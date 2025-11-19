Ft
„Van másik” külföldi pénzforrás, amiből a Telex.hu játszhatja a függetlent!

2025. november 19. 20:39

Hamarosan további brüsszeli finanszírozási csatornákat mutat be a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

2025. november 19. 20:39
Lánczi Tamás
Lánczi Tamás
»Van másik« külföldi pénzforrás, amiből a Telex.hu játszhatja a függetlent! Összesen mintegy 3,4 milliárd forintban részesültek külföldi partnereikkel közösen.

Az Európai Bizottság »Európai médiaplatformok« pályázatán 2021-ben 2,5 millió euró, 2022-ben pedig újabb 2,1 millió euró támogatást kapott egy nemzetközi konzorcium, amelynek a Telex is tagja. Az Európai Bizottság EMOVE elnevezésű pályázatán is nagyot szakított ugyanez a kör, 2024-ben további 3,85 millió eurót kaptak.

Ha valaki esetleg aggódna, hogy Ursula von der Leyen csak ezzel az 3,4 milliárd forinttal szúrja ki a Telex és külföldi partnerei szemét, az ne tegye: hamarosan további brüsszeli finanszírozási csatornákat mutat be a Szuverenitásvédelmi Hivatal.”

