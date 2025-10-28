Ft
Ft
12°C
5°C
Ft
Ft
12°C
5°C
10. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
áramexport importőr energiabiztonság Eurostat atomreaktor villamosenergia

Magyarország is közelebb kerülhet az energiabiztonsághoz, ha elkészül Paks II.

2025. október 28. 21:54

A hazánkban felhasznált villamos-energia negyede importból származott 2024-ben.

2025. október 28. 21:54
null

***

Az európai országok villamosenergia-piacainak összekapcsolása kulcsfontosságú az energiabiztonság és a megfizethetőség szempontjából. Az összekapcsolt piac lehetővé teszi, hogy a termelők könnyebben találjanak vevőt a felesleges áramra, a fogyasztók pedig kedvezőbben vásárolhassanak. Ugyanakkor a túlzott importfüggés kockázatot jelenthet, különösen geopolitikai vagy piaci feszültségek idején – írja cikkében a Világgazdaság.

Az Eurostat friss adataiból kiderül: 

az orosz–ukrán háború és a klímaválság hatására az energiabiztonság és az ellátás diverzifikálása kiemelt uniós cél lett. 

Az OECD-tagállamok között az elmúlt húsz évben jelentősen nőtt az áramimport és -export volumene, miközben a tagállamok között nagy különbségek alakultak ki.

Exportőrök és importőrök

Az Eurostat adatai szerint 2024-ben a 35 vizsgált európai ország közül 13 volt nettó exportőr és 21 nettó importőr.
A legnagyobb exportőr Svédország volt (–27%), mögötte Franciaország (–22%). A leginkább importfüggő Luxemburg (83,4%) és Moldova (81,4%) lett.

A Magyarországon felhasznált villamos energia 24,4%-a importból származott – ez a hetedik legmagasabb arány Európában. 

Nettó importmennyiségben az ország a harmadik helyen állt Olaszország és Németország után. Bár a magyar áramtermelés jelentős részét az atomenergia adja, a napenergia időjárás-függősége és a földgázimport miatt továbbra is sérülékeny az ellátás. A helyzetet a paksi bővítés, a tárolási kapacitások fejlesztése és a megújuló energia bővítése javíthatja.

A legjobban és a legkevésbé áramimportfüggő európai országok:

Forrás: Világgazdaság

A statisztikákból az is kiderül, hogy Franciaország 2024-ben 98,9 GWh nettó áramexporttal a világ legnagyobb exportőrévé vált – ez több, mint Belgium teljes éves fogyasztása. A növekedés az atomenergia-termelés felfutásának és a megújulók 10%-os bővülésének köszönhető.

A Világgazdaság ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy az országok import-export egyenlege évről évre változhat. Görögország például 2023-ban még importőr volt, 2024-re viszont exportőrré vált. Németország két évtized után 2023-ban vált nettó importőrré, amit a magas szén-dioxid-kvótaárak, atomreaktor-leállítások és a szomszédos országok megújuló kínálata magyaráz.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2025. október 28. 22:24
Az állítás igaz, és Paks-III is fel fog épülni a Duna túloldalán. A mini atomerőművek is megjelennek. Mégis. A closed-loop rendszerű geotermikus áramtermelő erőmű a magyarországi forró pontokon darabonként 2 év alatt felépíthetők, a Duna-aréna 1 éves elkészültét figyelembe véve, akár rövidebb idő alatt is képes a magyar ipar létrehozni. A geotermikus forró pontokon olyan energiabőség van, ami paksi méretű áramtermelést biztosíthat kimeríthetetlenül. Eddig két forró pont ismert, és mindkettő alföldi iparcentrum város közelében található! Egy ilyen erőmű üzemelése semmiben nem függ külföldtől, - és az elektrifikálást alappá teheti. Senki ne mondja, hogy ez lehetetlen, mert sokkal gyengébb helyen a horvátok épp most építenek ilyet, Harkánnyal szemben a határ mellett.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!