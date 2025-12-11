Ft
12. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Újpest FC közlemény Szusza Ferenc Stadion NB I

„Sikereket ígértek, de eddig csak szégyent hoztak” – az újpestiek úgy érzik, szembe köpték őket

2025. december 11. 15:08

Kiadták az ukázt: az idei utolsó két meccsen javítani kell! Az Újpest szurkolói kemény hangvételű bejegyzést tettek közzé a Facebookon.

2025. december 11. 15:08
null

Az Újpest labdarúgócsapata jelenleg csak tizedik az NB I-ben, és ha az előző két meccséhez hasonlóan az idei utolsó kettőn sem szerez pontot vagy pontokat (idegenben az MTK és otthon a sereghajtó Kazincbarcika ellen), akkor fennáll a veszélye annak, hogy kieső helyen tölti majd a téli szünetet.

A legutóbbi, Zalaegerszeg elleni vereség után a lila-fehérek egyik szurkolói csoportja, az Újpest Ultras 1992 egy kemény hangvételű posztot tett közzé a Facebookon. A drukkerek úgy érzik, megint szembeköpték őket, és felkérték a játékosokat, hogy az évből hátralévő két mérkőzésen valamelyest javítsanak a klub megítélésén.

Újpest, Szusza Ferenc Stadion, Újpest-szurkolók, NB I
Az Újpest szurkolói kitartóak, de a türelmük talán már rég elfogyott (Fotó: Facebook / Újpest FC)

A bejegyzést tartalmi változtatás nélkül közöljük:

„Nehéz szavakat találni a hétvégi, ZTE elleni vereséget követően.

Úgy érezzük, újra szembe lettünk köpve, elég rendesen…

Még látszata sincs annak, hogy itt változás lenne csapaton belül. Hazai pályán képtelenek vagyunk dominálni. Semmitmondó falusi csapatok rohannak át rajtunk. Egyszerűen szégyen, ami ebben a szezonban folyik Újpesten. Pontosabban, ami már évek óta…

Az egyedüli dicséret a szurkolókat és a Tábort illeti, akik felhívásunkra, a viszontagságok ellenére is szép számmal kilátogattak, és beleálltak a szurkolásba az elejétől fogva.

A mérkőzés utáni beszélgetés alkalmával – az elnökkel és az ügyvezetővel – igazából semerre sem tudtunk elmozdulni. A szavak nekünk már súlytalanok. Ez nem az az irány, amire mi, újpestiek várunk. A vezetőség ténylegesen vállaljon felelősséget, ha komolyak a szándékaik, mert sikereket ígértek, de eddig csak szégyent hoztak!

Két forduló van hátra, tegyetek meg mindent, hogy faragjatok a szégyenből! Mi ott leszünk.”

 

Ahogyan arra a szurkolók is utaltak a közleményükben, az Újpest hazai mérlege különösen elkeserítő: Horváth Krisztoferék a Szusza Ferenc Stadionban az eddigi nyolc bajnokijukból csak egyet nyertek meg (a legelsőt a DVTK ellen), azóta két döntetlent és öt vereséget jegyeznek, s náluk kevesebb pontot (5) hazai környezetben egyik csapat sem gyűjtött ebben az idényben. Az együttes Damir Krznar irányításával kezdte meg a szezont, de őt már elbocsátották, azóta ideiglenes megbízással Bodor Boldizsár dolgozik vezetőedzőként.

Nyitókép: Facebook / Újpest FC

Újpest–Zalaegerszeg 0–2

 

