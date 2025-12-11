„Sikereket ígértek, de eddig csak szégyent hoztak” – az újpestiek úgy érzik, szembe köpték őket

Az Újpest labdarúgócsapata jelenleg csak tizedik az NB I-ben, és ha az előző két meccséhez hasonlóan az idei utolsó kettőn sem szerez pontot vagy pontokat (idegenben az MTK és otthon a sereghajtó Kazincbarcika ellen), akkor fennáll a veszélye annak, hogy kieső helyen tölti majd a téli szünetet.

A legutóbbi, Zalaegerszeg elleni vereség után a lila-fehérek egyik szurkolói csoportja, az Újpest Ultras 1992 egy kemény hangvételű posztot tett közzé a Facebookon. A drukkerek úgy érzik, megint szembeköpték őket, és felkérték a játékosokat, hogy az évből hátralévő két mérkőzésen valamelyest javítsanak a klub megítélésén.