozza, mivel a területnek nagyjából 10 százaléka még mindig ukrán fennhatóság alatt áll. Zelenszkij úgy véli, nemcsak Ukrajnának, de Oroszországnak is vissza kellene vonulnia a térségben.