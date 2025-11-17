Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
11. 17.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 17.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Telex Szuverenitásvédelmi Hivatal Magyarország

Szorul a hurok: hamarosan nyilvánosságra hozzák a Telexbe guruló dollár- és eurómilliók forrásait

2025. november 17. 19:12

Akcióba lendül a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

2025. november 17. 19:12
null

A Telex tagadja a valóságot a külföldi finanszírozásával kapcsolatban, ezért a Szuverenitásvédelmi Hivatal a magyar nyilvánosság tisztasága és a média átláthatósága érdekében a következő időszakban olyan információkat tár fel, amelyek minden kétséget kizáróan bizonyítják a külföldi finanszírozás tényét – áll a hivatal MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében.

Közölték: a Szuverenitásvédelmi Hivatal már A USAID-botrány magyarországi korrupciós szálai című március 6-i jelentésében bemutatta, hogy az amerikai demokrata kormányzat busásan támogatta a Telexet a Soros-hálózat legnagyobb pénzosztó szervezetein keresztül. Ezen felül a Biden-kormányzat 740 ezer dollárt adott a Telex Akadémiát működtető Ne Hallgassunk Nonprofit Kft.-nek is.

Rendkívül beszédes, hogy a céget közvetlenül a jelentésünk után és a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat benyújtása előtt néhány nappal számolták fel. A Telex azóta is titkolja, mire költötték el a több száz millió forintot – írta a hivatal.

Mindezeket a kifizetéseket az amerikai baloldal által politikai fegyverként használt USAID bonyolította le, amelyről megszüntetése óta már az Egyesült Államokban is nyíltan kimondják, hogy Bidenék antidemokratikus politikai beavatkozásokra, választások befolyásolására és kormánybuktatásra használták világszerte. A szervezet közép-európai programjának elsődleges célpontja Magyarország volt, egyik legnagyobb haszonélvezője pedig a Telex – közölte a hivatal.

„Vajon mit vállalt mindezért cserébe a Telex? És ez még csak a kezdet. A Szuverenitásvédelmi Hivatal a következő időszakban további információkat tár a nyilvánosság elé, amelyből világossá válik, hogy a Telex egy ízig-vérig külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezet, amely hazudik a magyar embereknek a »függetlenségéről«” – áll a hivatal közleményében.

(MTI)

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cutcopy
2025. november 17. 19:54
„Vajon mit vállalt mindezért cserébe a Telex?" Mint ha nem látnánk nap mint nap..
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. november 17. 19:54
Magyar Péter el akarja törölni a rezsicsökkentést és a rezsitámogatást. A rezsicsökkentés eltörlésével a családok és nyugdíjasok tömegeit nyomorítja meg anyagilag. A rezsitámogatás eltörlésével az oktatási, egészségügyi és szociális intézmények tömegeit sodorja lehetetlen helyzetbe, továbbá számos kis- és középvállalkozót lehetetlenít el. Magyar Péter a nemzet ellensége! Önsorsrontó aki Magyar Pétert támogatja!
Válasz erre
0
0
vi-ktt
•••
2025. november 17. 19:40 Szerkesztve
Ja és hagyjuk már ezt az "amerikai baloldal" ködösítést, jó? Az USA cionáci világbirodalom, ahol az aktuális elnökjelölteknek KÖTELEZŐEN KELL többszöri pávatáncot lejteniük az amerikai cionáci központ, az AIPAC előtt. És ahol a száz honatya közül 96 van KÖZVETLENÜL UGYANEZEN központ fizetési listáján PÁRTPREFERENCIÁTÓL FÜGGETLENÜL! Trump vajon nem bombázta Iránt? A hivatalos cionáci propagandának itt a Mandineren mi a magyarázata erre? Vagy a venezuelai invázió előkészületeire? Vagy a cionáci népirtó rezsim tízmilliárd dollárokkal való támogatására egy akkora város ellen, mint amekkora a magyarországi Bugac közigazgatási területe!? Én tudom, mi az aljas célotok ezzel a jobb meg bal oldal feszkó szítással, de jobb lenne, ha magatok vallanátok be!
Válasz erre
0
1
FeketeFehér
2025. november 17. 19:40
A Telex olvasóit, előfizetőit vagy támogatóit úgy kábé semennyire sem érdekli a Szuvhiv bohóckodása, élen a kislánczival. Sőt, úgy általában az embereket nem érdekli ez a bohóckodás. Mondjuk ezt az egészet a fidesz leginkább a saját híveinek bohóckodja. :)))
Válasz erre
1
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!