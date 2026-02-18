Utasította az ukrán delegációt Zelenszkij: személyes találkozót akar Putyinnal

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Genfben folytatódtak az amerikai közvetítéssel zajló orosz–ukrán béketárgyalások, ahová – mint Zelenszkij később elmondta – az ukrán elnök azzal a felszólalással indította útjára a kijevi küldöttséget, hogy vessék fel egy személyes találkozó megszervezését Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Zelenszkij szerint ugyanis a területi kérdésekben csak a közvetlen tárgyalások hozhatnak eredményt.