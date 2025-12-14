Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
fejsérülés közlemény Újpest sérülés NB I MTK

„Életemet és véremet” – hősként írnak a fiatal újpestiről, még a fradisták is egymás után üzentek neki

2025. december 14. 14:01

Kaczvinszki Dominik ijesztő fejsérülést szenvedett az MTK ellen. Az Újpest közleményt adott ki az állapotáról, a szurkolók pedig sorban üzentek neki.

2025. december 14. 14:01
null

Ahogyan arról beszámoltunk, az Újpest 4–3-ra nyert az MTK vendégeként a labdarúgó NB I 17. fordulójának szombati játéknapján. A 90. percben a vendégek játékosa, Kaczvinszki Dominik ijesztő fejsérülést szenvedett, miközben önfeláldozó módon próbálta védeni a kapuját a góltól – Marin Jurina a labda helyett a fejét találta el, aminek következtében eszméletlenül terült el a földön. A 19 éves védőhöz azonnal érkezett az orvosi segítség, végül hordágyon vitték le a pályáról és kórházba szállították. Az Újpest még este közleményt adott ki az állapotáról.

Az Újpest tájékoztatott a fiatal játékosa állapotáról
Az Újpest tájékoztatott a fiatal játékosa állapotáról (Fotó: ujpestfc.hu)

Ezt is ajánljuk a témában

„Védőnk, Kaczvinszki Dominik az MTK Budapest elleni mérkőzés 90. percében összeütközött az ellenfél egyik játékosával, Marin Jurinával, az eset következtében pedig elveszítette eszméletét. Kaczvinszkit nemcsak le kellett cserélni, de kórházba is kellett szállítani. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor
Tovább a cikkhezchevron

Fiatal játékosunk azóta ismét eszméleténél, és a körülményekhez képest jól van, de megfigyelésre egyelőre bennmarad a Baleseti Intézetben. Jurina a lefújást követően nagyon sportszerűen, egyből érdeklődött védőnk állapotáról.”

A szurkolók üzentek az Újpest játékosának

„Fradistaként kívánunk mielőbbi jobbulást! Nagyon kemény jelenetsor volt.”

„Jobbulást kívánok! (Egy Fradi-szurkoló.)”

„Jobbulást kívánok Dominak. Egy fradista srác.”

„Fradistaként is mielőbbi gyors felépülést kívánok, ijesztő látvány volt. Lovrencsics Gergő esete jutott eszembe egyből, ahogy a földön maradt. Hőstett volt, megmentette a három pontot.”

„Saját testén keresztül védte a kaput és az Újpestet.”

„Önfeláldozás az Újpestért!! Gyors gyógyulást kívánok, te vagy a magyar lelke a csapatnak.”

„»Életemet és véremet...« Betartottad a fogadalmat! Épülj fel gyorsan, mert szükség van rád tavasszal! Respect!”

 

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2025. december 14. 14:10
Épüljön fel mihamarabb a srác!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!