Itt a rég várt bejelentés: megjött az engedély Paks II. első betonöntésére

Minden megfelel a szigorú követelményeknek

A 2022-es létesítési engedélyt kiegészítő engedélyek megerősítik, hogy a Paks II. projekt mindenben megfelel a szigorú nemzetközi, európai és a magyar nukleáris biztonsági követelményeknek. A biztonság átfogó megközelítése, beleértve az aktív és passzív rendszerek használatát, biztosítja az összes szabvány betartását. Az engedélyek megszerzése lehetővé teszi a teljes körű építés megkezdését, beleértve az első betonöntés aktív előkészületeit is, amely az atomerőművi blokk építésének kezdete – tették hozzá.

„A magyar megrendelő által megszerzett engedélyek lehetővé teszik az Atomstroyexport vállalat mint fővállalkozó számára, hogy aktív előkészületeket tegyen az első betonöntésre, amire 2026 februárjában kerül sor” – idézi a közlemény Alekszandr Mertent, a vállalat nemzetközi üzletfejlesztésért felelős alelnökét.

Már készülnek a kulcsfontosságú berendezések