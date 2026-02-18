Ft
vlagyimir putyin ukrán elnök orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij

Utasította az ukrán delegációt Zelenszkij: személyes találkozót akar Putyinnal

2026. február 18. 07:11

Az ukrán elnök szerint ez az egyetlen módja a területi kérdések rendezésének.

2026. február 18. 07:11

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Genfben folytatódtak az amerikai közvetítéssel zajló orosz–ukrán béketárgyalások, ahová – mint Zelenszkij később elmondta – az ukrán elnök azzal a felszólalással indította útjára a kijevi küldöttséget, hogy vessék fel egy személyes találkozó megszervezését Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Zelenszkij szerint ugyanis a területi kérdésekben csak a közvetlen tárgyalások hozhatnak eredményt.

„Utasítottam a csapatot, amely részt vett a háromoldalú tárgyalásokon, hogy vessék fel a vezetők közötti jövőbeni találkozó kérdését Genfben”

 – nyilatkozta az Axiosnak, hangsúlyozva, hogy a közvetlen tárgyalást a békekötés érdekében tartja fontosnak.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP

europész
2026. február 18. 07:44
Almodik a nyomorult.Putyin csak akkor talalkozik vele amikor alairja a bekemegallapodast.Egyebkent is o tiltotta meg sajat maganak egy rorvenyrendeletben,hogy az orosz elnokkel soha nem egyezkedik ameddig Putyinnal hivjak.
pulsarito
2026. február 18. 07:41 Szerkesztve
Pöcszongorista! Hát persze, hogy találkozni fogsz Putyinnal! Akkor amikor aláírod a feltétel nélküli megadást, és onnan egyből visznek vagy Szibériába, vagy valamelyik amerikai börtönbe. talán utóbbival járnál jobban mert, ha Kijevbe visszamész azonnal fellógatnak a becsapott, megalázott ukránok!
faramuci
2026. február 18. 07:40
Nem mondta még senki a hoholnak hogy hol kell "akarni"?
rasputin
2026. február 18. 07:32 Szerkesztve
"""az orosz békedelegáció vezetője, Vlagyimir Megyinszkij, amelyek alapján megállapítható, hogy bármi áron folytatja a háborút az orosz fél – idézte a Portfolió a Kremlevszkaja Taberkát. Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácsadója ugyanis arról beszélt, hogy az oroszok készek akár több millió embert is elveszíteni, és évekig kenyéren és vízen élni annak érdekében, hogy a Donyec-medence orosz kézen maradjon, valamint a „különleges hadművelet” egyéb céljai is megvalósuljanak."""
