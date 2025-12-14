„Életemet és véremet” – hősként írnak a fiatal újpestiről, még a fradisták is egymás után üzentek neki

„Nagyon megijedtünk” – fejbe rúgták, eszméletlenül terült el az Újpest játékosa, döbbent csend a stadionban
Pedig a lila-fehérek hétgólos meccsen győzelmet ünnepelhettek.
Kaczvinszki Dominik ijesztő fejsérülést szenvedett az MTK ellen. Az Újpest közleményt adott ki az állapotáról, a szurkolók pedig sorban üzentek neki.
Ahogyan arról beszámoltunk, az Újpest 4–3-ra nyert az MTK vendégeként a labdarúgó NB I 17. fordulójának szombati játéknapján. A 90. percben a vendégek játékosa, Kaczvinszki Dominik ijesztő fejsérülést szenvedett, miközben önfeláldozó módon próbálta védeni a kapuját a góltól – Marin Jurina a labda helyett a fejét találta el, aminek következtében eszméletlenül terült el a földön. A 19 éves védőhöz azonnal érkezett az orvosi segítség, végül hordágyon vitték le a pályáról és kórházba szállították. Az Újpest még este közleményt adott ki az állapotáról.
„Védőnk, Kaczvinszki Dominik az MTK Budapest elleni mérkőzés 90. percében összeütközött az ellenfél egyik játékosával, Marin Jurinával, az eset következtében pedig elveszítette eszméletét. Kaczvinszkit nemcsak le kellett cserélni, de kórházba is kellett szállítani.
Fiatal játékosunk azóta ismét eszméleténél, és a körülményekhez képest jól van, de megfigyelésre egyelőre bennmarad a Baleseti Intézetben. Jurina a lefújást követően nagyon sportszerűen, egyből érdeklődött védőnk állapotáról.”
„Fradistaként kívánunk mielőbbi jobbulást! Nagyon kemény jelenetsor volt.”
„Jobbulást kívánok! (Egy Fradi-szurkoló.)”
„Jobbulást kívánok Dominak. Egy fradista srác.”
„Fradistaként is mielőbbi gyors felépülést kívánok, ijesztő látvány volt. Lovrencsics Gergő esete jutott eszembe egyből, ahogy a földön maradt. Hőstett volt, megmentette a három pontot.”
„Saját testén keresztül védte a kaput és az Újpestet.”
„Önfeláldozás az Újpestért!! Gyors gyógyulást kívánok, te vagy a magyar lelke a csapatnak.”
„»Életemet és véremet...« Betartottad a fogadalmat! Épülj fel gyorsan, mert szükség van rád tavasszal! Respect!”
Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA