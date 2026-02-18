Utasította az ukrán delegációt Zelenszkij: személyes találkozót akar Putyinnal

Drámai fordulat Genfben: Ukrajna feldarabolása a tét – Putyin és Trump emberei a zárt ajtók mögött rajzolják újra a térképet
Trump az asztalra csapott, az orosz-ukrán sakkjátszma a svájci városban folytatódik.
Az ukrán elnök szerint ez az egyetlen módja a területi kérdések rendezésének.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Genfben folytatódtak az amerikai közvetítéssel zajló orosz–ukrán béketárgyalások, ahová – mint Zelenszkij később elmondta – az ukrán elnök azzal a felszólalással indította útjára a kijevi küldöttséget, hogy vessék fel egy személyes találkozó megszervezését Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Zelenszkij szerint ugyanis a területi kérdésekben csak a közvetlen tárgyalások hozhatnak eredményt.
„Utasítottam a csapatot, amely részt vett a háromoldalú tárgyalásokon, hogy vessék fel a vezetők közötti jövőbeni találkozó kérdését Genfben”
– nyilatkozta az Axiosnak, hangsúlyozva, hogy a közvetlen tárgyalást a békekötés érdekében tartja fontosnak.
