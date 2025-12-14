„Életemet és véremet” – hősként írnak a fiatal újpestiről, még a fradisták is egymás után üzentek neki

Ahogyan arról beszámoltunk, az Újpest 4–3-ra nyert az MTK vendégeként a labdarúgó NB I 17. fordulójának szombati játéknapján. A 90. percben a vendégek játékosa, Kaczvinszki Dominik ijesztő fejsérülést szenvedett, miközben önfeláldozó módon próbálta védeni a kapuját a góltól – Marin Jurina a labda helyett a fejét találta el, aminek következtében eszméletlenül terült el a földön. A 19 éves védőhöz azonnal érkezett az orvosi segítség, végül hordágyon vitték le a pályáról és kórházba szállították. Az Újpest még este közleményt adott ki az állapotáról.

Az Újpest tájékoztatott a fiatal játékosa állapotáról (Fotó: ujpestfc.hu)