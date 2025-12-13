„Nagyon megijedtünk” – fejbe rúgták, eszméletlenül terült el az Újpest játékosa, döbbent csend a stadionban

„Sikereket ígértek, de eddig csak szégyent hoztak” – az újpestiek úgy érzik, szembe köpték őket
Kemény hangvételű bejegyzést tettek közzé a szurkolók.
Hétgólos meccset játszott egymással a két fővárosi csapat a Hungária körúton. Az MTK–Újpestet 4–3-ra nyerték a vendégek, miközben Kaczvinszki Dominik brutális sérülést szenvedett.
Nem sokan gondoltuk volna, hogy az MTK–Újpestből az őszi szezon egyik legjobb NB I-es meccse kerekedhet. Két mély gödörben lévő csapat találkozott az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, mindkét együttes régen kóstolt már bele a győzelem ízébe.
Az első gól már a 12. percben megszületett, Polievka az alapvonalról adott középre, Lacoux sarkáról pedig a saját kapujába pattant a labda, 1–0. A francia a szünet előtt javított, amikor 23 méteres bombája kipattant Demjén Patrikról, Matko pedig bevágta a labdát, 1–1.
Az 52. percben újabb öngól született, ami viszont már a vendégeket segítette: Mato centerezett, Kovács Patrik pedig becsúszva lőtt a kapujába, 1–2. A 67. percben jött a válasz: Törőcsik Péter lőtt 17 méterről a bal alsóba, 2–2.
És hol volt még a vége!
A 77. percben megint az Újpest került előnybe, Horváth Krisztofer ugratta ki Matkót, Kádár Tamás pedig mentett volna, de rápöckölte a labdát lila-fehérek játékosára, ahonnan Demjén fölött a kapuba pattant, 2–3. Négy perccel később Németh Hunor egyenlített: a szabadrúgása még elakadt a sorfalban, de a visszapattanó labdát 18 méterről lőtte a kapuba, 3–3.
Újabb négy perc, újabb gól, ezúttal viszont már az utolsó: a csereként beállt Horváth Krisztofer lőtte Ademi passzát a jobb alsó sarokba, 3–4.
Mégsem lehetett felhőtlen az újpestiek öröme, a 90. percben ugyanis Jurina véletlenül úgy fejbe rúgta Kaczvinszki Dominikot, hogy eszméletlenül terült el a földön. Az egész stadionra csönd ereszkedett, aggódtak a szurkolók, gyorsan jött is az orvosi stáb, pár percen belül hordágyra rakták és mentő szállította el a labdarúgót.
A 19 éves játékos állapotáról egyelőre nem sokat tudni, de az Újpest kapusát, Banai Dávidot megkérdezte róla a mérkőzés után az M4 Sport.
Az elején nagyon megijedtünk, nem nézett ki jól. Blokkolt egy lövést, az is kellett a győzelemhez. Végre csapatként dolgoztunk. Az első félidő nem úgy sikerült, nem volt időm fázni, de nagy győzelmet arattunk”
– árulta el a lila-fehérek hálóőre.
Az Újpest 4–3-as győzelmével a 9. helyre lépett a tabellán, egy ponttal áll éppen a már 4 mérkőzés óta pontot sem szerző MTK mögött.
NB I, 17. forduló
MTK Budapest–Újpest FC 3–4 (1–1)
Gól: Lacoux (12. – öngól), Törőcsik (67.), Németh H. (81.), ill. Matko (45.), Kovács P. (52. – öngól), Matko (77.), Horváth K. (85.)
