Szorul a hurok: hamarosan nyilvánosságra hozzák a Telexbe guruló dollár- és eurómilliók forrásait

A Telex tagadja a valóságot a külföldi finanszírozásával kapcsolatban, ezért a Szuverenitásvédelmi Hivatal a magyar nyilvánosság tisztasága és a média átláthatósága érdekében a következő időszakban olyan információkat tár fel, amelyek minden kétséget kizáróan bizonyítják a külföldi finanszírozás tényét – áll a hivatal MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében.

Közölték: a Szuverenitásvédelmi Hivatal már A USAID-botrány magyarországi korrupciós szálai című március 6-i jelentésében bemutatta, hogy az amerikai demokrata kormányzat busásan támogatta a Telexet a Soros-hálózat legnagyobb pénzosztó szervezetein keresztül. Ezen felül a Biden-kormányzat 740 ezer dollárt adott a Telex Akadémiát működtető Ne Hallgassunk Nonprofit Kft.-nek is.

Rendkívül beszédes, hogy a céget közvetlenül a jelentésünk után és a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat benyújtása előtt néhány nappal számolták fel. A Telex azóta is titkolja, mire költötték el a több száz millió forintot – írta a hivatal.

Mindezeket a kifizetéseket az amerikai baloldal által politikai fegyverként használt USAID bonyolította le, amelyről megszüntetése óta már az Egyesült Államokban is nyíltan kimondják, hogy Bidenék antidemokratikus politikai beavatkozásokra, választások befolyásolására és kormánybuktatásra használták világszerte. A szervezet közép-európai programjának elsődleges célpontja Magyarország volt, egyik legnagyobb haszonélvezője pedig a Telex – közölte a hivatal.

„Vajon mit vállalt mindezért cserébe a Telex? És ez még csak a kezdet. A Szuverenitásvédelmi Hivatal a következő időszakban további információkat tár a nyilvánosság elé, amelyből világossá válik, hogy a Telex egy ízig-vérig külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezet, amely hazudik a magyar embereknek a »függetlenségéről«” – áll a hivatal közleményében.