volodimir zelenszkij orosz-ukrán háború donald trump donbasz ukrajna oroszország

Megszólalt Zelenszkij a béketárgyalásokról: szerinte Trump olyat kér tőle, ami az ukránoknak elfogadhatatlan

2026. február 18. 08:18

Az ukrán elnök szerint igazságtalan, hogy csak Ukrajnától várnák el, hogy vonuljon ki a Donbaszból.

2026. február 18. 08:18
null

Az ukrán nép nem fogadná el azt a békemegállapodást, amelynek értelmében Ukrajnának ki kéne vonulnia a keleti Donbasz régióból, és átadni Oroszországnak – nyilatkozta Volodimir Zelenszkij az Axiosnak. Az ukrán elnök azalatt nyilatkozott az amerikai lapnak, hogy még zajlottak Genfben a háromoldalú tárgyalások az ukrán, az orosz és az amerikai fél között.

A tárgyalópartnerek között a legnagyobb vitát a Donbasz feletti ellenőrzés kérdése okozza, mivel a területnek nagyjából 10 százaléka még mindig ukrán fennhatóság alatt áll. Zelenszkij úgy véli, nemcsak Ukrajnának, de Oroszországnak is vissza kellene vonulnia a térségben.

„Oroszországnak ugyanolyan távolságra kell visszavonnia csapatait, mint amekkora visszavonulást az ukrán haderőtől elvárnak a Donbaszban” 

vélekedett az ukrán elnök. Továbbá beszélt arról is, hogy az amerikai közvetítők elmondása alapján Oroszország valóban be akarja fejezni a háborút. Zelenszkij továbbra is pesszimistán áll a helyzethez, és arra kérte az amerikaiakat, ne próbálják rávenni arra, hogy olyan békeelképzeléstkelljen megosztania a saját népével, amelyet az „bukásként” könyvelne el.

Egyúttal kifogásolta, és tisztességtelennek nevezte, hogy Donald Trump rendszeresen Ukrajnát, és nem Oroszországot szólítja fel, hogy tegyen engedményeket.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

