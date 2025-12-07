„Mindenki rajtunk röhög” – az NB I legjobb formában lévő csapata is nyert Újpesten

Hasonló véleményeket fogalmaztak meg azok a szimpatizánsok is, akik a tévében követték a mérkőzést.

Azonnali változásokat akarunk! Meg kell találni az eszközöket, hogy ezt kikényszerítsük! Másodosztályú, sehol nem jegyzett brazilok csinálnak hülyét belőlünk hazai pályán… Takarodjon ez a bohóc banda, sárba tapossák a tradíciónkat, szó szerint mindenki rajtunk röhög

– írta egy szurkoló a lila-fehérek Facebook-oldalán. „Gratula! Ezért sem kellett sokat küzdeni. Az első kapott gólig stabilan őriztétek a nagy semmit! Hazai mérleg nulla! Ne merjétek a Szusza Stadiont hazai pályának nevezni! Nektek jelenleg nincs otthonotok. Ahhoz szív kellene!” – kommentelte egy másik. „Szurkolótábor és az egyesület elárulása. Szív és akarat nélkül a focit nem lehet művelni” – adott hangot csalódottságának egy harmadik.