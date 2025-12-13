„Nagyon megijedtünk” – fejbe rúgták, eszméletlenül terült el az Újpest játékosa, döbbent csend a stadionban

Az első gól már a 12. percben megszületett, Polievka az alapvonalról adott középre, Lacoux sarkáról pedig a saját kapujába pattant a labda, 1–0. A francia a szünet előtt javított, amikor 23 méteres bombája kipattant Demjén Patrikról, Matko pedig bevágta a labdát, 1–1.

Az 52. percben újabb öngól született, ami viszont már a vendégeket segítette: Mato centerezett, Kovács Patrik pedig becsúszva lőtt a kapujába, 1–2. A 67. percben jött a válasz: Törőcsik Péter lőtt 17 méterről a bal alsóba, 2–2.

És hol volt még a vége!

A 77. percben megint az Újpest került előnybe, Horváth Krisztofer ugratta ki Matkót, Kádár Tamás pedig mentett volna, de rápöckölte a labdát lila-fehérek játékosára, ahonnan Demjén fölött a kapuba pattant, 2–3. Négy perccel később Németh Hunor egyenlített: a szabadrúgása még elakadt a sorfalban, de a visszapattanó labdát 18 méterről lőtte a kapuba, 3–3.