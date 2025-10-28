Magyarország is közelebb kerülhet az energiabiztonsághoz, ha elkészül Paks II.

Az OECD-tagállamok között az elmúlt húsz évben jelentősen nőtt az áramimport és -export volumene, miközben a tagállamok között nagy különbségek alakultak ki.

Exportőrök és importőrök

Az Eurostat adatai szerint 2024-ben a 35 vizsgált európai ország közül 13 volt nettó exportőr és 21 nettó importőr.

A legnagyobb exportőr Svédország volt (–27%), mögötte Franciaország (–22%). A leginkább importfüggő Luxemburg (83,4%) és Moldova (81,4%) lett.

A Magyarországon felhasznált villamos energia 24,4%-a importból származott – ez a hetedik legmagasabb arány Európában.

Nettó importmennyiségben az ország a harmadik helyen állt Olaszország és Németország után. Bár a magyar áramtermelés jelentős részét az atomenergia adja, a napenergia időjárás-függősége és a földgázimport miatt továbbra is sérülékeny az ellátás. A helyzetet a paksi bővítés, a tárolási kapacitások fejlesztése és a megújuló energia bővítése javíthatja.