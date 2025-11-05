Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Paks II Atomerőmű betonöntés engedély vállalat közlemény munkálatok Roszatom reaktor

Itt a rég várt bejelentés: megjött az engedély Paks II. első betonöntésére

2025. november 05. 19:44

A munkálatok várhatóan februárban kezdődnek.

2025. november 05. 19:44
null

Az Országos Atomenergia Hivatal kiadta azokat az engedélyeket, amelyek lehetővé teszik az első betonöntést a Paksi Atomerőmű 5. blokk nukleáris sziget épületeinek alaplemezébe – közölte a Roszatom orosz vállalat szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint 

a kedden kiadott engedélyek alapján megkezdődhet az 5. blokk nukleáris sziget létesítményeinek alapozása és építése, amelynek fővállalkozója, tervezője és kivitelezője a Roszatom állami vállalat mérnöki részlege, az Atomstroyexport. 

A munkálatok várhatóan 2026 februárjában kezdődnek.

Ezt is ajánljuk a témában

Minden megfelel a szigorú követelményeknek

A 2022-es létesítési engedélyt kiegészítő engedélyek megerősítik, hogy a Paks II. projekt mindenben megfelel a szigorú nemzetközi, európai és a magyar nukleáris biztonsági követelményeknek. A biztonság átfogó megközelítése, beleértve az aktív és passzív rendszerek használatát, biztosítja az összes szabvány betartását. Az engedélyek megszerzése lehetővé teszi a teljes körű építés megkezdését, beleértve az első betonöntés aktív előkészületeit is, amely az atomerőművi blokk építésének kezdete – tették hozzá.

„A magyar megrendelő által megszerzett engedélyek lehetővé teszik az Atomstroyexport vállalat mint fővállalkozó számára, hogy aktív előkészületeket tegyen az első betonöntésre, amire 2026 februárjában kerül sor” – idézi a közlemény Alekszandr Mertent, a vállalat nemzetközi üzletfejlesztésért felelős alelnökét.

Már készülnek a kulcsfontosságú berendezések

Közleményükben felidézték: a Paks II Atomerőmű az első modern, orosz tervezésű, VVER-1200 reaktorokkal épülő atomerőmű, amely az Európai Unióban valósul meg. Az atomerőmű a 2014. január 14-i orosz-magyar kormányközi megállapodás és az új atomerőmű építésére vonatkozó három alapszerződés alapján épül, létesítési engedélyét a magyar nukleáris hatóság 2022. augusztusában adta ki. Ezek alapján befejeződtek az atomerőmű előkészítő munkálatai, elkészült a blokk munkagödre. Az orosz üzemekben megkezdődött a kulcsfontosságú berendezések gyártása.

A Paks II. építése során a helyi beszállítás részaránya elérheti a 40 százalékot. A vezető orosz és magyar vállalatok mellett számos külföldi, európai, ázsiai és amerikai cég vesz benne részt. Az erőműbe tervezett III+ generációs, 1200 megawatt elektromos teljesítményű, nyomottvizes VVER-1200-as reaktorok megfelelnek a legszigorúbb nemzetközi biztonsági követelményeknek. A VVER-1200-as reaktorokkal szerelt blokkok tervezett üzemideje 60 év, ami 20 évvel meghosszabbítható.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2025. november 05. 20:01
Azért az érdekelne, hogy az első 8 évben mi történt? Mert van egy projekt társulat, aki kidolgoz terveket. Meg van egy egész hatóság, akinek kb Paks 1 felügyelete mellett ez az egyetlen dolga. Értem én, hogy biztonság, de itt már a bürokrácia termelte újra önmagát.
Válasz erre
0
0
hlaci83
2025. november 05. 19:57
Ahogy kinéz Magyarország energiaellátása a jövőben, még 3 kéne legalább.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!