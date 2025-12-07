Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ZTE FC Újpest FC Zalaegerszeg NB I

„Mindenki rajtunk röhög” – az NB I legjobb formában lévő csapata is nyert Újpesten

2025. december 07. 21:58

A Zalaegerszeg nyert a Szusza Ferenc Stadionban is, ezzel sorozatban a negyedik győzelmét aratta az NB I-ben. Az Újpest szurkolói megint nyomdafestéket nem tűrő jelzőkkel illették csapatuk teljesítményét.

2025. december 07. 21:58
null

Sorozatban négy győzelemnél tart a Zalaegerszeg a labdarúgó NB I-ben, miután vasárnap este 2–0-ra legyőzte az Újpestet a 16. forduló záró mérkőzésén.

A ZTE az előző öt fordulóban a megszerezhető 15 pontból 12-t begyűjtött, ráadásul 

  • a listavezető Ferencvárost, 
  • a második helyezett ETO FC Győrt 
  • és a negyedik Paksot is legyőzte, 

vagyis az Újpest ellen sem számított esélytelennek. Különösképpen, hogy a legutóbbi két bajnokiját megnyerte a Szusza Ferenc Stadionban. Bár a vendégektől offenzív futballra nem lehetett számítani, a 18. percben Skribek Alen távoli lövését követően Banai Dávid a lécre ütötte a labdát. Az első félidő színvonalára jellemző, hogy ez a lövés volt az egyetlen gólszerzési lehetőség, vagyis 

a házigazda egyszer sem veszélyeztette az ellenfél kapuját.

A szünet után a vendégek pontosabb támadásokat vezettek, és Maxsuell Alegria közeli lövésénél újra az újpesti kapus védésére volt szükség, hogy a lila-fehérek ne kerüljenek hátrányba. Aztán az 59. percben már Banai sem segített, mert egy mintaszerű ZTE-támadásnál Szendrei Norbert és Skribek Alen összejátéka végén Joao Victor két méterről megszerezte a vezetést (0–1). A hátrányba kerülő Újpest meddő mezőnyfölényre tett szert, de csak a 87. percben találta el először a kaput. A végeredményt a csereként pályára lépett Krajcsovics Ábel állította be a 93. percben (0–2).

 

A második gól után az addig kitartóan szurkoló újpesti drukkereknél elszakadt a cérna, és ismét felcsendült a „k…a gyenge, k…a gyenge” rigmus a Szusza Ferenc Stadion lelátóján. 

Hasonló véleményeket fogalmaztak meg azok a szimpatizánsok is, akik a tévében követték a mérkőzést.

Azonnali változásokat akarunk! Meg kell találni az eszközöket, hogy ezt kikényszerítsük! Másodosztályú, sehol nem jegyzett brazilok csinálnak hülyét belőlünk hazai pályán… Takarodjon ez a bohóc banda, sárba tapossák a tradíciónkat, szó szerint mindenki rajtunk röhög

– írta egy szurkoló a lila-fehérek Facebook-oldalán. „Gratula! Ezért sem kellett sokat küzdeni. Az első kapott gólig stabilan őriztétek a nagy semmit! Hazai mérleg nulla! Ne merjétek a Szusza Stadiont hazai pályának nevezni! Nektek jelenleg nincs otthonotok. Ahhoz szív kellene!” – kommentelte egy másik. „Szurkolótábor és az egyesület elárulása. Szív és akarat nélkül a focit nem lehet művelni” – adott hangot csalódottságának egy harmadik.

Ezt is ajánljuk a témában

Otthon eddig az Újpest szerezte a legkevesebb pontot

Vereségével a házigazda maradt a tizedik helyen, míg a kék-fehérek a hetedik helyre jöttek fel. Kapusuk, Gundel-Takács Bence már 419 perce nem kapott gólt az NB I-ben. 

Az Újpest a legrosszabb hazai teljesítménnyel rendelkezik a teljes mezőnyben, mivel a júliusi, Diósgyőr elleni győzelem óta nem nyert bajnokit a Szusza Ferenc Stadionban, két döntetlen és öt vereség a mérlege.

LABDARÚGÓ NB I
16. FORDULÓ
Újpest–Zalaegerszeg 0–2 (Joao Victor 58., Krajcsovics 90+3.)

Korábban játszották
ETO FC–Kazincbarcika 3–1 (Gavrics 18., Stefulj 44., Huszár 90., ill. Rácz L. 56.)
Ferencváros–Kisvárda 3–0 (Nagy B. 11., Ötvös 21. – 11-esből, Yusuf 26.)

A mérkőzés összefoglalója

Nyitókép: Facebook / ZTE FC Zalaegerszeg

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
haxima
2025. december 07. 22:10
Miért van ezen a cigánygyereken melltartó?
Válasz erre
1
0
akitiosz
2025. december 07. 22:01
Ki ez a buzeráns?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!